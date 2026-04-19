Szoboszlai a csapat motorjaként megmentette a Liverpoolt

A Liverpool 2-1-re nyert az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnapi városi rangadóján. A 100. liverpooli meccsen szereplő Szoboszlai Dominik játéka ismét meghatározó volt a középpályán, amit a brit szaklapok is elismertek. A magyar középpályás nemcsak végigrobotolta a derbit, de a 100. percben elvégzett szöglete a Premier League történetének egyik legkésőbbi győztes találatát készítette elő, ugyanis mértani pontosságú beadását Virgil Van Dijk befejelte az Everton kapujába.

Szoboszlai mérföldkőhöz érkezett, a századik meccsét játszotta a Liverpool mezében a városi rangadón Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Szoboszlai aktív volt a támadásban és védekezésben is

Az utóbbi meccseken nem a legjobb formáját futotta a Liverpool magyar középpályása, és a teljesítményének önmagához való visszaesése bizony kihatott a csapata szereplésére is. Ám most, talán a legfontosabb pillanatban visszatért a pályára az a Szoboszlai Dominik, aki képes meccseket eldönteni. A Sky Sports 7-es, míg a Sofascore statisztikai alapú értékelése 8-as osztályzattal jutalmazta teljesítményét, mindkét helyen kiemelték, hogy nemcsak hiba nélkül végigjátszotta a találkozót, de aktív volt a támadások építésében és a rögzített helyzeteknél.

A Liverpool Echo szintén hetest adott Szoboszlainak, és az indoklásban leírták, ezúttal mélyebb középpályás szerepkörben játszva is rengeteg munkát végzett, és számos remek labdát adott a csapattársainak. Nagyszerű motor volt a középpályán a második félidőben, és újabb gólpasszával igazolta, ő a bajnokság egyik legjobb rúgótechnikával rendelkező játékosa.

Szoboszlai osztályzatai az Everton elleni meccsen

Fotmob.com: 7,1.

Whoscored.com: 6,8.

Sofascore.com: 6,8.

Sportsdunia.com: 6.

Anfieldindex.com: 8.

Onefootball.com: 8.

Thisisanfield.com: 6.

Külön érdekesség, hogy amíg egyes szakírók szerint harcolt, mint egy oroszlán, rengeteget futott, fizikalitásban felvette a versenyt az ellenféllel, addig mások úgy látták, Szoboszlai ezúttal sem volt feladata magaslatán, nem nagyon volt hatással a meccsre, főleg a támadóharmadban. Ez a kettősség főleg a Rousingthekop.com értékelésében figyelhető meg, amely ötösre értékelte Szoboszlai teljesítményét, mondván, viszafogott teljesítményt nyújtott 99 percen át, aztán gyakorlatilag megnyerte meccset a Liverpoolnak. És talán kiharcolta a BL-indulást is.