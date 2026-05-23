Gulyás Gergely: Az RTL félrevezetően tudósított az állami támogatásokról

Az Erős Antóniához köthető alapítvány támogatása is előkerült

Az Erőszakkutató Központtal kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője kiemelte: a szervezetet Gellért Ádám történész vezeti, kutatásaik pedig a kommunizmus, a holokauszt és a koncepciós perek történetére fókuszálnak. A frakcióvezető szerint a központ komoly tudományos munkát végez, és nem igaz, hogy politikailag motivált kutatásokat folytatna.

Bejegyzése végén Gulyás Gergely arra is kitért, hogy

az RTL híradósa, Erős Antónia nevéhez köthető Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2018 óta összesen közel 200 millió forintnyi állami támogatásban részesült, többek között a Miniszterelnökség részéről is.

A frakcióvezető hangsúlyozta: ezt teljes mértékben indokoltnak tartja, mert az alapítvány szerinte az egyik legjobb a saját területén, és évek óta kiemelkedő munkát végez a cukorbetegek támogatásában. Hozzátette, nyilvánosan tiltakozna az ellen, ha az alapítvány támogatását valótlan állításokkal vagy félrevezető módon próbálnák negatív színben feltüntetni, ahogyan szerinte az RTL tette más civil szervezetek esetében.

