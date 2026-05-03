Félig agyonverte világbajnok riválisát, ezzel már cirkálóban is a csúcson a Mexikói szörnyeteg

A ringben nyújtott teljesítménye miatt a szakma a világ egyik legjobban került bokszolójának tartja, aki ellen két vitathatatlan bajnok – Saul Canelo Alvarez és Dmitrij Bivol – is inkább visszalépett, minthogy kiálljon ellene. Azonban most végre összejött neki a nagy meccs, hiszen Las Vegasban végre az egész világ által izgalommal várt ringháborút vívhatott a WBC félnehézsúlyú veretlen világbajnoka, David Benavidez, mégpedig szülőhazája, Mexikó nemzeti ünnepén régi barátjával és edzőtársával, a cirkálósúlyban a WBA és a WBO bajnokával, Gilberto Ramírezzel. A csata hatalmas ütéseket és kitűnő ökölvívást hozott, a nézők a profi boksz minden szépségét megkapták, és a küzdelmet végül a hatodik menet végén kiütéssel nyerte a 28 éves és immár három súlycsoportban világbajnok David Benavidez.

Molnár László
2026. 05. 03. 7:31
David Benavidez cirkálósúlyban két nagy szervezet, a WBA és a WBO világbajnoka lett Fotó: Getty Images via AFP/Steve Marcus
David Benavidez kontra Gilberto Ramirez

  • a sikeres kombinációk: 45,9% (1.) – 30,5% (6.)
  • menetenként betaláló erős ütések  45,1% (6.) – 13,9% (15.)
  • testütések: 25,1% (12.) – 30,5% (9.)
  • beszedett ütések: átlagosan 7,2 (26,2%) – 9 (30,7%)

Ezek a számok is igazolják, hogy a Las Vegas-i gála két főszereplője a mai profi boksz legszűkebb elitjébe tartozik.

A Mexikói szörnyeteg igazolta, miért tartják a világ egyik legjobb bunyósának

David Benavidez – aki a fenti becenevet éppen ramireztől kapta – azonnal igazolta, ezen az estén komolyan gondolja, hogy a harmadik súlycsoportban is felér a csúcsra, ráadásul egy egysített bajnok ellen. Az összecsapás nyílt bunyót hozott az első pillanatoktól kezdve, és Benavidez végig uralta az első meneteket, ugyanakkor tény, Ramirez sem a menekülést választotta a ringben. Ennek következtében a 28 éves amerikai a negyedik menetben egy gyönyörű kombinációval megpadlóztatta a címvédőt, akinek nagy szerencséje volt, hogy csak pár másodperc volt a gongig hátra.

David Benavidez valóságos oktatást tartott Gilberto Ramireznek hat menet alatt    Fotó: Getty Images via AFP/Steve Marcus

A menetek pontozása

  1. Benavidez 10-9
  2. Benavidez 10-9
  3. Benavidez 10-9
  4. Benavidez 10-8
  5. Benavidez 10-9
  6. Benavidez KO

Noha a 33 éves mexikói lábon kihordta az ütéseket és az ötödik etapban volt ereje visszatámadni, a hatodik menet elhozta számára a véget. Benavidez egy újabb kombinációt követően megint leütötte őt, és ebből már Ramirez nem tudott felkelni. Kiütéssel győzött Benavidez, aki ezzel nemcsak a veretlenségét őrizte meg, hanem immár a nagyközépsúly és a félnehézsúly után a cirkálósúlyban is felért a csúcsra.

 

