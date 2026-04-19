Szalah beállította a legenda gólrekordját és szép búcsúra készül

Hihetetlen izgalmak jellemezték a 248. Mersey-parti derbit – a Liverpool a csapatban a 100. meccsét játszó Szoboszlai 100. percben adott gólpasszát követően nyert 2-1-re –, melynek először adott otthont az Everton modern arénája, a a Hill Dickinson Stadion. A találkozónak a városi rangadók pikantériáján kívül ezúttal komoly búcsúzói is voltak, hiszen a Vörösök két sztárja, Mohamed Szalah és Andy Robertson az utolsó derbijüket játszották. Az egyiptomi csatár igencsak emlékezetessé tette a találkozót, hiszen az első félidőben lőtt góljával beérte az örökranglistán a liverpooli rangadón lőtt gólok tekintetében az eddigi csúcstartót, Steven Gerrardot.

Szalah kilencedszer talált be az Everton kapujába, ezzel utolérte a rekorder Steven Gerrardot Fotó: Europress/AFP/Paul Ellis

Szalah már kilencedszer vette be az Everton kapuját

A Vörösök egy gyönyörű, és ami a lényeg, szabályos góllal megszerezték a vezetést a derbin, pontosan két perccel azután, hogy az Everton találatát elvették les címén. A 29. percben Gakpo balról parádésan ugratta ki Szalahot, aki állítgatás nélkül lőtt 8 méterről Pickford mellett a jobb alsóba. A 33 éves támadó nem véletlenül mutogatta találatát követően a mezén látható Liverpool-címert, hiszen a szezon végén távozik a Vörösöktől, és szeretne minél szebben búcsúzni a klubtól és a szurkolóktól.

Mohamed Szalah statisztikája a 2025/26-os szezonban

Premier League: 24 meccs, 7 gól, 6 gólpassz

FA-kupa: 3 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Bajnokok Ligája: 10 meccs, 3 gól, 2 gólpassz

Összesen: 37 meccs, 12 gól, 9 gólpassz

– Nagyszerű érzés, hogy betaláltam. A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a csapat lenyugodjon, magabiztos legyen, hogy elérje a célját, a Bajnokok Ligájában való szereplés lehetőségét. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű ez a meccs, így különösen kedves számomra, hogy nyertünk.

Nem foglalkozom még azzal, hogy öt meccsem van hátra a klubban,

de szeretnék gólokkal hozzájárulni a célok elérésében. Mindenképpen szépen szeretnék búcsúzni a csapattól és a szurkolóktól – jelentette ki Szalah a meccset követően.

Mohamed Szalah teljesítményével és góljával jelentős szerepet játszott abban, hogy a Liverpool nyerte a városi rangadót Fotó: Europress/AFP//Paul Ellis / AFP

A csatár statisztikája az Everton elleni meccsen

osztályzat: 7,0

lövés/gól: 1/1

várható gólok (xG): 0.52

passzhatékonyság: 89% (38-ból 34 jó)

labdaérintés: 63

kapu előtti labdaérintés: 2

sikeres párharcok: 15

A fenti adatokból jól látszik, hogy az egyiptomi remekül játszott az Everton elleni derbin, és amennyiben így folytatja, tényleg hozzásegítheti a Liverpoolt a BL-helyet érő bajnoki szerepléshez. A 100. percben győztes gólt szerző Virgil Van Dijk sem hagyta szó nélkül Szalah teljesítményét.