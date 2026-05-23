Verstappen a visszavonulásáról beszélt – aggódhat a Red Bull?

Eddig a kanadai versenyhétvége sem a Red Bull elképzelései szerint alakul, a szombati sprintfutamnak a Mercedesek, a McLarenek és a Ferrarik mögül kell nekivágniuk. Sokszor felmerül a kérdés, hogy ha így folytatódik az év, a sokat panaszkodó Max Verstappen vajon jövőre is a Red Bullnál, illetve egyáltalán a Forma–1-ben marad-e. Montrealban válaszolt, a terveiről beszélt a négyszeres világbajnok.

2026. 05. 23. 15:58
Max Verstappen biztosan nem tart szünetet
– Nincs okom a sietségre, vagy igen? Annak örülnék, ha életem végéig a Red Bullhoz kötődnék, ahogy ezt mindg is mondtam. De ezt nem ma vagy holnap kell eldöntenem. Hogy itt leszek-e, vagy máshol – sokkal több van e mögött, mint egy Forma–1-es szerződés. Más projektek is foglalkoztatnak, és a Red Bull-lal is beszélek erről. Nem izgulok túl sokat emiatt, nem kell ezen drámázni. Ha nem jönnek össze a dolgok, az is rendben van. Így állok hozzá az élethez – folytatta Verstappen, aki annyit még elárult, kizárt, hogy szünetet tartson. Ha egyszer elköszön a Forma–1-től, végleges lesz a búcsú.

A Kanadai Nagydíj menetrendje

  • szombat: sprintfutam 18.00, időmérő 22.00
  • vasárnap: futam 22.00

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

