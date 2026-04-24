Hazatérhettek a pokolból a meggyötört katonák + videó

Legutóbb április 11-én történt fogolycsere. Akkor Moszkva visszaadta a kijevi rezsim által illegálisan fogva tartott 175 katonát és hét kurszki régióbeli lakost. Ők voltak az utolsó civil túszok, akiket az ukrán fegyveres erők az oroszországi régióban ejtettek foglyul. A humanitárius egyezségek nemcsak az élőkre, hanem az elesettekre is kiterjednek.

Két nappal a mostani csere előtt Oroszország 1000 fegyveres holttestét adta át Ukrajnának, amiért cserébe 41 halott orosz katonát kapott vissza.

Ezek a lépések a felek február 17-18-i, genfi humanitárius megállapodásán alapulnak.

Borítókép: Az eltűnt vagy fogságba esett hozzátartozóik fényképeit tartó emberek várják a fogolycsere után érkező, szabadon engedett ukrán hadifoglyokat a csernyihivi régióban (Fotó: AFP)