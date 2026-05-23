Verstappen a visszavonulásáról beszélt – aggódhat a Red Bull?

– Nincs okom a sietségre, vagy igen? Annak örülnék, ha életem végéig a Red Bullhoz kötődnék, ahogy ezt mindg is mondtam. De ezt nem ma vagy holnap kell eldöntenem. Hogy itt leszek-e, vagy máshol – sokkal több van e mögött, mint egy Forma–1-es szerződés. Más projektek is foglalkoztatnak, és a Red Bull-lal is beszélek erről. Nem izgulok túl sokat emiatt, nem kell ezen drámázni. Ha nem jönnek össze a dolgok, az is rendben van. Így állok hozzá az élethez – folytatta Verstappen, aki annyit még elárult, kizárt, hogy szünetet tartson. Ha egyszer elköszön a Forma–1-től, végleges lesz a búcsú.

A Kanadai Nagydíj menetrendje szombat: sprintfutam 18.00, időmérő 22.00

sprintfutam 18.00, időmérő 22.00 vasárnap: futam 22.00