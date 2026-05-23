Belgorodban akartak robbantani az ukránok, egy helyi lakost használtak volna fel a terrortámadáshoz

A RIA Novosztyi beszámolója szerint Oroszországban meghiúsítottak egy terrortámadást, amelyhez egy helyi nőt is felhasználtak volna az elkövetők. A történet legmegdöbbentőbb része, hogy az ukránok a terv szerint a nőt is feláldozták volna, és vele együtt robbantották volna fel a bombát. A merényletet végül azért sikerült megakadályozni, mert a nő gyanút fogott, majd értesítette az FSZB-t. Közben tovább emelkedett a sztarobilszki főiskolát ért ukrán támadás halálos áldozatainak száma.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 15:32
Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma

Mint arról beszámoltunk, Ukrajna dróntámadást hajtott végre a luhanszki régióban fekvő Sztarobelszk egyik főiskolája ellen pénteken. A támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője ma azt írta, hogy 

tízre emelkedett a halálos áldozatok száma.

Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel a romok között kutattak – jelentette a RIA Novosztyi. Az orosz külügyminisztérium szerint a támadás nagyon is célzott volt, mivel az oktatási intézmény környezetében nincs katonai objektum.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán különleges egységek súlyos csapást mértek pénteken az orosz FSZB egyik bázisára, és egy Pancir-SZ1 légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a megszállt területeken. Eközben ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol a jelentések szerint két ember meghalt. Legfrissebb híreinket az orosz–ukrán háborúról itt olvashatja el.

Az európai vezetők egyre erőteljesebben sürgetik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tárják fel a legfelsőbb politikai köröket érintő korrupciós ügyeket. A német Die Zeit szerint az is befolyásolhatja Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit, hogyan kezeli Kijev a korrupciós botrányokat és a jogállamisági reformokat.

Borítókép: FSZB-tisztek egy orosz nő társaságában, illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
