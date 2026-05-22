Megőrülnek a magyarok ezért az adómentes számláért

Csak az első negyedévben több mint 61 ezerrel nőtt a befektetési szolgáltatóknál vezetett tartós befektetési számlák száma, március végére már meghaladta az 580 ezret. Egyetlen év alatt csaknem harmincszázalékos volt a bővülés. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a növekedés oka egyértelműen a tartós befektetéseken elért hozamok adómentessé tétele. A szolgáltatók maguk is ösztönzik a hosszú távú befektetéseket, több akció is fut, aki most akar nyitni, tud miből válogatni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 8:32
A szigorodó szabályok pedig a jelek szerint új lendületet adtak a tbsz-ek iránti érdeklődésnek. Emellett a kereslet növekedésében szintén szerepe lehet annak, hogy egyszerűbbé vált a számlanyitás is, egyre több helyen oldható meg online csatornán.

 

A pénzügyi szolgáltatók is kedvelik a tbsz-t

A tartós befektetési számlák nyitását a pénzügyi – illetve befektetési – szolgáltatók is igyekeznek ösztönözni, hiszen a konstrukció elősegíti az ügyfelek hosszabb távú elköteleződését is.

Tartós befektetési számlán is elindítható például a Hold Online vagyonkezelés nevű szolgáltatása is. A konstrukcióval azokat az ügyfeleket célozza a befektetési szolgáltató, akik legalább középtávú befektetésben gondolkodnak, és infláció feletti hozamot szeretnének elérni. A vagyonkezelési szolgáltatás különösebb piaci jártasságot sem követel a kisbefektetőktől, hiszen az elhelyezett pénzt profi portfóliómenedzserek kezelik, átvállalva a befektetési döntés terhét az ügyféltől. Neki csak arról kell döntenie, hogy a kockázatvállalási hajlandósága alapján a három felajánlott portfólióból melyiket választja. A befektetés háromféle devizában is elindítható, miközben egyszerű és átlátható a díjazás: a szolgáltatásért csak vagyonkezelési díjat kell fizetni, ami az alapkezelési díjból és a sikerdíjból tevődik össze. A  forgalmazott befektetési jegyek online vásárlására is megvan a lehetőség tbsz-számlára: ez a szolgáltatás viszont már követel valamekkora piaci ismeretet a kisbefektetőtől, hiszen neki kell döntenie egy adott alap befektetési jegyeinek vásárlásáról, illetve a portfóliójának kezeléséről.

Az Erste most akciót is futtat a tbsz-számlákhoz kapcsolódóan: ebben a frissen megnyitott számla akár két évig is díjmentes lehet, ha az ügyfél rendszeres Erste Future befektetést indít. Az akción kívüli díjazás sem túl bonyolult az Ersténél: a tbsz-nek számlánként havi 350 forint a fix költsége (ez legfeljebb négy számláig érvényes), amelyen felül – a normál értékpapírszámlához hasonlóan – 0,015 százalék állományi költséggel kell számolni.

A Gránit Banknál az eBank applikációban is megnyitható a tbsz-számla, amelynek vezetése a lakossági ügyfeleknek díjmentes. A Gránit Banknál most a rendszeres befektetésekhez kapcsolódóan fut akció. Ennél ha az ügyfél rendszeres megtakarítás keretében egy éven át legalább havi ötezer forint értékben vásárol befektetési jegyet, a havi megtakarításával megegyező összegű, de legfeljebb negyvenezer forint egyszeri jóváírást kaphat. A rendszeres megtakarítás tbsz-számlán is elindítható. Szintén elindítható tbsz-en a K&H Értékpapírnál az online kereskedési platformokon elérhető, rendszeres és automatikus tőzsdén kereskedett alapbefektetés. Ennél most akció is fut, amelyben a 18 és 30 év közötti ügyfeleknek a számlavezetés díjmentes, és vételi díjjal sem kell számolni. Emellett a feltételek teljesítésekor – életkortól függetlenül – akár harmincezer forint díjkedvezményt is jóváírnak a számlán.

Az OTP Banknál egész évben fut az értékpapírszámlákat – köztük a tbsz-eket – érintő akció. Ennél az OTP internet- és mobilbankban nyitott értékpapírszámlák számlavezetési díját elengedik 2026. december 31-ig, a teljes állományra vonatkozóan.

A MagNet Banknál betétes tbsz érhető el, Adócsillapító tartós megtakarítási számla néven. A fiókban megnyitható konstrukciónál nincs havi számlavezetési díj. Az elérhető éves kamat a jegybanki alapkamatnál négy százalékponttal alacsonyabb, vagyis jelenleg 2,25 százalék.

