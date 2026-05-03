A háborúnál is borzalmasabb valóság: drámai a helyzet a gázai menekülttáborokban + videó

Egy friss felmérés szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok 80 százaléka – mintegy 1,45 millió ember – él olyan helyen, ahol rendszeresen felbukkannak a kártevők. Ezek az állatok nemcsak harapásokkal és karmolásokkal okoznak sérülést, hanem vizeletükkel és ürülékükkel súlyos betegségeket is terjesztenek.

A helyzetet tovább rontja, hogy a szennyvíz a zsúfolt táborokon keresztül folyik, a sátrak körül pedig szeméthegyek halmozódtak fel.

Ezek a körülmények kedveznek a rágcsálók elszaporodásának, amelyek a melegebb tavaszi időben egyre aktívabbá válnak. Egy helyi lakos, Rizq Abu Laila arról beszélt, hogy éjszakánként nem tudnak pihenni, mert ha elalszanak, a gyerekeket is megharapják a patkányok. Elmondása szerint az állatok a ruháikat is széttépték. A helyiek nemzetközi segítséget kérnek, de palesztin tisztviselők szerint a szükséges 200 ezer lakókocsiból egy sem érkezett meg.

Megrekedt segítség és biztonsági kockázatok

Az ENSZ-ügynökségek ugyan próbálnak javítani a higiéniai helyzeten, de a folyamat lassú. A szemétszállításhoz szükséges gépekhez nincs elegendő alkatrész, a fő hulladéklerakók pedig izraeli katonai ellenőrzés alatt állnak.

Izrael biztonsági megfontolásokra hivatkozva korlátozza egyes vegyi anyagok és csövek bejuttatását, mert attól tart, hogy azokat a Hamász fegyvergyártásra használhatná.

A COGAT közölte, hogy együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel. Tájékoztatásuk szerint nemrég 1000 patkánycsapda és 10 tonna növényvédő szer bejutását engedélyezték. Ennek ellenére a helyzet továbbra is súlyos: idén már 111 500, parazitákhoz köthető fertőzést – köztük rühes megbetegedéseket – regisztráltak. A helyiek attól tartanak, hogy a nyári meleggel a kártevők száma tovább emelkedik.