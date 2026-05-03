Félig agyonverte világbajnok riválisát, ezzel már cirkálóban is a csúcson a Mexikói szörnyeteg

David Benavidez kontra Gilberto Ramirez

a sikeres kombinációk: 45,9% (1.) – 30,5% (6.)

menetenként betaláló erős ütések 45,1% (6.) – 13,9% (15.)

testütések: 25,1% (12.) – 30,5% (9.)

beszedett ütések: átlagosan 7,2 (26,2%) – 9 (30,7%)

Ezek a számok is igazolják, hogy a Las Vegas-i gála két főszereplője a mai profi boksz legszűkebb elitjébe tartozik.

A Mexikói szörnyeteg igazolta, miért tartják a világ egyik legjobb bunyósának

David Benavidez – aki a fenti becenevet éppen ramireztől kapta – azonnal igazolta, ezen az estén komolyan gondolja, hogy a harmadik súlycsoportban is felér a csúcsra, ráadásul egy egysített bajnok ellen. Az összecsapás nyílt bunyót hozott az első pillanatoktól kezdve, és Benavidez végig uralta az első meneteket, ugyanakkor tény, Ramirez sem a menekülést választotta a ringben. Ennek következtében a 28 éves amerikai a negyedik menetben egy gyönyörű kombinációval megpadlóztatta a címvédőt, akinek nagy szerencséje volt, hogy csak pár másodperc volt a gongig hátra.

David Benavidez valóságos oktatást tartott Gilberto Ramireznek hat menet alatt Fotó: Getty Images via AFP/Steve Marcus

A menetek pontozása

Benavidez 10-9 Benavidez 10-9 Benavidez 10-9 Benavidez 10-8 Benavidez 10-9 Benavidez KO

Noha a 33 éves mexikói lábon kihordta az ütéseket és az ötödik etapban volt ereje visszatámadni, a hatodik menet elhozta számára a véget. Benavidez egy újabb kombinációt követően megint leütötte őt, és ebből már Ramirez nem tudott felkelni. Kiütéssel győzött Benavidez, aki ezzel nemcsak a veretlenségét őrizte meg, hanem immár a nagyközépsúly és a félnehézsúly után a cirkálósúlyban is felért a csúcsra.