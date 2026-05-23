Székely János püspök Csíksomlyón: A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni!

Márton Áront idézve arról beszélt, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, a világba bele van teremtve az isteni rend és harmónia. Kérte a híveket, hogy szeressék a teremtett világ rendjét, az erkölcsi rendet. „Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket” – mondta.

Márton Áron azon buzdítását is felidézte, hogy

a hívek a történelem viszontagságai ellenére se veszítsék el a reményt, hanem találjanak elegendő önérzetet és erőt ahhoz, hogy megmutassák: tudnak a saját lábukon járni, összekapaszkodva építeni a jövőt.

Assisi Szent Ferencet is a jelenlévők figyelmébe ajánlotta, aki a szeretet útjára hív. „Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni.

Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke”

– mondta.

Legyetek ízig-vérig keresztények!

Külön szólt a papokhoz, kérve, legyenek a betegek, idősek, szegények, gyerekek mellett, és a plébániák legyenek újra az imádság helyei. Intelmet intézett a házastársakhoz, hogy mondják ki újra a házastársi igent, az édesapákhoz, hogy legyenek „a családok papjai”, az édesanyákhoz, hogy legyenek „a családok szíve, a szeret tűzhelye”. A gyermekektől azt kérte, hogy

tiszteljék, szeressék szüleiket, a fiataloktól, házastársaktól, hogy tiszteljék az életet és „adják tovább bőkezűen”.

Székely János kérte a zarándokokat: legyenek ízig-vérig keresztények, járjanak a felebaráti szeretet útján, és kapaszkodjanak Krisztusba. „Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét” – zárta szentbeszédét.