Nyomozás indult a Ferencváros szurkolóinak akciója miatt

Az ETO FC vasárnap hazai pályán 1-0-ra győzött a címvédő Ferencváros ellen, és így három fordulóval a zárás előtt három pont az előnye a fővárosi zöld-fehérek előtt. A vasárnapi meccs után a Fradi szurkolói közül többen összecsaptak a rendőrökkel. A drukkerek először görögtüzekkel és fáklyákkal dobálták meg a rendőröket, akik ezt követően fokozatos kiszorították őket az ETO Park melletti területről. A Kisalföld beszámolója szerint a ferencvárosi szurkolók egymással is balhéztak, a Green Monsters és a Pirates szurkolói csoport tagja még petárdákat is lőttek, ami a rendőrök közé csapódott. Egy videó erről itt tekinthető meg.

Parázs hangulat volt az ETO FC–Ferencváros találkozón. Forrás: Facebook/Ultrasliberi Hungaria

Aggódhatnak a Ferencváros szurkolói

A Goal.com arról ír, hogy a történteknek utóélete is van. A Központi Nyomozó Főügyészség részéről dr. Kovács Katalin megbízott főügyészségi csoportvezető ügyész a következőket nyilatkozta: – A csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a rendőrségen elrendelt nyomozás – a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozó ügyészséghez történő áttételét követően – a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen van folyamatban. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint rendőr nem szenvedett sérülést, és az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor.

A bajnoki címért harcoló ETO és a Ferencváros szerdán újra összecsap egymással, ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében, de most a Ferencváros stadionjában.