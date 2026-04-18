Tóth Alex megmutatta magát, a Bournemouth újra bosszúságot okozott

Van oka az aggodalomra annak a csapatnak, amely a Bournemouth-szal találja magát szembe a Premier League-ben. A 33. forduló szombati játéknapján a Newcastle volt az újabb áldozat, amely hazai pályán 2-1-re kapott ki Andoni Iraola együttesétől. Tóth Alex újra lehetőséget kapott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 18:27
Marcus Tavernier szerezte a Bournemouth első gólját Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Január óta nem talált legyőzőre a Bournemouth, legyen szó a Premier League-ről vagy bármilyen más kupasorozatról. A legutóbb még, az év tizedik napján az FA-kupából esett ki, de azt is csak büntetőpárbaj után, a Newcastle bizonyult jobbnak nála. Szombaton e csapatnál vendégeskedtek Tóth Alexék, akik tizenkét veretlen bajnokival a hátuk mögött álltak ki a Szarkák ellen. A legutóbb a listavezető Arsenal otthonából hozták el a három pontot, most is erre törekedtek, és bizakodhattak annak láttán is, hogy a Newcastle az előző három mérkőzését egyaránt elveszítette.

Tóth Alexet (27) a hajrában cserélte be a Bournemouth Fotó: John Walton / PA Wire

Az első félidő alapján nem úgy tűnt, hogy a Bournemouth ellen szednék magukat össze a fekete-fehérek, a vendégek óriási fölényben játszottak, és ez a 32. percben góllá érett, Marcus Tavernier volt eredményes. A térfélcsere után a hazai közönségnek is volt oka az örömre, a 68. percben William Osula bevitte az egyenlítő találatot. Ez azonban még a pontszerzéshez is kevés volt, a 85. percben Adrien Truffert állította be a 2-1-es végeredményt. A győzelem még sokat érhet az immáron tizenhárom bajnoki mérkőzés óta veretlen Cseresznyéseknek, akik a nyolcadik helyet foglalják el a tabellán, versenyben vannak a nemzetközi kupaindulásért.

Ahogy az Arsenal ellen, úgy ennek a meccsnek a hajrájában is lehetőséget kapott Tóth Alex, akit a 89. percben Marcus Tavernier helyére küldött be Iraola. A magyar középpályás téli átigazolása óta hatodik alkalommal lépett pályára a Premier League-ben.

Premier League, 33. forduló

szombat:

  • Newcastle United–Bournemouth 1-2 (0-1)
  • Brentford–Fulham 0-0
  • Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
  • Tottenham Hotspur–Brighton 18.30
  • Chelsea–Manchester United 21.00

vasárnap:

  • Aston Villa–Sunderland 15.00
  • Everton–Liverpool 15.00
  • Nottingham Forest–Burnley 15.00
  • Manchester City–Arsenal 17.30

hétfő:

  • Crystal Palace–West Ham United 21.00

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
