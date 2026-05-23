Székely János püspök Csíksomlyón: A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni!

Több százezren gyűltek össze az idei csíksomlyói pünkösdi búcsún, ahol Székely János szombathelyi megyéspüspök összefogásra, hitre és reményre kérte a zarándokokat.

2026. 05. 23. 16:09
Márton Áront idézve arról beszélt, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, a világba bele van teremtve az isteni rend és harmónia. Kérte a híveket, hogy szeressék a teremtett világ rendjét, az erkölcsi rendet. „Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket” – mondta.

Márton Áron azon buzdítását is felidézte, hogy

 a hívek a történelem viszontagságai ellenére se veszítsék el a reményt, hanem találjanak elegendő önérzetet és erőt ahhoz, hogy megmutassák: tudnak a saját lábukon járni, összekapaszkodva építeni a jövőt.

Assisi Szent Ferencet is a jelenlévők figyelmébe ajánlotta, aki a szeretet útjára hív. „Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni.

 Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke”

– mondta. 

Legyetek ízig-vérig keresztények!

Külön szólt a papokhoz, kérve, legyenek a betegek, idősek, szegények, gyerekek mellett, és a plébániák legyenek újra az imádság helyei. Intelmet intézett a házastársakhoz, hogy mondják ki újra a házastársi igent, az édesapákhoz, hogy legyenek „a családok papjai”, az édesanyákhoz, hogy legyenek „a családok szíve, a szeret tűzhelye”. A gyermekektől azt kérte, hogy

 tiszteljék, szeressék szüleiket, a fiataloktól, házastársaktól, hogy tiszteljék az életet és „adják tovább bőkezűen”.

Székely János kérte a zarándokokat: legyenek ízig-vérig keresztények, járjanak a felebaráti szeretet útján, és kapaszkodjanak Krisztusba. „Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét” – zárta szentbeszédét.

Urbán Erik, a Szent Istvánról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány rendfőnöke is köszöntötte a zarándokokat, akik szerinte ahhoz keresik az utat, hogy visszataláljanak belső forrásaikhoz.

 „Hazajöttünk, megérkeztünk, azért, hogy valójában mindannyian hazataláljunk” 

– fogalmazott.

Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek szintén Márton Áront idézte, aki a kitartás fontosságára intett. Ünnepeljenek töretlen hittel, bizalommal és a búcsúhoz illő méltósággal – kérte a zarándokokat.

A csíksomlyói hegynyeregben összegyűlt zarándokok a tűző napon, kalappal, ernyővel védekezve hallgatták végig a misét. Sokan éjszaka vagy a hajnali órákban gyalog, egyházi énekeket énekelve érkeztek a székelyföldi vagy csángó keresztalják, szervezett kirándulócsoportok tagjaiként. Ők a papságot közrefogó kötélkordon után ” amelyet a helyi katolikus gimnázium végzős diákjai visznek ” csatlakoztak a csíksomlyói hegynyeregbe tartó menethez.

A zarándokok között volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki a gyergyószárhegyi keresztaljával gyalogolt. A búcsús szentmisén Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita is jelen volt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pünkösdvasárnap Gyergyószentmiklóson is jelen lesz a magyarországi zarándokok részvételével tartandó szabadtéri szentmisén.

Borítókép: Csíksomlyói zarándoklat (Forrás: Sulyok Tamás közösségi oldala)


