Élőben néztük meg a Liverpool negyedik magyarját, aki a passzával elvarázsolt mindenkit

Pénteken még Blackburnben jártunk Tóth Balázs meccsén, a szombat viszont már Liverpoolban indult. Egész pontosan a külvárosban, Kirkbyben, ahol a Liverpool felnőttcsapatának és az akadémiájának a központja található. Most az utóbbiba kaptam meghívást Farkas Erik édesapjától, Farkas Csabától, ugyanis Erik és az u18-asok a Stockport ellen játszottak felkészülési mérkőzést. Miközben az igencsak impozáns létesítmény felé tartottunk, az angol időjárás minden arcát megmutatta, pedig a szállásról mindössze húsz perc volt az út taxival. Az autóba beszállva még sütött a nap, két perccel később elkezdett fújni a szél, majd jött az eső, először csak szitált, majd szakadt is. A taxisofőrnél érdeklődtem: „ez itt természetes?” Mire ő, „abszolút”. Mire kiszálltam a kocsiból, újra kisütött a nap...
A Liverpool akadémiáján minden apróságra odafigyelnek
Az akadémia bejárata előtt rögtön egy hatalmas Liverpool-címer fogadott. Nagy volt a forgalom délelőtt 10 óra magasságában, szülők, játékosmegfigyelők mentek be sorra a kapun. A létesítmény monumentalitásáról sokat elmond, hogy amikor Farkas Csabával megérkeztünk, és megmutatta, hogy Erik melyik pályán fog játszani, akkor a rengeteg pálya közepette a végét sem láttam. A távolban észrevettem az AXA Training Centre feliratot, amely a felnőttcsapat edzőcentruma, ahol vélhetően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is készült szombaton a másnapi, Everton elleni városi derbire.
Az akadémián elmondták, szimbolikus jelentése van annak, hogy ki melyik edzőpályán játszik: minél közelebb kerül valaki az AXA feliratú épülethez, annál nagyobb az esélye, hogy a felnőttek között szerepelhet. Mindez a fiatalokra nézve rendkívül motiváló, ahogyan az is, hogy a Liverpool korábbi játékosainak portréi vannak kifeszítve az utcák fölött.
Farkas Erik-gólpassz, győzelem a rangadó előtt
Érkezésem fő oka azonban mégiscsak az U18-as csapat és Farkas Erik volt, akit kiemelt tehetségként kezelnek az akadémián, így hát kíváncsiak voltunk rá élőben, milyen teljesítményre képes – nos, röviden: Erik előtt tényleg fényes jövő állhat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!