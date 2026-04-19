Szalah beállította a legenda gólrekordját és szép búcsúra készül

Hihetetlen izgalmak jellemezték a 248. Mersey-parti derbit – a Liverpool a csapatban a 100. meccsét játszó Szoboszlai 100. percben adott gólpasszát követően nyert 2-1-re –, melynek először adott otthont az Everton modern arénája, a a Hill Dickinson Stadion. A találkozónak a városi rangadók pikantériáján kívül ezúttal komoly búcsúzói is voltak, hiszen a Vörösök két sztárja, Mohamed Szalah és Andy Robertson az utolsó derbijüket játszották. Az egyiptomi csatár igencsak emlékezetessé tette a találkozót, hiszen az első félidőben lőtt góljával beérte az örökranglistán a liverpooli rangadón lőtt gólok tekintetében az eddigi csúcstartót, Steven Gerrardot.
Szalah már kilencedszer vette be az Everton kapuját
A Vörösök egy gyönyörű, és ami a lényeg, szabályos góllal megszerezték a vezetést a derbin, pontosan két perccel azután, hogy az Everton találatát elvették les címén. A 29. percben Gakpo balról parádésan ugratta ki Szalahot, aki állítgatás nélkül lőtt 8 méterről Pickford mellett a jobb alsóba. A 33 éves támadó nem véletlenül mutogatta találatát követően a mezén látható Liverpool-címert, hiszen a szezon végén távozik a Vörösöktől, és szeretne minél szebben búcsúzni a klubtól és a szurkolóktól.
Mohamed Szalah statisztikája a 2025/26-os szezonban
- Premier League: 24 meccs, 7 gól, 6 gólpassz
- FA-kupa: 3 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 10 meccs, 3 gól, 2 gólpassz
- Összesen: 37 meccs, 12 gól, 9 gólpassz
– Nagyszerű érzés, hogy betaláltam. A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a csapat lenyugodjon, magabiztos legyen, hogy elérje a célját, a Bajnokok Ligájában való szereplés lehetőségét. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű ez a meccs, így különösen kedves számomra, hogy nyertünk.
Nem foglalkozom még azzal, hogy öt meccsem van hátra a klubban,
de szeretnék gólokkal hozzájárulni a célok elérésében. Mindenképpen szépen szeretnék búcsúzni a csapattól és a szurkolóktól – jelentette ki Szalah a meccset követően.
A csatár statisztikája az Everton elleni meccsen
- osztályzat: 7,0
- lövés/gól: 1/1
- várható gólok (xG): 0.52
- passzhatékonyság: 89% (38-ból 34 jó)
- labdaérintés: 63
- kapu előtti labdaérintés: 2
- sikeres párharcok: 15
A fenti adatokból jól látszik, hogy az egyiptomi remekül játszott az Everton elleni derbin, és amennyiben így folytatja, tényleg hozzásegítheti a Liverpoolt a BL-helyet érő bajnoki szerepléshez. A 100. percben győztes gólt szerző Virgil Van Dijk sem hagyta szó nélkül Szalah teljesítményét.
