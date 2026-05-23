Gaudi-Nagy Tamás perre megy Magyar Péter ellen, Schiffer András lehet az ügyvédje

A kormányfő fellépése után május 20-án újabb közleményben jelezte felé, hogy Magyar Péternek szerinte szövegértelmezési problémái vannak, valamint az ügyvédi titokra vonatkozó jogismerethiányban szenved, és felhívta rá a figyelmét a jogkövetkezmények elkerülése érdekében arra, hogy olvassa el alaposabban egy joghoz értő szakember bevonásával a témában május 19-én este kiadott közleményét.

Az ügyvéd leszögezte:

A Köztársasági Elnöki Hivatal által nyilvánosságra hozott, K. Endre kegyelmi ügyére vonatkozó iratok egyike sem tartalmazza a nevemet, nem szerepel benne semmilyen rám vonatkozó utalás, egyik sem hivatkozik semmilyen tevékenységemre.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője hozzátette, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara, mint a legnagyobb magyar ügyvédi köztestület és állami felhatalmazással rendelkező szakmai önkormányzat, amelynek a hazánkban praktizáló ügyvédek 60 százaléka tagja (több mint 8000 ügyvéd) május 21-én közleményben állt ki mellette, amelyet meg is köszönt.

A Budapesti Ügyvédi Kamara egyértelművé tette, hogy a védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. Valamint a büntetővédelem ellátása miatt egyetlen hivatását gyakorló ügyvédet sem érhet semmilyen megkülönböztetés. Továbbá a védő az eljárás tárgyát képező cselekménnyel nem vállal közösséget.

Gaudi-Nagy Tamás szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter miniszterelnök jogtalan hátrányokozás célzatával, hivatali helyzetével visszaélve teljesen alaptalanul sértette meg jó hírnevét és követett el sérelmére több súlyos bűncselekményt.

Leszögezte, hogy mindezért büntetőjogi és polgári jogi elégtételt fog venni a miniszterelnökön a megfelelő eljárások megindításával.

Közleményében úgy fogalmazott:

Ennek érdekében felvettem a kapcsolatot a velem szolidáris dr. Schiffer András ügyvéd kollégával, egykori egyetemi évfolyamtársammal és egykori országgyűlési képviselőtársammal.

Borítókép: Schiffer András (forrás: facebook)