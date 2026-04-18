Tóth Alex megmutatta magát, a Bournemouth újra bosszúságot okozott

Január óta nem talált legyőzőre a Bournemouth, legyen szó a Premier League-ről vagy bármilyen más kupasorozatról. A legutóbb még, az év tizedik napján az FA-kupából esett ki, de azt is csak büntetőpárbaj után, a Newcastle bizonyult jobbnak nála. Szombaton e csapatnál vendégeskedtek Tóth Alexék, akik tizenkét veretlen bajnokival a hátuk mögött álltak ki a Szarkák ellen. A legutóbb a listavezető Arsenal otthonából hozták el a három pontot, most is erre törekedtek, és bizakodhattak annak láttán is, hogy a Newcastle az előző három mérkőzését egyaránt elveszítette.

Tóth Alexet (27) a hajrában cserélte be a Bournemouth

Az első félidő alapján nem úgy tűnt, hogy a Bournemouth ellen szednék magukat össze a fekete-fehérek, a vendégek óriási fölényben játszottak, és ez a 32. percben góllá érett, Marcus Tavernier volt eredményes. A térfélcsere után a hazai közönségnek is volt oka az örömre, a 68. percben William Osula bevitte az egyenlítő találatot. Ez azonban még a pontszerzéshez is kevés volt, a 85. percben Adrien Truffert állította be a 2-1-es végeredményt. A győzelem még sokat érhet az immáron tizenhárom bajnoki mérkőzés óta veretlen Cseresznyéseknek, akik a nyolcadik helyet foglalják el a tabellán, versenyben vannak a nemzetközi kupaindulásért.

Ahogy az Arsenal ellen, úgy ennek a meccsnek a hajrájában is lehetőséget kapott Tóth Alex, akit a 89. percben Marcus Tavernier helyére küldött be Iraola. A magyar középpályás téli átigazolása óta hatodik alkalommal lépett pályára a Premier League-ben.