Szoboszlai komoly mérföldkőhöz ért a városi rangadón, Szalah méltó módon köszöntötte

A két csapat vasárnap délután a 248. városi derbijét vívta egymással. A vasárnapi rangadót megelőző találkozók örökmérlege szerint 101 alkalommal a Liverpool – ebből 84 bajnoki – győzött, 78 alkalommal végeztek döntetlenül egymással, míg 68-szor az Everton hagyta el győztesen a pályát, melyből 59 született bajnoki találkozón. Mindenesetre a meccsen a Liverpool kezdőjében helyet kapó Szoboszlai Dominik a századik meccsét játssza a Vörösök mezében, ami igencsak komoly mérföldkő a pályafutásában.

A múlt és a jelen is Liverpool-sikert ígért

Eljött az idei első városi derbi Liverpoolban, ráadásul az első, amit a Hill Dickinson Stadionban rendeztek, az Everton új arénájában. A hazaiak számára az új otthonuk – szimbolikusan 2025. augusztus 24-én adták át hivatalosan, pontosan 133 évvel a korábbi otthon, a Goodison Park megnyitása után – igazi oroszlánbarlanggá vált. Mielőtt a felnőttcsapat belakta volna új otthonát, az Everton U18-as csapata 2025. február 17-én tesztmeccset vívhatott 10 ezer néző előtt a Wigan hasonló korosztályú gárdája ellen.

Az Everton statisztikája a Hill Dickinson Stadionban (2025/26-os szezon)

8 győzelem, 5 döntetlen, 4 vereség

8 meccsen gólt sem kaptak

első Premier League-találkozó: Brighton – 2-0-ra nyert az Everton (2025. augusztus 24.)

legnagyobb arányú siker: 3-0 a Nottingham és a Chelsea ellen

átlagnézőszám: 52.067

nézőcsúcs: 52.547 – Chelsea ellen március 21-én

Ugyan a két csapatot mindössze öt pont választotta el a meccs előtt a tabellán – a Liverpool az ötödikként várta a derbit 52 ponttal, míg az Everton tizedikként 47-tel –, a bukmékerek szerint a Liverpool volt az összecsapás esélyese, igaz, az oddsok szoros küzdelmet ígértek:

Liverpool győzelem: ~2.04 – 2.10 közötti odds (kb. 44-47% valószínűség).

Döntetlen: ~3.40 – 3.75 körüli szorzó.

Everton győzelem: ~3.10 – 3.35 közötti odds.

A hangulattal mindenesetre nem volt probléma, a szurkolók nagy lelkesedéssel készültek a nagy csatára, ami akár a nemzetköti kupaindulásokról is dönthet a későbbiek során.

Magyar játékosok a városi rangadón

Noha már a 248. városi rangadót játszották Liverpoolban, mostanáig összesen két magyar labdarúgó lépett pályára a Merseyside-i derbi felnőtt tétmérkőzésein:

Szoboszlai Dominik (Liverpool): a jelenlegi keret tagjaként már többször is szerepelt a derbin, és 2025-ben bajnoki címet is ünnepelhetett a csapattal.

Váradi Imre (Everton): a magyar származású, de Londonban született csatár az 1970-es évek végén és 80-as évek elején játszott az Evertonban, és gólt is szerzett a Liverpool ellen (a 2-1-es FA-kupa-győzelem, Goodison Park, 1981. január 24.)

Bár Kozma István, Bogdán Ádám és Gulácsi Péter is tagja volt korábban a Liverpool keretének, ők nem kaptak játéklehetőséget a városi rangadókon. Ezúttal viszont Arne Slot a derbi előtt úgy döntött, hogy egyedül Szoboszlait nevezte a kezdőbe – ez a századik meccse a Liverpool mezében –, míg Kerkez Milos és Pécsi Ármin a Vörösök kispadján foglalt helyet.