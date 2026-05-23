Ebből baj lesz: újabb érzékeny csapás érte az orosz energiaszektort

A független Exilenova Plus Telegram-csatorna értesülései szerint az ukrán drónok a Grusovaja olajterminált vették célba, amely a stratégiai jelentőségű Seszharisz átrakókomplexum részeként működik. A beszámolók alapján a becsapódások után lángok csaptak fel a létesítmény területén.

A történtekről az orosz állami TASZSZ hírügynökség is beszámolt. A Krasznodari terület operatív törzsére hivatkozva azt közölték, hogy a tűz egy drón lezuhanását követően keletkezett egy novorosszijszki olajraktár területén. Az illetékesek közlése alapján több műszaki és adminisztratív épület kigyulladt, miközben a drón roncsai az üzemanyag-terminál területére is lehullottak.

Az érintett létesítmény Oroszország egyik kiemelt jelentőségű kőolaj-exportközpontja. A terminál az állami tulajdonú Transznyefty vezetékhálózatának végpontjaként működik. A Transznyefty a világ legnagyobb kőolajvezeték-üzemeltető vállalata.

A hatóságok tájékoztatása szerint a támadás következtében két ember megsérült.

A Seszharisz olajterminál korábban is ukrán támadások célpontja volt: március 2-án és április 6-án is dróncsapás érte a létesítményt. Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat oroszországi és megszállt területeken található katonai, illetve stratégiai jelentőségű infrastruktúra ellen azzal a céllal, hogy csökkentse Moszkva hadműveleti képességeit. Kijev szerint az energetikai létesítmények legitim célpontnak számítanak, mivel hozzájárulnak az orosz hadigépezet működéséhez.