Megőrülnek a magyarok ezért az adómentes számláért

A szigorodó szabályok pedig a jelek szerint új lendületet adtak a tbsz-ek iránti érdeklődésnek. Emellett a kereslet növekedésében szintén szerepe lehet annak, hogy egyszerűbbé vált a számlanyitás is, egyre több helyen oldható meg online csatornán.

A pénzügyi szolgáltatók is kedvelik a tbsz-t

A tartós befektetési számlák nyitását a pénzügyi – illetve befektetési – szolgáltatók is igyekeznek ösztönözni, hiszen a konstrukció elősegíti az ügyfelek hosszabb távú elköteleződését is.

Tartós befektetési számlán is elindítható például a Hold Online vagyonkezelés nevű szolgáltatása is. A konstrukcióval azokat az ügyfeleket célozza a befektetési szolgáltató, akik legalább középtávú befektetésben gondolkodnak, és infláció feletti hozamot szeretnének elérni. A vagyonkezelési szolgáltatás különösebb piaci jártasságot sem követel a kisbefektetőktől, hiszen az elhelyezett pénzt profi portfóliómenedzserek kezelik, átvállalva a befektetési döntés terhét az ügyféltől. Neki csak arról kell döntenie, hogy a kockázatvállalási hajlandósága alapján a három felajánlott portfólióból melyiket választja. A befektetés háromféle devizában is elindítható, miközben egyszerű és átlátható a díjazás: a szolgáltatásért csak vagyonkezelési díjat kell fizetni, ami az alapkezelési díjból és a sikerdíjból tevődik össze. A forgalmazott befektetési jegyek online vásárlására is megvan a lehetőség tbsz-számlára: ez a szolgáltatás viszont már követel valamekkora piaci ismeretet a kisbefektetőtől, hiszen neki kell döntenie egy adott alap befektetési jegyeinek vásárlásáról, illetve a portfóliójának kezeléséről.

Az Erste most akciót is futtat a tbsz-számlákhoz kapcsolódóan: ebben a frissen megnyitott számla akár két évig is díjmentes lehet, ha az ügyfél rendszeres Erste Future befektetést indít. Az akción kívüli díjazás sem túl bonyolult az Ersténél: a tbsz-nek számlánként havi 350 forint a fix költsége (ez legfeljebb négy számláig érvényes), amelyen felül – a normál értékpapírszámlához hasonlóan – 0,015 százalék állományi költséggel kell számolni.