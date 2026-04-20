Ilyen volt a helyszínen: Szoboszlai elcsendesítette az Everton-szurkolókat, akik őt is megdobálták

Minden Liverpool-szurkoló álma, hogy egyszer a csapatot élőben lássa, s ha mindez a városi derbin, azaz a Mersey-parti derbin adatik meg az Everton ellen idegenben, akkor tudja, hogy nagyon szerencsés és kiváltságos helyzetben van. Ennek a tudatában indultam el a liverpooli szállásomról vasárnap délelőtt. Angol idő szerint 14 órakor kezdődött a mérkőzés, a navigáció szerint mindössze 30 perc sétára volt a szállásomtól a Hill Dickinson Stadion – az új, csúcsmodern létesítményben először rendezték meg a derbit, amely a presztízsét tovább növelte. Még delet sem ütött az óra, de én már a stadion környékén voltam, utólag mondhatom: nem bántam meg.

Everton–Liverpool: a derbi, amely több mint egy mérkőzés

Az már az elmúlt napokban több helyi emberrel lefolytatott beszélgetésből nyilvánvaló volt számomra, hogy az Everton-szurkolók nagyon készülnek erre a mérkőzésre. Ugyanakkor ami a Regent Roadon fogadott, az tényleg elképesztő volt. A szűk utca zsúfolásig megtelt emberekkel, a tömeg elejét nem is láttam, a sarkon pedig evertonos sálakat, kitűzőket lehetett venni – az eladók nem panaszkodhattak a forgalomra. Az utcában található boltban sört már hiába akartam venni, már csak vizet és kólát lehetett tőlük venni, illetve kék füstbombát. Utóbbinak a jelentőségét pár perccel később értettem meg.

Délre nemcsak az utca lett tömve, hanem minden tizedik ember kezéből ömlött a kék füst. Elképesztő látvány volt, gyerekek, idősek, mindenki az utcán volt, ennél jobb családi programot ki sem találhattak volna vasárnapra. Az Everton csapatbusza derbihez méltó körülmények között érkezett meg.

Mindeközben pedig az angolok torkaszakadtából üvöltötték a különböző nótákat. Az Everton és az angol válogatott kapusának, Jordan Pickfordnak a dala igencsak népszerű volt, úgy öt percenként kezdtek rá a kapus éltetésére. Mindez nem is véletlen, Pickford klublegendának számít a Mersey-parton a maga 353 mérkőzésével – a város másik felén máshogy gondolnak rá, ugyanis Pickford 2020-ban a városi derbin Van Dijkkal ütközött, amelynek következtében a holland keresztszalagja elszakadt és kilenc hónapos kényszerpihenő következett neki.