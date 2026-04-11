Ukrán és orosz katonák, civilek térhettek haza

Az ukrán hatóságok szerint a hazatért katonák többsége rossz egészségi állapotban van: sérülésekkel és komoly pszichológiai megterheléssel küzdenek, ami jól tükrözi a hadifogság körülményeit. A beszámolók alapján a legfiatalabb kiszabadított katona 22 éves, míg a legidősebb 63 éves.

Az ukrán vezetés jelezte, hogy továbbra is dolgoznak azon, hogy a fogságban lévő állampolgárokat hazahozzák.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy minden emberünket hazahozzuk

– hangsúlyozták.

A portál emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint hétezer ukrán térhetett vissza hasonló megállapodások révén.

Borítókép: Volt ukrán hadifogoly telefonál a háború idején, a fogolycsere után (Fotó: AFP / Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság)