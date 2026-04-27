választási eredményekGázai övezetCiszjordániahelyhatósági választások

Gáza és Ciszjordánia a saját kezébe vette a sorsát

Rendkívüli körülmények között tartották meg a palesztin helyhatósági választásokat Ciszjordániában és a Gázai övezet egy részén. A voksolás sikeresen lezárult: Ciszjordániában az ötven százalékot is meghaladta a részvétel, míg a Gázai övezetben jóval kevesebben mentek el szavazni. Deir al-Balah lakói a nem várt akadályokat is elhárították: mivel nem érkeztek meg a hivatalos szavazólapok, a helyiek maguk nyomtatták ki azokat, és saját készítésű urnákba dobták voksaikat. Az eredményeket vasárnap hozták nyilvánosságra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 3:32
Rendkívüli körülmények között tartották meg a palesztin helyhatósági választásokat Forrás: AFP
A Hamászt kizárták

A jelöltek többsége Mahmúd Abbász palesztin elnök világi-nacionalista pártjához, a Fatahhoz kötődött vagy függetlenként indult. A CNN beszámolója szerint 

a Hamászt eleve kizárták a szombati helyhatósági választásokból. 

A Palesztin Felszabadítási Szervezet ugyanis feltételekhez kötötte az indulást: a pártoknak és jelölteknek el kellett fogadniuk többek között a kétállami megoldást.

A Gázai övezet középső részén a nem várt akadályokat is elhárították

Mivel a szavazólapok kiszállítását nem tudták biztosítani Deir al-Balahban, a lakosok maguk nyomtatták ki azokat és készítették el az urnákat.

A kormány forrásokat biztosít az újonnan megválasztott testületek működéséhez. Infrastrukturális fejlesztésekre 50 millió dollár érkezik arab alapokból, további 40 millió euró a városfejlesztési alapból, és 170 millió sékel belföldi támogatást is elkülönítettek. A palesztin vezetés abban bízik, hogy a közeljövőben a Gázai övezet többi részén is megtarthatják a választásokat.

Borítókép: Urnákhoz járultak a palesztinok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

