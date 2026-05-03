donald trumpiránhormuzi - szoros

Trump szokatlan kijelentést tett az amerikai haditengerészetről

A kalózokéhoz hasonlította az amerikai flotta tevékenységét Donald Trump amerikai elnök. Trump a közösségi médiában azt is elárulta, meddig marad fenn az amerikai blokád a Hormuzi-szorosban.

2026. 05. 03. 8:29
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Olyanok vagyunk, mint a kalózok, de mi nem játszunk

A több ezer civil áldozatot követelő, és a térséget lángba borító konfliktus február 28-án egy meglepetésszerű izraeli–amerikai támadással indult Irán ellen. Válaszul Teherán lezárta a világ egyik legfontosabb energiatranzit útvonalát, a Hormuzi-szorost, ahol korábban a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak egyötöde haladt keresztül – emlékeztet a Time magazin.

Bár Irán az elmúlt hetekben enyhített a szigoron, és díj megfizetése ellenében engedélyezte egyes szövetséges és nem hadviselő államok hajóinak áthaladását, Washington válasza kíméletlen:

az amerikai blokád minden olyan hajóra vonatkozik, amely Iránba tart, onnan érkezik vagy kifizette a teheráni rezsim által követelt sarcot.

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) adatai szerint a művelet rendkívül hatékony. Brad Cooper admirális tájékoztatása alapján eddig több mint negyven kereskedelmi hajót fordítottak vissza, amelyek megpróbálták áttörni a zárlatot. Az április 29-ig megállított 41 tankhajó összesen 69 millió hordó olajjal vesztegel, amit az iráni vezetés így nem tud értékesíteni. Ez mintegy hatmilliárd dolláros bevételkiesést jelent Teheránnak, súlyos csapást mérve a rezsim finanszírozási képességeire.

A blokád azonban nem marad következmények nélkül a világgazdaság számára sem. Az energiaárak az egekbe szöktek, globális üzemanyaghiány és jegyrendszer fenyeget. Az Egyesült Államokban a benzin átlagára már elérte a gallononkénti 4,39 dollárt, a repülőgép-üzemanyag ára pedig megduplázódott a háború kezdete óta.

Az amerikai légitársaságok közül a Spirit Airlines lett a gazdasági nyomás első áldozata: kénytelen volt beszüntetni működését a fenntarthatatlan költségek miatt.

Donald Trump a Truth Social felületén világossá tette: a blokád mindaddig érvényben marad, amíg Irán feltétel nélkül meg nem nyitja a Hormuzi-szorost minden forgalom előtt.

A nemzetközi közösség aggodalommal figyeli az eseményeket, hiszen a közelgő nyári utazási szezon előtt Európa egyre súlyosabb kerozihiány fenyegetésével néz szembe. Ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az komoly hatással lehet a légiközlekedésre, a járatok ritkításához és a jegyárak meredek emelkedéséhez vezethet.

Az európai légitársaságok közül a német Lufthansa reagált eddig a legdrasztikusabban: bezárta regionális leányvállalatát és kivonja a forgalomból a régebbi, nagy fogyasztású repülőgépeit. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
