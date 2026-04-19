Szoboszlai a csapat motorjaként megmentette a Liverpoolt

A magyar középpályás az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen ünnepelte 100. fellépését a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik teljesítménye méltó volt a jubileumhoz, a brit lapok szerint újfent csapata egyik legjobbja volt, ami ismételten a legjobb pillanatban villantotta meg egészen kivételes rugótechnikáját.

Molnár László
2026. 04. 19. 19:43
Szoboszlai Dominik első győzelmét aratta a Liverpool színeiben a városi rivális Everton vendégeként
Szoboszlai Dominik első győzelmét aratta a Liverpool színeiben a városi rivális Everton vendégeként Fotó: Richard Bierton
A Liverpool 2-1-re nyert az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnapi városi rangadóján. A 100. liverpooli meccsen szereplő Szoboszlai Dominik játéka ismét meghatározó volt a középpályán, amit a brit szaklapok is elismertek. A magyar középpályás nemcsak végigrobotolta a derbit, de a 100. percben elvégzett szöglete a Premier League történetének egyik legkésőbbi győztes találatát készítette elő, ugyanis mértani pontosságú beadását Virgil Van Dijk befejelte az Everton kapujába.

Szoboszlai mérföldkőhöz érkezett, a századik meccsét játszotta a Liverpool mezében a városi rangadón
Szoboszlai mérföldkőhöz érkezett, a századik meccsét játszotta a Liverpool mezében a városi rangadón      Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Szoboszlai aktív volt a támadásban és védekezésben is

Az utóbbi meccseken nem a legjobb formáját futotta a Liverpool magyar középpályása, és a teljesítményének önmagához való visszaesése bizony kihatott a csapata szereplésére is. Ám most, talán a legfontosabb pillanatban visszatért a pályára az a Szoboszlai Dominik, aki képes meccseket eldönteni. A Sky Sports 7-es, míg a Sofascore statisztikai alapú értékelése 8-as osztályzattal jutalmazta teljesítményét, mindkét helyen kiemelték, hogy nemcsak hiba nélkül végigjátszotta a találkozót, de aktív volt a támadások építésében és a rögzített helyzeteknél.

A Liverpool Echo szintén hetest adott Szoboszlainak, és az indoklásban leírták, ezúttal mélyebb középpályás szerepkörben játszva is rengeteg munkát végzett, és számos remek labdát adott a csapattársainak. Nagyszerű motor volt a középpályán a második félidőben, és újabb gólpasszával igazolta, ő a bajnokság egyik legjobb rúgótechnikával rendelkező játékosa.

Szoboszlai osztályzatai az Everton elleni meccsen

  • Fotmob.com: 7,1.
  • Whoscored.com: 6,8.
  • Sofascore.com: 6,8.
  • Sportsdunia.com: 6. 
  • Anfieldindex.com: 8. 
  • Onefootball.com: 8.
  • Thisisanfield.com: 6. 

Külön érdekesség, hogy amíg egyes szakírók szerint harcolt, mint egy oroszlán, rengeteget futott, fizikalitásban felvette a versenyt az ellenféllel, addig mások úgy látták, Szoboszlai ezúttal sem volt feladata magaslatán, nem nagyon volt hatással a meccsre, főleg a támadóharmadban. Ez a kettősség főleg a Rousingthekop.com értékelésében figyelhető meg, amely ötösre értékelte Szoboszlai teljesítményét, mondván, viszafogott teljesítményt nyújtott 99 percen át, aztán gyakorlatilag megnyerte  meccset a Liverpoolnak. És talán kiharcolta a BL-indulást is.

Szoboszlai Dominik gólpassza mindent eldöntött, a Liverpool nyerte a városi rangadót
Szoboszlai Dominik gólpassza mindent eldöntött, a Liverpool nyerte a városi rangadót    Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Szoboszlai szezonja eddig kimagasló

Szoboszlai Dominik a 2025–2026-os szezonban a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa, aki eddig összesen 48 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, ezeken 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)

  • Premier League: 31 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 2783 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 1053 játékperc
  • FA-kupa: 4 meccs, 2 gól, 360 játékperc
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 90 játékperc
  • Összesen: 48 meccs, 12 gól, 9 gólpassz, 4286 játékperc

Mindehhez hozzájön, hogy a bajnokságban 90 százalékos passzpontossággal játszik, és meccsenként átlagosan közel két kapura lövéssel próbálkozik. Eddig nyolc alkalommal nyerte el a Meccs embere elismerést – az Everton ellen Szalah lett a legjobb –, sőt, kimagasló formájának köszönhetően 2026 márciusában a szurkolók a hónap játékosának választották a Liverpoolnál.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu