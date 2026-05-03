Egy cukorbeteg idős nő azt mondta, hogy az állatok a lábujjai egy részét is megrágták. Hozzátette, az idegkárosodás miatt ezt eleinte nem is érzékelte.
A háborúnál is borzalmasabb valóság: drámai a helyzet a gázai menekülttáborokban + videó
Tarthatatlan állapotok uralkodnak a Gázai övezet menekülttáboraiban. A felhalmozott szeméthegyek és a nyitott szennyvízelvezetők miatt elszaporodtak a rágcsálók: patkányok és menyétek támadnak rá az alvó gyermekekre, valamint a magatehetetlen betegekre. A szülők éjszakai őrséget szerveznek, hogy megóvják családtagjaikat a kártevőktől. Bár a gázai háború lezárult, a humanitárius válság kezelése és a közegészségügyi veszély elhárítása továbbra is hatalmas kihívás.
További Külföld híreink
Egy friss felmérés szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok 80 százaléka – mintegy 1,45 millió ember – él olyan helyen, ahol rendszeresen felbukkannak a kártevők. Ezek az állatok nemcsak harapásokkal és karmolásokkal okoznak sérülést, hanem vizeletükkel és ürülékükkel súlyos betegségeket is terjesztenek.
A helyzetet tovább rontja, hogy a szennyvíz a zsúfolt táborokon keresztül folyik, a sátrak körül pedig szeméthegyek halmozódtak fel.
Ezek a körülmények kedveznek a rágcsálók elszaporodásának, amelyek a melegebb tavaszi időben egyre aktívabbá válnak. Egy helyi lakos, Rizq Abu Laila arról beszélt, hogy éjszakánként nem tudnak pihenni, mert ha elalszanak, a gyerekeket is megharapják a patkányok. Elmondása szerint az állatok a ruháikat is széttépték. A helyiek nemzetközi segítséget kérnek, de palesztin tisztviselők szerint a szükséges 200 ezer lakókocsiból egy sem érkezett meg.
Megrekedt segítség és biztonsági kockázatok
Az ENSZ-ügynökségek ugyan próbálnak javítani a higiéniai helyzeten, de a folyamat lassú. A szemétszállításhoz szükséges gépekhez nincs elegendő alkatrész, a fő hulladéklerakók pedig izraeli katonai ellenőrzés alatt állnak.
Izrael biztonsági megfontolásokra hivatkozva korlátozza egyes vegyi anyagok és csövek bejuttatását, mert attól tart, hogy azokat a Hamász fegyvergyártásra használhatná.
A COGAT közölte, hogy együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel. Tájékoztatásuk szerint nemrég 1000 patkánycsapda és 10 tonna növényvédő szer bejutását engedélyezték. Ennek ellenére a helyzet továbbra is súlyos: idén már 111 500, parazitákhoz köthető fertőzést – köztük rühes megbetegedéseket – regisztráltak. A helyiek attól tartanak, hogy a nyári meleggel a kártevők száma tovább emelkedik.
A gázai háború lezárása mérföldkő volt, most az újjáépítésre fordult a figyelem
Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly októberben Egyiptom adott otthont annak a találkozónak, ahol több vezető részvételével aláírták a Donald Trump nevéhez kötött béketervet a gázai háború lezárásáról . Az eseményen Orbán Viktor is jelen volt. A megállapodással lezárult az egyik legsúlyosabb fegyveres konfliktus, amelyet a Hamász Izrael elleni korábbi támadása indított el. A harcok befejeződtek, így megnyílt az út az újjáépítés előtt.
További Külföld híreink
A lakhatás továbbra súlyos probléma
Az IRDNA közlése szerint a lakóépületek újjáépítésére 15,2 milliárd dollárt, azaz a teljes költség 30 százalékát kell előirányozni, ez teszi ki a ráfordítási összegek legnagyobb arányát egyetlen jogcímben. Három éven belül a lakhatási igények gyors kiszolgálására legalább 3,7 milliárd dollárt kell költeni, egyszerűbb otthonok, hajlékok biztosításával, ezt követően pedig megkezdődhet a lakásszektor hosszabb távra szóló rendbehozatala. A jelentés szerint közép- és hosszú távon a legnagyobb szükség a lerombolt házak újjáépítéséhez kapcsolódik, 11,4 milliárd dollárral. Gázában nagy károkat szenvedett el az energiaszektor is.
Gáza és Ciszjordánia a saját kezébe vette a sorsát
Mint arról beszámoltunk, egy hete indultak el az önkormányzati választások az Izrael által megszállt Ciszjordánia területén, valamint a Gázai övezet Deir el-Balah régiójában.
Ez volt az első alkalom a háború kezdete óta, hogy a palesztinok szavazhattak.
Ciszjordániában az ötven százalékot is meghaladta a részvétel, a Gázai övezet több térségében viszont jóval alacsonyabb volt. Az eredményeket vasárnap tették közzé.
Borítókép: Szeméthegyek a Gázai övezetben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!