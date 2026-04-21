Nyomozás indult a Ferencváros szurkolóinak akciója miatt

Csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomozás van folyamatban – ez is a labdarúgó NB I-ben vasárnap játszott ETO FC–Ferencváros találkozó utóélete. A bajnoki címért harcoló két csapat pedig szerdán újra összecsap egymással, ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében, de most a Ferencváros stadionjában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 17:59
Szükség volt a rohamrendőrökre az ETO–FTC mérkőzésen Fotó: Mirkó István
Az ETO FC vasárnap hazai pályán 1-0-ra győzött a címvédő Ferencváros ellen, és így három fordulóval a zárás előtt három pont az előnye a fővárosi zöld-fehérek előtt. A vasárnapi meccs után a Fradi szurkolói közül többen összecsaptak a rendőrökkel. A drukkerek először görögtüzekkel és fáklyákkal dobálták meg a rendőröket, akik ezt követően fokozatos kiszorították őket az ETO Park melletti területről. A Kisalföld beszámolója szerint a ferencvárosi szurkolók egymással is balhéztak, a Green Monsters és a Pirates szurkolói csoport tagja még petárdákat is lőttek, ami a rendőrök közé csapódott. Egy videó erről itt tekinthető meg.

Parázs hangulat volt az ETO FC–Ferencváros találkozón. Forrás: Facebook/Ultrasliberi Hungaria

Aggódhatnak a Ferencváros szurkolói

A Goal.com arról ír, hogy a történteknek utóélete is van. A Központi Nyomozó Főügyészség részéről dr. Kovács  Katalin megbízott főügyészségi csoportvezető ügyész a következőket nyilatkozta: – A csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a rendőrségen elrendelt nyomozás  – a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozó ügyészséghez történő áttételét követően – a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen van folyamatban. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint rendőr nem szenvedett sérülést, és az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor.

A bajnoki címért harcoló ETO és a Ferencváros szerdán újra összecsap egymással, ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében, de most a Ferencváros stadionjában.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

