Ebből baj lesz: újabb érzékeny csapás érte az orosz energiaszektort

Lángok csaptak fel Oroszország egyik kulcsfontosságú olajexport-központjában a Fekete-tenger partján. A novorosszijszki terminál elleni dróntámadás újabb érzékeny csapást mért az orosz energiaszektorra, amely Moszkva háborús erőfeszítéseinek egyik fontos pillére.

2026. 05. 23. 11:58
Ukrán támadás (Fotó: AFP)
A független Exilenova Plus Telegram-csatorna értesülései szerint az ukrán drónok a Grusovaja olajterminált vették célba, amely a stratégiai jelentőségű Seszharisz átrakókomplexum részeként működik. A beszámolók alapján a becsapódások után lángok csaptak fel a létesítmény területén.

A történtekről az orosz állami TASZSZ hírügynökség is beszámolt. A Krasznodari terület operatív törzsére hivatkozva azt közölték, hogy a tűz egy drón lezuhanását követően keletkezett egy novorosszijszki olajraktár területén. Az illetékesek közlése alapján több műszaki és adminisztratív épület kigyulladt, miközben a drón roncsai az üzemanyag-terminál területére is lehullottak.

Az érintett létesítmény Oroszország egyik kiemelt jelentőségű kőolaj-exportközpontja. A terminál az állami tulajdonú Transznyefty vezetékhálózatának végpontjaként működik. A Transznyefty a világ legnagyobb kőolajvezeték-üzemeltető vállalata.

A hatóságok tájékoztatása szerint a támadás következtében két ember megsérült.

A Seszharisz olajterminál korábban is ukrán támadások célpontja volt: március 2-án és április 6-án is dróncsapás érte a létesítményt. Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat oroszországi és megszállt területeken található katonai, illetve stratégiai jelentőségű infrastruktúra ellen azzal a céllal, hogy csökkentse Moszkva hadműveleti képességeit. Kijev szerint az energetikai létesítmények legitim célpontnak számítanak, mivel hozzájárulnak az orosz hadigépezet működéséhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 21-én megerősítette, hogy az ukrán erők éjszakai támadást hajtottak végre a Szamarai területen található Szizrany egyik olajfinomítója ellen is.

Ukrajna az elmúlt hónapokban több alkalommal is célba vette az orosz energiaszektor stratégiai létesítményeit. Áprilisban például háromszor is dróntámadás érte a Rosznyefty tulajdonában lévő, kiemelt jelentőségű tuapszei olajfinomítót a Fekete-tenger partvidékén. Az orosz hatóságok szerint a tüzeket ott is a lezuhant drónok roncsai okozták. 

Az egyik támadás után napokra leállt a termelés, több tárolótartály és kikötői létesítmény megsérült, míg egy későbbi csapást követően olajszennyezést észleltek a tengerben. Az ukrán hadsereg akkor azt állította, hogy több tucat üzemanyagtartály semmisült meg vagy rongálódott meg a támadás során.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
