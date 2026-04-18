felkészülési mérkőzésLiverpoolFarkas ErikStockporthelyszíni tudósításakadémia

Élőben néztük meg a Liverpool negyedik magyarját, aki a passzával elvarázsolt mindenkit

Szombat délelőtt a Liverpool edzőközpontjában jártunk, ahol a Vörösök negyedik magyar játékosát, Farkas Eriket néztük meg élőben. A Liverpool U18-as csapata 5-4-re nyert a felkészülési mérkőzésen a Stockport fiataljai ellen. Farkas Erik gólpasszt jegyzett és végig a pályán volt: kiemelkedő technikai képességeit pedig élőben is megcsodáltuk édesapja társaságában. A liverpooli akadémia központja rendkívül impozáns és közben tekintélyt parancsoló is. Helyszíni riport egyenesen Liverpoolból.

Perlai Bálint
2026. 04. 18. 18:00
Farkas Erik (balra) a Liverpool utánpótláscsapataiban már rendre bizonyított az elmúlt években, most élőben néztük meg őt Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken még Blackburnben jártunk Tóth Balázs meccsén, a szombat viszont már Liverpoolban indult. Egész pontosan a külvárosban, Kirkbyben, ahol a Liverpool felnőttcsapatának és az akadémiájának a központja található. Most az utóbbiba kaptam meghívást Farkas Erik édesapjától, Farkas Csabától, ugyanis Erik és az u18-asok a Stockport ellen játszottak felkészülési mérkőzést. Miközben az igencsak impozáns létesítmény felé tartottunk, az angol időjárás minden arcát megmutatta, pedig a szállásról mindössze húsz perc volt az út taxival. Az autóba beszállva még sütött a nap, két perccel később elkezdett fújni a szél, majd jött az eső, először csak szitált, majd szakadt is. A taxisofőrnél érdeklődtem: „ez itt természetes?” Mire ő, „abszolút”. Mire kiszálltam a kocsiból, újra kisütött a nap...

A Liverpool akadémiájának bejárata Kirkbyben
A Liverpool akadémiájának bejárata Kirkbyben  Fotó: A szerző felvétele

A Liverpool akadémiáján minden apróságra odafigyelnek

Az akadémia bejárata előtt rögtön egy hatalmas Liverpool-címer fogadott. Nagy volt a forgalom délelőtt 10 óra magasságában, szülők, játékosmegfigyelők mentek be sorra a kapun. A létesítmény monumentalitásáról sokat elmond, hogy amikor Farkas Csabával megérkeztünk, és megmutatta, hogy Erik melyik pályán fog játszani, akkor a rengeteg pálya közepette a végét sem láttam. A távolban észrevettem az AXA Training Centre feliratot, amely a felnőttcsapat edzőcentruma, ahol vélhetően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is készült szombaton a másnapi, Everton elleni városi derbire

Az akadémián elmondták, szimbolikus jelentése van annak, hogy ki melyik edzőpályán játszik: minél közelebb kerül valaki az AXA feliratú épülethez, annál nagyobb az esélye, hogy a felnőttek között szerepelhet. Mindez a fiatalokra nézve rendkívül motiváló, ahogyan az is, hogy a Liverpool korábbi játékosainak portréi vannak kifeszítve az utcák fölött. 

Farkas Erik-gólpassz, győzelem a rangadó előtt

Érkezésem fő oka azonban mégiscsak az U18-as csapat és Farkas Erik volt, akit kiemelt tehetségként kezelnek az akadémián, így hát kíváncsiak voltunk rá élőben, milyen teljesítményre képes – nos, röviden: Erik előtt tényleg fényes jövő állhat. 

A 16 éves tehetség a Stockport fiataljai ellen is a kezdőben volt, az első félidőben jobbára támadó középpályásként játszott, ugyanakkor néha vissza is lépett a labdákért. 

Az első gól is ebből született: Farkas egy óriási indítást adott Ronald Huthnak – mintha zsinóron húzták volna a labdát –, aki először nehezen vette át a labdát, de a jobbszélső végül a kapus mellett elhúzva a kapuba lőtt. 

Farkas Csaba mellettem ülve büszkén mutatta, hogy mikre is képes fia, és kétségtelen, hogy páratlan technikai képességekkel rendelkezik. Ezután beindult a gólgyártás, a Liverpool még hármat lőtt az első félidőben – Farkas a harmadikban is kivette a részét, ő indította meg a letámadást, amely hibára kényszerítette a vendégek védelmét, végül a 17 éves Lee Forrester okos gólt lőtt a kapus fölött

A szünet után felpörögtek az események, a vendégek ledolgozták a háromgólos hátrányukat, a hajrára fordulva 4-4 volt az állás. Aztán a hazaiak a 81. percben újra lecsaptak és kihasználták a Stockport védelmének hibáit, így a Liverpool 5-4-re nyert. A csapat számára azonban az igazán fontos meccs április 29-én, szerdán lesz, amikor a Manchester United ellen lép pályára az U18-as bajnokságban.

Farkas Erik kirobbanthatatlan az U18-as csapatból Liverpoolban, a felkészülési mérkőzést is végig robotolta
Farkas Erik kirobbanthatatlan az U18-as csapatból Liverpoolban, a felkészülési mérkőzést is végigrobotolta  Fotó: A szerző felvétele

Farkas Erik játéka élőben

A mérkőzés közben Erik édesapjával sokat beszélgettem, aki rámutatott, hogy a tízes számú mezt viselő Erik technikai képességeiben tényleg kiemelkedik – a meccsnap előtt még otthon is külön edzést tartott nekik –, ugyanakkor az őt sokszor bosszantja, hogy fia a pályán ritkán kéri a labdát, főleg, ha a támadó mögött játszik – Csaba ilyenkor igyekszik a fiát a pálya széléről instruálni. Ebben úgymond fejlődnie kell Eriknek, aki nem a saját érdekeit helyezi előtérbe, ami persze dicsérendő magatartás, csak hát a profi futball ilyen téren kegyetlen tud lenni.

 A Liverpool játéka az utánpótlásszinten a szélekre összpontosul, a gyors szélsőknek igyekeznek minél több egy az egy elleni párharcot kialakítani – mindez azonban a visszájára is elsülhet, nemegyszer a szélsők négy-öt védő közé vezették be a labdát, miközben a társaik, köztük Erik is, hiába kért labdát. A pályán persze rengeteg a mozgás, Erik is nemegyszer tűnt fel a bal szélen. A magyar játékos fizikumával sincsen baj, jól látható, sokat segít neki, hogy már évek óta az idősebbek között játszik. Erik a második félidőben kicsit visszább húzódott, hatos és nyolcas szerepkörben játszott, ez is jól – talán még jobban is – állt neki, többször is kapott labdát, mint az első félidőben. 

Emellett a közönségben is kiemelték Erik teljesítményét, egy-egy jó megmozdulása vastapsot hozott magával. 

A középpályás végigjátszotta a mérkőzést. Farkas Csaba elmondta még, az MU elleni rangadóig az angol érettségire való készülés is előtérben lesz fiánál, mindezt pedig nem egyszerű összeegyeztetni. Erik helyzetéről pár hete beszélgettünk Farkas Csabával, amelyben az édesapa elmondta, fia közel áll a profi szerződés megkötéséhez a Liverpoollal, illetve hamarosan a felnőttekkel is edzhet. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
