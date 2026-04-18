Élőben néztük meg a Liverpool negyedik magyarját, aki a passzával elvarázsolt mindenkit

A 16 éves tehetség a Stockport fiataljai ellen is a kezdőben volt, az első félidőben jobbára támadó középpályásként játszott, ugyanakkor néha vissza is lépett a labdákért.

Az első gól is ebből született: Farkas egy óriási indítást adott Ronald Huthnak – mintha zsinóron húzták volna a labdát –, aki először nehezen vette át a labdát, de a jobbszélső végül a kapus mellett elhúzva a kapuba lőtt.

Farkas Csaba mellettem ülve büszkén mutatta, hogy mikre is képes fia, és kétségtelen, hogy páratlan technikai képességekkel rendelkezik. Ezután beindult a gólgyártás, a Liverpool még hármat lőtt az első félidőben – Farkas a harmadikban is kivette a részét, ő indította meg a letámadást, amely hibára kényszerítette a vendégek védelmét, végül a 17 éves Lee Forrester okos gólt lőtt a kapus fölött.

A szünet után felpörögtek az események, a vendégek ledolgozták a háromgólos hátrányukat, a hajrára fordulva 4-4 volt az állás. Aztán a hazaiak a 81. percben újra lecsaptak és kihasználták a Stockport védelmének hibáit, így a Liverpool 5-4-re nyert. A csapat számára azonban az igazán fontos meccs április 29-én, szerdán lesz, amikor a Manchester United ellen lép pályára az U18-as bajnokságban.

Farkas Erik kirobbanthatatlan az U18-as csapatból Liverpoolban, a felkészülési mérkőzést is végigrobotolta Fotó: A szerző felvétele

Farkas Erik játéka élőben

A mérkőzés közben Erik édesapjával sokat beszélgettem, aki rámutatott, hogy a tízes számú mezt viselő Erik technikai képességeiben tényleg kiemelkedik – a meccsnap előtt még otthon is külön edzést tartott nekik –, ugyanakkor az őt sokszor bosszantja, hogy fia a pályán ritkán kéri a labdát, főleg, ha a támadó mögött játszik – Csaba ilyenkor igyekszik a fiát a pálya széléről instruálni. Ebben úgymond fejlődnie kell Eriknek, aki nem a saját érdekeit helyezi előtérbe, ami persze dicsérendő magatartás, csak hát a profi futball ilyen téren kegyetlen tud lenni.

A Liverpool játéka az utánpótlásszinten a szélekre összpontosul, a gyors szélsőknek igyekeznek minél több egy az egy elleni párharcot kialakítani – mindez azonban a visszájára is elsülhet, nemegyszer a szélsők négy-öt védő közé vezették be a labdát, miközben a társaik, köztük Erik is, hiába kért labdát. A pályán persze rengeteg a mozgás, Erik is nemegyszer tűnt fel a bal szélen. A magyar játékos fizikumával sincsen baj, jól látható, sokat segít neki, hogy már évek óta az idősebbek között játszik. Erik a második félidőben kicsit visszább húzódott, hatos és nyolcas szerepkörben játszott, ez is jól – talán még jobban is – állt neki, többször is kapott labdát, mint az első félidőben.

Emellett a közönségben is kiemelték Erik teljesítményét, egy-egy jó megmozdulása vastapsot hozott magával.

A középpályás végigjátszotta a mérkőzést. Farkas Csaba elmondta még, az MU elleni rangadóig az angol érettségire való készülés is előtérben lesz fiánál, mindezt pedig nem egyszerű összeegyeztetni. Erik helyzetéről pár hete beszélgettünk Farkas Csabával, amelyben az édesapa elmondta, fia közel áll a profi szerződés megkötéséhez a Liverpoollal, illetve hamarosan a felnőttekkel is edzhet.