Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás értelmében 175 orosz katonát engedtek szabadon 175 ukrán hadifogolyért cserébe – írja a The Moscow Times. A lap szerint a cserét már korábban is várni lehetett, miután orosz sajtóértesülések jelezték, hogy húsvét előtt egyezség születhet. A közleményben az is szerepelt, hogy további civilek is érintettek voltak az ügyben. „Hét orosz állampolgárt – a Kurszki terület lakosait –, akiket a kijevi rezsim illegálisan fogva tartott, szintén visszaküldtek és hazaszállítanak” – fogalmaztak, írja az Origo.
Ukrán és orosz katonák, civilek térhettek haza
Újabb nagyszabású fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna: 175–175 katonát engedtek szabadon, a megállapodás pedig civileket is érintett. A húsvét előtti egyezségnek köszönhetően sokan hosszú fogság után térhettek haza.
Volodimir Zelenszkij közölte, hogy a hazatérők között nemcsak katonák, hanem civilek is vannak. Az ukrán elnök szerint olyan katonák is kiszabadultak, akiket még a mariupoli harcok során ejtettek foglyul, emellett más térségekből – köztük Donyeckből, Herszonból, Szumiból és Zaporizzsjából – is érkeztek visszatérők
– számol be róla a The Kyiv Independent.
Az ukrán hatóságok szerint a hazatért katonák többsége rossz egészségi állapotban van: sérülésekkel és komoly pszichológiai megterheléssel küzdenek, ami jól tükrözi a hadifogság körülményeit. A beszámolók alapján a legfiatalabb kiszabadított katona 22 éves, míg a legidősebb 63 éves.
Az ukrán vezetés jelezte, hogy továbbra is dolgoznak azon, hogy a fogságban lévő állampolgárokat hazahozzák.
Továbbra is azon dolgozunk, hogy minden emberünket hazahozzuk
– hangsúlyozták.
A portál emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint hétezer ukrán térhetett vissza hasonló megállapodások révén.
Borítókép: Volt ukrán hadifogoly telefonál a háború idején, a fogolycsere után (Fotó: AFP / Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság)
