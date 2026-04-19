Szoboszlai komoly mérföldkőhöz ért a városi rangadón, Szalah méltó módon köszöntötte

Hihetetlen izgalmak jellemezték a 248. Mersey-parti derbit, melynek először adott otthont az Everton modern arénája, a a Hill Dickinson Stadion. A találkozónak a városi rangadók pikantériáján kívül ezúttal – hosszú idő után – komolyabb tétje is volt, hiszen amíg a Liverpool a BL-indulásért küzd címvédőként, a hazaiak hosszú idő után léphetnének ki a nemzetközi kupaporondra. Nos, egy biztos, ünnepelnie van oka a magyar szurkolóknak, mert Szoboszlai a századik meccsét játssza a Vörösöknél. Kövesse nálunk az Everton-Liverpool városi rangadót.

Molnár László
2026. 04. 19. 15:53
Mohameg Szalah pazar gólt lőtt pályafutása utolsó liverpooli derbijén Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A két csapat vasárnap délután a 248. városi derbijét vívta egymással. A vasárnapi rangadót megelőző találkozók örökmérlege szerint 101 alkalommal a Liverpool – ebből 84 bajnoki – győzött, 78 alkalommal végeztek döntetlenül egymással, míg 68-szor az Everton hagyta el győztesen a pályát, melyből 59 született bajnoki találkozón. Mindenesetre a meccsen a Liverpool kezdőjében helyet kapó Szoboszlai Dominik a századik meccsét játssza a Vörösök mezében, ami igencsak komoly mérföldkő a pályafutásában.

Szoboszlai mérföldkőhöz érkezett, a századik meccsét játssza a Liverpool mezében a városi rangadón     Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A múlt és a jelen is Liverpool-sikert ígért

Eljött az idei első városi derbi Liverpoolban, ráadásul az első, amit a Hill Dickinson Stadionban rendeztek, az Everton új arénájában. A hazaiak számára az új otthonuk – szimbolikusan 2025. augusztus 24-én adták át hivatalosan, pontosan 133 évvel a korábbi otthon, a Goodison Park megnyitása után – igazi oroszlánbarlanggá vált. Mielőtt a felnőttcsapat belakta volna új otthonát, az Everton U18-as csapata 2025. február 17-én tesztmeccset vívhatott 10 ezer néző előtt a Wigan hasonló korosztályú gárdája ellen.

Az Everton statisztikája a Hill Dickinson Stadionban (2025/26-os szezon)

  • 8 győzelem, 5 döntetlen, 4 vereség
  • 8 meccsen gólt sem kaptak
  • első Premier League-találkozó: Brighton – 2-0-ra nyert az Everton (2025. augusztus 24.)
  • legnagyobb arányú siker: 3-0 a Nottingham és a Chelsea ellen
  • átlagnézőszám: 52.067
  • nézőcsúcs: 52.547 – Chelsea ellen március 21-én

Ugyan a két csapatot mindössze öt pont választotta el a meccs előtt a tabellán – a Liverpool az ötödikként várta a derbit 52 ponttal, míg az Everton tizedikként 47-tel –, a bukmékerek szerint a Liverpool volt az összecsapás esélyese, igaz, az oddsok szoros küzdelmet ígértek: 

  • Liverpool győzelem: ~2.04 – 2.10 közötti odds (kb. 44-47% valószínűség).
  • Döntetlen: ~3.40 – 3.75 körüli szorzó.
  • Everton győzelem: ~3.10 – 3.35 közötti odds. 

A hangulattal mindenesetre nem volt probléma, a szurkolók nagy lelkesedéssel készültek a nagy csatára, ami akár a nemzetköti kupaindulásokról is dönthet a későbbiek során.

Magyar játékosok a városi rangadón

Noha már a 248. városi rangadót játszották Liverpoolban, mostanáig összesen két magyar labdarúgó lépett pályára a Merseyside-i derbi felnőtt tétmérkőzésein:

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool): a jelenlegi keret tagjaként már többször is szerepelt a derbin, és 2025-ben bajnoki címet is ünnepelhetett a csapattal.
  • Váradi Imre (Everton): a magyar származású, de Londonban született csatár az 1970-es évek végén és 80-as évek elején játszott az Evertonban, és gólt is szerzett a Liverpool ellen (a 2-1-es FA-kupa-győzelem, Goodison Park, 1981. január 24.) 

Bár Kozma István, Bogdán Ádám és Gulácsi Péter is tagja volt korábban a Liverpool keretének, ők nem kaptak játéklehetőséget a városi rangadókon. Ezúttal viszont Arne Slot a derbi előtt úgy döntött, hogy egyedül Szoboszlait nevezte a kezdőbe – ez a századik meccse a Liverpool mezében –, míg Kerkez Milos és Pécsi Ármin a Vörösök kispadján foglalt helyet.

Az Everton támadt, az Everton bánta

A meccset végül telt ház előtt a hazaiak kezdték, és az első negyedórában nemcsak helyzeteket dolgoztak ki, de akár előnybe is kerülhettek volna, ám Tarkowski indítása után Dewsbury-Hall hiába esett el Jones mellett a tizenhatoson belül, néma maradt a sípszó. A 27. percben aztán Mamardasvili kapujába került a labda, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy vezessen az Everton. O'Brien adott be a jobb oldalról, Ndiaye érkezett, le is tudta venni a labdát, majd 6 méterről a kapu bal oldalába emelt, de a „gólpasszt” adó O'Brien lesről indult Pickford ívelésénél, így nem érvényes a találat.

A hazai nézők még magukhoz sem tértek a mérgelődésükből, amikor a Vörösök egy gyönyörű, és ami a lényeg, szabályos góllal megszerezték a vezetést. Ugyanis a 29. percben Gakpo balról parádésen ugratta ki Szalahot, aki állítgatás nélkül lőtt 8 méterről Pickford mellett a jobb alsóba. Meglehetősen hullámzó volt a játék, akadt itt is, ott is helyzet, ám végül maradt az egygólos liverpooli vezetés a szünetre.

