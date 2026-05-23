Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma
Mint arról beszámoltunk, Ukrajna dróntámadást hajtott végre a luhanszki régióban fekvő Sztarobelszk egyik főiskolája ellen pénteken. A támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője ma azt írta, hogy
tízre emelkedett a halálos áldozatok száma.
Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel a romok között kutattak – jelentette a RIA Novosztyi. Az orosz külügyminisztérium szerint a támadás nagyon is célzott volt, mivel az oktatási intézmény környezetében nincs katonai objektum.
