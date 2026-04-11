Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
veszélymagyarországháborúnógrádi györgypodcast

Globál Nógrádi Györggyel – ezért rettegnek Brüsszelben Orbán Viktor győzelmétől

Napról napra fokozzák az európai vezetők a háborús készültséget, ma már mindennap elmondja valaki, hogy küszöbén állunk egy háborúnak az oroszokkal. Fegyverlobbi és kötelező sorkatonaság lengi körbe a kontinenst az átlagemberek feje felett, akik nem akarnak háborút. Teljesen megőrültek egyes kormány- és államfők? Mi ez a téboly Európában? Nógrádi György elemzi az elmúlt napok eseményeit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 9:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar választási kampány végére mindennapos veszélybe került az energiabiztonságunk, miközben soha nem látott módon szeretnék külföldről befolyásolni a voksolást. Legutóbb a Török Áramlat gázvezetéket akarták felrobbantani a magyar határ közelében. Azt akarják elérni, hogy energiahiány és káosz legyen Magyarországon, az emberek pedig Orbán Viktort hibáztassák érte.

Nógrádi György szerint az elkövetkező hetekben és hónapokban további akciókra kell felkészülnie Magyarországnak, ezért sem mindegy, hogy ki vezeti az országot a továbbiakban. A nemzeti kormány képes elhárítani a veszélyeket, mert bőven van tapasztalata ezen a téren is.

Nem véletlenül rettegnek a háborúzni vágyók attól, hogy Orbán Viktor alakíthat ismét kormányt a választás után, hiszen akkor még évekig képtelenek lesznek beráncigálni Magyarországot Ukrajna pénzelésébe és a háborúba. Emiatt minden eddiginél alattomosabb és durvább módon igyekeznek beavatkozni a voksolásba, például a miniszterelnök lehallgatott telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra hozatalával vagy a baloldali erők mértéktelen pénzelésével.

Mint ismert, Európában mindennapossá váltak azok a vezetői nyilatkozatok és döntések is, amelyek egy közelgő háborút készítenek elő az oroszokkal. 

Németországban például a fiatalok már csak a honvédelem engedélyével utazhatnak tartósan külföldre, a franciáknál pedig soha nem látott módon rúgták be a hadiipari gyárak szalagjait. A hollandoknál és a belgáknál egy esetleges háborús katasztrófára készítik fel az embereket különböző tájékoztatókkal.

A szakértő megjegyezte, hogy nincs más választásuk ezeknek a vezetőknek, túl nagy pénzügyi- és presztízsveszteség lenne meghátrálniuk, ezért kénytelenek végigvinni a történetet. Lényegében be kellene vallaniuk, hogy az elmúlt években teljesen feleslegesen öntötték a fegyvert és a pénzt Ukrajnába, erre pedig képtelenek lesznek.

Nógrádi György arra is felhívta a figyelmet, hogy kiderült, az amerikaiaknak is visszaosztottak abból a pénzből, amit a demokraták Ukrajnának adtak az évek alatt, innentől kezdve pedig nehéz nem arra gondolni, hogy a brüsszeli vezetőknek is jutott a visszaosztott pénzből. Most már tudjuk, hova tűnt az amerikai segélyek harmada.

Magyarországon ugyanakkor látják a veszélyeket, és J. D. Vance látogatása megerősítette a béketábort hazánkban.

A szakértő jelezte, hogy óriási löketet ad a nemzeti oldal kampányának, hogy a világ legnagyobb hatalma személyesen állt ki a békepártiak mellett Budapesten, és még Donald Trump is bejelentkezett telefonon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Jutalmunk, de feladatunk is a megmaradás

Faggyas Sándor avatarja

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

