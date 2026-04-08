Rendkívüli

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Farkas ErikLiverpoolFarkas CsabaMLSZmagyar válogatott

A liverpooli Farkas Erik édesapja újra megszólalt, reagált az MLSZ állításaira

Farkas Erik a magyar futball egyik legnagyobb ígérete, akit tizenhat évesen a Liverpool kiemelt tehetségként kezel, és hamarosan ötéves profi szerződést írhat alá a klubbal. Farkas Erik édesapja, Farkas Csaba a lapunknak adott interjúban azt állította, hogy az MLSZ több mint egy éve nem kereste őket a magyar válogatottság miatt, szemben az angolokkal. Erre előbb az MLSZ reagált, most pedig Farkas Csaba is kiadott egy közleményt.

Perlai Bálint
2026. 04. 08. 10:18
Farkas Erik a Liverpool kiemelt tehetsége, a 16 éves magyar válogatottsága kapcsán azonban kisebb vita alakult ki az MLSZ és az édesapa között Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar sportsajtóban is nagy figyelmet kapott a múlt pénteken megjelent interjúnk Farkas Csabával, aki Farkas Erik édesapja. A tizenhat éves Erik 2020 óta a Liverpool akadémiáján fejlődik, mostanra már az U21-es csapatban is bemutatkozott, emellett az U18-as együttes meghatározó kezdőjátékosa. Farkas Csabát az interjú egy pontján arról kérdeztük, hogy fia már az angol utánpótlás-válogatottban bemutatkozott, emellett az angolok jelentős gesztusokat is tesznek neki, mindeközben az édesapa elmondása szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség már több mint egy éve nem folytatott vele szakmai egyeztetést. Minderre az MLSZ azzal reagált lapunknak, hogy Farkas Eriket 2023 óta már 13-szor behívták a magyar utánpótlás-válogatottba.

Farkas Erik az angol utánpótlás-válogatottban, Farkas Csaba szerint az angolok lecsapnának rá
Farkas Erik az angol utánpótlás-válogatottban, Farkas Csaba szerint az angolok lecsapnának rá (Fotó: Mondial Football Montaigu)

Farkas Erik édesapja az MLSZ-szel egyeztetett a történtek után

Farkas Csaba most rövid közleményt küldött lapunknak, amelyben az MLSZ szavaira szeretett volna reagálni. 

– A közelmúltban egyeztettünk a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, amely során Barczi Róbert sportigazgatóval nyílt és konstruktív párbeszédre került sor. A beszélgetést kölcsönös tisztelet, jó szándék és a korrekt együttműködés iránti elkötelezettség jellemezte. Mindez lehetőséget adott arra, hogy a korábban felmerült félreértéseket közösen tisztázzuk. 

Mindkét fél egyetért abban, hogy Erik zavartalan fejlődése jelenleg a legfontosabb. A szövetség biztosított minket arról, hogy a teljesítményét jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri, és a magyar labdarúgás nagy potenciállal rendelkező tehetségeként tekint rá, függetlenül attól, hogy aktuálisan mely nemzetet képviseli utánpótlásszinten. Hiszünk abban, hogy a jövőben is hasonló szellemben folytatódhat köztünk a párbeszéd

– olvasható az édesapa közleményében.

Mit is mondott az MLSZ?

„A felvett interjúban elhangzott állítás, mely szerint az MLSZ nem foglalkozik a Liverpool akadémiáján pallérozódó Farkas Erikkel, nem felel meg a tényeknek, a szövetség határozottan cáfolja a Farkas Csaba által elmondottakat. A valóság ugyanis az, hogy az MLSZ illetékes szakemberei korábban két alkalommal is személyesen egyeztettek a játékossal és az édesapjával. 2023 augusztusa óta 13 alkalommal küldött a szövetség meghívót a játékosnak, aki egyetlenegyszer sem jelent meg a válogatott összetartásán. Az első néhány alkalommal sérülésre, később a család döntésére hivatkozva adott a Liverpool nemleges választ az MLSZ-nek – szólt az MLSZ válasza még múlt héten lapunknak.

Mindezt az MLSZ azután írta meg nekünk, hogy Farkas Csaba ezt mondta a vele készített interjúkban: – Sajnos az MLSZ-szel folytattunk tárgyalásokat, teljesen korrekt beszélgetések voltak, de a szövetség már több mint egy éve nem keresett meg bennünket.

Mindezek után csak remélni tudjuk, hogy Farkas Eriket később még a magyar címeres mezben is látni fogjuk, aki nemsokára akár ötéves profi szerződést írhat alá a Liverpoollal.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu