Szalah beállította a legenda gólrekordját és szép búcsúra készül

A századik liverpooli meccsét játszó Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 2-1-re nyert az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnapi városi rangadóján. A meccs hőse azonban nem ő, hanem Mohamed Szalah volt, aki pályafutása utolsó Mersey-parti derbijén betalált, és szépségdíjas góljával beérte a városi rangadó eddigi gólkirályát, Steven Gerrardot.

Molnár László
2026. 04. 19. 18:34
Mohamed Szalah újra bebizonyította, jó az „öreg" a háznál
Hihetetlen izgalmak jellemezték a 248. Mersey-parti derbit – a Liverpool a csapatban a 100. meccsét játszó Szoboszlai 100. percben adott gólpasszát követően nyert 2-1-re –, melynek először adott otthont az Everton modern arénája, a a Hill Dickinson Stadion. A találkozónak a városi rangadók pikantériáján kívül ezúttal komoly búcsúzói is voltak, hiszen a Vörösök két sztárja, Mohamed Szalah és Andy Robertson az utolsó derbijüket játszották. Az egyiptomi csatár igencsak emlékezetessé tette a találkozót, hiszen az első félidőben lőtt góljával beérte az örökranglistán a liverpooli rangadón lőtt gólok tekintetében az eddigi csúcstartót, Steven Gerrardot.

Szalah kilencedszer talált be az Everton kapujába, ezzel utolérte a rekorder Steven Gerrardot
Szalah már kilencedszer vette be az Everton kapuját

A Vörösök egy gyönyörű, és ami a lényeg, szabályos góllal megszerezték a vezetést a derbin, pontosan két perccel azután, hogy az Everton találatát elvették les címén. A 29. percben Gakpo balról parádésan ugratta ki Szalahot, aki állítgatás nélkül lőtt 8 méterről Pickford mellett a jobb alsóba. A 33 éves támadó nem véletlenül mutogatta találatát követően a mezén látható Liverpool-címert, hiszen a szezon végén távozik a Vörösöktől, és szeretne minél szebben búcsúzni a klubtól és a szurkolóktól.

Mohamed Szalah statisztikája a 2025/26-os szezonban

  • Premier League: 24 meccs, 7 gól, 6 gólpassz
  • FA-kupa: 3 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 10 meccs, 3 gól, 2 gólpassz
  • Összesen: 37 meccs, 12 gól, 9 gólpassz

– Nagyszerű érzés, hogy betaláltam. A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a csapat lenyugodjon, magabiztos legyen, hogy elérje a célját, a Bajnokok Ligájában való szereplés lehetőségét. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű ez a meccs, így különösen kedves számomra, hogy nyertünk. 

Nem foglalkozom még azzal, hogy öt meccsem van hátra a klubban,

de szeretnék gólokkal hozzájárulni a célok elérésében. Mindenképpen szépen szeretnék búcsúzni a csapattól és a szurkolóktól – jelentette ki Szalah a meccset követően.

Mohamed Szalah teljesítményével és góljával jelentős szerepet játszott abban, hogy a Liverpool nyerte a városi rangadót
A csatár statisztikája az Everton elleni meccsen

  • osztályzat: 7,0
  • lövés/gól: 1/1
  • várható gólok (xG): 0.52
  • passzhatékonyság: 89% (38-ból 34 jó)
  • labdaérintés: 63
  • kapu előtti labdaérintés: 2
  • sikeres párharcok: 15

A fenti adatokból jól látszik, hogy az egyiptomi remekül játszott az Everton elleni derbin, és amennyiben így folytatja, tényleg hozzásegítheti a Liverpoolt a BL-helyet érő bajnoki szerepléshez. A 100. percben győztes gólt szerző Virgil Van Dijk sem hagyta szó nélkül Szalah teljesítményét.

– Nagyon fontos számunkra, a pályán és azon kívül is. A megbecsülés néha akkor jön, amikor a játékosok elmennek, de mi nagyon nagyra értékeljük őt. 

Kiváló csapattárs, mindent átéltünk együtt, hullámvölgyeket és jókat.

Fontos lesz az utolsó öt meccsen is, amit le kell játszanunk. Számára és a családja számára is biztosan megható lesz a búcsú, de nekünk is, mert sokat jelent nekem, a csapatnak és persze a szurkolóknak – fogalmazott a Vörösök csapatkapitánya.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

