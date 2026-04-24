Hazatérhettek a pokolból a meggyötört katonák + videó

Meggyötört arcokkal érkeztek meg az államhatárhoz azok a katonák, akik az elmúlt hónapok borzalmai után végre hazatérhettek. Április 24-én, pénteken összesen 193 ukrán védő szabadult ki az orosz fogságból egy nagyszabású fogolycsere keretében, a „húsvéti csere” második szakaszában. A katonák hazatéréséről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) exkluzív felvételeket tett közzé. Oroszország is visszakapta saját katonáit, a közvetítésben az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok is kulcsszerepet játszott.

2026. 04. 24. 22:29
Hazatérhettek a pokolból a meggyötört katonák
A fogolycsere nemzetközi összefogás eredménye

A felszabadult orosz katonák útja Belarusszián keresztül vezetett. Itt azonnali pszichológiai és orvosi segítséget kaptak, majd egy Moszkva környéki repülőtérre vitték őket. A hazatért harcosokat kórházba szállítják további kezelésre és rehabilitációra.

A csere lebonyolítása nemzetközi összefogás eredménye, hiszen a közvetítői feladatokat az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok látta el.

Legutóbb április 11-én történt fogolycsere. Akkor Moszkva visszaadta a kijevi rezsim által illegálisan fogva tartott 175 katonát és hét kurszki régióbeli lakost. Ők voltak az utolsó civil túszok, akiket az ukrán fegyveres erők az oroszországi régióban ejtettek foglyul. A humanitárius egyezségek nemcsak az élőkre, hanem az elesettekre is kiterjednek. 

Két nappal a mostani csere előtt Oroszország 1000 fegyveres holttestét adta át Ukrajnának, amiért cserébe 41 halott orosz katonát kapott vissza. 

Ezek a lépések a felek február 17-18-i, genfi humanitárius megállapodásán alapulnak.

Borítókép: Az eltűnt vagy fogságba esett hozzátartozóik fényképeit tartó emberek várják a fogolycsere után érkező, szabadon engedett ukrán hadifoglyokat a csernyihivi régióban (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
