Ukrán és orosz katonák, civilek térhettek haza

Újabb nagyszabású fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna: 175–175 katonát engedtek szabadon, a megállapodás pedig civileket is érintett. A húsvét előtti egyezségnek köszönhetően sokan hosszú fogság után térhettek haza.

2026. 04. 11. 16:00
Volt ukrán hadifogoly telefonál a háború idején, a fogolycsere után (Fotó: AFP / Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság)
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás értelmében 175 orosz katonát engedtek szabadon 175 ukrán hadifogolyért cserébe – írja a The Moscow Times. A lap szerint a cserét már korábban is várni lehetett, miután orosz sajtóértesülések jelezték, hogy húsvét előtt egyezség születhet. A közleményben az is szerepelt, hogy további civilek is érintettek voltak az ügyben. „Hét orosz állampolgárt – a Kurszki terület lakosait –, akiket a kijevi rezsim illegálisan fogva tartott, szintén visszaküldtek és hazaszállítanak” – fogalmaztak, írja az Origo.

Ukrán hadifogoly a háború idején, a fogolycsere előtt
Ukrán hadifogoly a háború idején, a fogolycsere előtt
Fotó: AFP / Hadifoglyok Kezelésének Koordinációs Főhadiszállítása

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy a hazatérők között nemcsak katonák, hanem civilek is vannak. Az ukrán elnök szerint olyan katonák is kiszabadultak, akiket még a mariupoli harcok során ejtettek foglyul, emellett más térségekből – köztük Donyeckből, Herszonból, Szumiból és Zaporizzsjából – is érkeztek visszatérők

 – számol be róla a The Kyiv Independent.

Az ukrán hatóságok szerint a hazatért katonák többsége rossz egészségi állapotban van: sérülésekkel és komoly pszichológiai megterheléssel küzdenek, ami jól tükrözi a hadifogság körülményeit. A beszámolók alapján a legfiatalabb kiszabadított katona 22 éves, míg a legidősebb 63 éves.

Az ukrán vezetés jelezte, hogy továbbra is dolgoznak azon, hogy a fogságban lévő állampolgárokat hazahozzák.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy minden emberünket hazahozzuk

  – hangsúlyozták.

A portál emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint hétezer ukrán térhetett vissza hasonló megállapodások révén.

Borítókép: Volt ukrán hadifogoly telefonál a háború idején, a fogolycsere után (Fotó: AFP / Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu