A liverpooli Farkas Erik édesapja újra megszólalt, reagált az MLSZ állításaira

A magyar sportsajtóban is nagy figyelmet kapott a múlt pénteken megjelent interjúnk Farkas Csabával, aki Farkas Erik édesapja. A tizenhat éves Erik 2020 óta a Liverpool akadémiáján fejlődik, mostanra már az U21-es csapatban is bemutatkozott, emellett az U18-as együttes meghatározó kezdőjátékosa. Farkas Csabát az interjú egy pontján arról kérdeztük, hogy fia már az angol utánpótlás-válogatottban bemutatkozott, emellett az angolok jelentős gesztusokat is tesznek neki, mindeközben az édesapa elmondása szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség már több mint egy éve nem folytatott vele szakmai egyeztetést. Minderre az MLSZ azzal reagált lapunknak, hogy Farkas Eriket 2023 óta már 13-szor behívták a magyar utánpótlás-válogatottba.

Farkas Erik az angol utánpótlás-válogatottban, Farkas Csaba szerint az angolok lecsapnának rá (Fotó: Mondial Football Montaigu)

Farkas Erik édesapja az MLSZ-szel egyeztetett a történtek után

Farkas Csaba most rövid közleményt küldött lapunknak, amelyben az MLSZ szavaira szeretett volna reagálni.

– A közelmúltban egyeztettünk a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, amely során Barczi Róbert sportigazgatóval nyílt és konstruktív párbeszédre került sor. A beszélgetést kölcsönös tisztelet, jó szándék és a korrekt együttműködés iránti elkötelezettség jellemezte. Mindez lehetőséget adott arra, hogy a korábban felmerült félreértéseket közösen tisztázzuk.

Mindkét fél egyetért abban, hogy Erik zavartalan fejlődése jelenleg a legfontosabb. A szövetség biztosított minket arról, hogy a teljesítményét jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri, és a magyar labdarúgás nagy potenciállal rendelkező tehetségeként tekint rá, függetlenül attól, hogy aktuálisan mely nemzetet képviseli utánpótlásszinten. Hiszünk abban, hogy a jövőben is hasonló szellemben folytatódhat köztünk a párbeszéd

– olvasható az édesapa közleményében.