Gáza és Ciszjordánia választ – kié lesz a hatalom?

A Gázai övezetben fel nem robbant bombák veszélyére figyelmeztet az ENSZ

A fel nem robbant bombák, lőszerek mindenütt jelen vannak a palesztin területen a háború kezdete óta, amelyet a Hamász iszlamista palesztin szervezet Izrael elleni 2023. október 7-i kegyetlen támadása váltott ki.

A háború pusztította Gázai övezet tele van fel nem robbant lövedékekkel, amelyek rendszeresen ölnek és csonkítanak meg polgári személyeket, és hosszabb távon fenyegetik az újjáépítést

– figyelmeztetett pénteken az ENSZ. Az ENSZ aknamentesítő szolgálatának (UNMAS) rendelkezésére álló adatai szerint több mint ezer ember halt meg a Gázai övezetben a fel nem robbant lőszerek miatt a konfliktus kezdete óta. A tényleges szám feltehetően ennél jóval magasabb Julius Van der Walt, az UNMAS palesztin területekért felelős vezetője szerint.

Az áldozatok fele gyermek volt

– mondta Van der Walt genfi sajtótájékoztatóján. A Save the Children nemzetközi segélyszervezet által tavaly közzétett jelentés szerint a palesztin területen évente átlagosan 475 gyermek sérül meg súlyosan a fel nem robbant lőszerek miatt. Narmina Strishenets, a szervezet munkatársa szerint ma a Gázai övezetben él a világon „a legtöbb amputált gyermek”.

A szervezet eddig több mint ezer fel nem robbant lőszert, gránátot talált az elmúlt két és fél évben végzett küldetések során, azaz körülbelül hatszáz méterenként egyet.

A problémát súlyosbítja a Gázai övezet népsűrűsége. A konfliktus előtt ez a palesztin terület volt a Föld egyik legsűrűbben lakott része, négyzetkilométerenként 6000 lakossal – emlékeztetett Julius Van der Walt, aki hangsúlyozta, hogy a háború miatt gyakorlatilag a felére csökkent a rendelkezésre álló terület és megduplázódott a népsűrűség. Van der Walt idézett egy becslést, amely szerint mintegy 541 millió dollárra lenne szükség a fel nem robbant lőszerek kezeléséhez, feltéve, hogy megkapnak minden engedélyt és megvan a szükséges felszerelés.

