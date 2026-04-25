Gáza és Ciszjordánia választ – kié lesz a hatalom?

Rendkívüli

gázai övezetHamászGázavárosválasztásPalesztin HatóságCiszjordánia

Fordulóponthoz érkezett a palesztin belpolitika: miközben az enklávé nagy része romokban van, Deir el-Balah térségében és Ciszjordánia területén megnyíltak a szavazókörök. A gázai háború kezdete óta most először tartanak választásokat a palesztin területeken. A választás tétje nemcsak a helyi tanácsok összetétele, hanem az is, hogy a Palesztin Hatóság képes-e megerősíteni a pozícióját.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 17:42
Fordulóponthoz érkezett a palesztin belpolitika Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szakértők szerint a gázai szavazás nagyrészt szimbolikus jelentőségű.

A 2023-as Hamász-terrortámadás óta, amelyben 1200 ember vesztette életét, Gáza egyes területei lakhatatlanná váltak az izraeli válaszcsapások után. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint több mint 72 000 ember halt meg, a közművek és az egészségügyi szektor pedig a működésképtelenség határán áll.

Hamarabb bezárnak a szavazókörök

Az ENSZ koordinátora, Ramiz Alakbarov hangsúlyozta, hogy ez fontos lehetőség a palesztinoknak demokratikus jogaik gyakorlására. A helyzetet azonban nehezíti, hogy 

Gázában az áramkimaradások miatt már délután 5-kor be kell zárni a szavazóköröket.

A Gázai övezetben fel nem robbant bombák veszélyére figyelmeztet az ENSZ

A fel nem robbant bombák, lőszerek mindenütt jelen vannak a palesztin területen a háború kezdete óta, amelyet a Hamász iszlamista palesztin szervezet Izrael elleni 2023. október 7-i kegyetlen támadása váltott ki.

A háború pusztította Gázai övezet tele van fel nem robbant lövedékekkel, amelyek rendszeresen ölnek és csonkítanak meg polgári személyeket, és hosszabb távon fenyegetik az újjáépítést 

– figyelmeztetett pénteken az ENSZ. Az ENSZ aknamentesítő szolgálatának (UNMAS) rendelkezésére álló adatai szerint több mint ezer ember halt meg a Gázai övezetben a fel nem robbant lőszerek miatt a konfliktus kezdete óta. A tényleges szám feltehetően ennél jóval magasabb Julius Van der Walt, az UNMAS palesztin területekért felelős vezetője szerint.

Az áldozatok fele gyermek volt

– mondta Van der Walt genfi sajtótájékoztatóján. A Save the Children nemzetközi segélyszervezet által tavaly közzétett jelentés szerint a palesztin területen évente átlagosan 475 gyermek sérül meg súlyosan a fel nem robbant lőszerek miatt. Narmina Strishenets, a szervezet munkatársa szerint ma a Gázai övezetben él a világon „a legtöbb amputált gyermek”.

A szervezet eddig több mint ezer fel nem robbant lőszert, gránátot talált az elmúlt két és fél évben végzett küldetések során, azaz körülbelül hatszáz méterenként egyet.

A problémát súlyosbítja a Gázai övezet népsűrűsége. A konfliktus előtt ez a palesztin terület volt a Föld egyik legsűrűbben lakott része, négyzetkilométerenként 6000 lakossal – emlékeztetett Julius Van der Walt, aki hangsúlyozta, hogy a háború miatt gyakorlatilag a felére csökkent a rendelkezésre álló terület és megduplázódott a népsűrűség. Van der Walt idézett egy becslést, amely szerint mintegy 541 millió dollárra lenne szükség a fel nem robbant lőszerek kezeléséhez, feltéve, hogy megkapnak minden engedélyt és megvan a szükséges felszerelés.

Borítókép: Urnákhoz járulnak a palesztinok (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Domonkos László
idezojelekorbán viktor

Domonkos László avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
