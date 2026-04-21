internazionaleyaakobishvili áronalessandro bastonibarcelona

Ez nagyot szólna: magyar kapusa lehet az Internazionale csapatának!

Spanyol és olasz források is arról számoltak be, hogy az U21-es magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Yaakobishvili Áron az olasz élvonalba kerülhet, az Internazionale csapatához. Yaakobishvili Áron jelenleg a spanyol második vonalban az FC Andorra játékosa, de a játékjoga a Barcelona csapatánál van, és a katalánok Alessandro Bastoni átigazolási ügyletében vonnák be.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 20:03
Yaakobishvili Áron meggyőző teljesítményt nyújt a másodosztályban Fotó: MARTIN SILVA COSENTINO / AFP
Yaakobishvili Áron meggyőző teljesítményt nyújt a másodosztályban. (Fotó: MARTIN SILVA COSENTINO / AFP)
A Barcelona minden követ megmozgat, hogy Alessandro Bastoni hozzájuk igazoljon, és a hírek szerint az Internazionale 43-szoros olasz válogatott, 27 éves védőjével már meg is állapodott. Az Inter által kért hetvenmillió eurót azonban nem fizetné ki, csak mintegy 40-45 millió eurót, viszont adna még egy vagy két játékost, akit az Inter szívesen vinne – értesült a katalán Sport. Felmerült Héctor Fort neve, de az olaszok Roony Bardghji és Yaakobishvili Áron iránt is érdeklődnek. A magyar kapus remek szezont fut az Andorrában, és hatalmas potenciál rejlik benne – írja a katalán lap, de a fiatal kapus esetleges érkezése Olaszországban is téma.

Yaakobishvili Áron nagy tehetség. Fotó: AFP

Már csak azért is, mert az Inter első számú kapusa, a svájci Yann Sommer már 37 éves, és a jövőt nézve Yaakobishvili Áron leigazolása jó húzás lehetne.

 

Yaakobishvili Áron: Barcelona vagy Internazionale?

Ugyanakkor említsük meg, a Mundo Deportivo az év elején arról írt, hogy a Barcelona elégedett a magyar kapusa andorrai kölcsönszerződésével, árgus szemekkel figyelik, és nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a következő idényben már helye legyen Hansi Flick keretében. Ahogy írták: nagy a bizalom a magyar kapus jövőjével kapcsolatban. Yaakobishvili Áron tavaly májusban 2028-ig meghosszabbította szerződését a Barcelonával.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
