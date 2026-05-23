Belgorodban akartak robbantani az ukránok, egy helyi lakost használtak volna fel a terrortámadáshoz

Ukrán drónok csaptak le egy gyermekekkel teli kollégiumra, többen meghaltak Fotó: AFP

Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma

Mint arról beszámoltunk, Ukrajna dróntámadást hajtott végre a luhanszki régióban fekvő Sztarobelszk egyik főiskolája ellen pénteken. A támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője ma azt írta, hogy

tízre emelkedett a halálos áldozatok száma.

Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel a romok között kutattak – jelentette a RIA Novosztyi. Az orosz külügyminisztérium szerint a támadás nagyon is célzott volt, mivel az oktatási intézmény környezetében nincs katonai objektum.