A magyar választási kampány végére mindennapos veszélybe került az energiabiztonságunk, miközben soha nem látott módon szeretnék külföldről befolyásolni a voksolást. Legutóbb a Török Áramlat gázvezetéket akarták felrobbantani a magyar határ közelében. Azt akarják elérni, hogy energiahiány és káosz legyen Magyarországon, az emberek pedig Orbán Viktort hibáztassák érte.

Nógrádi György szerint az elkövetkező hetekben és hónapokban további akciókra kell felkészülnie Magyarországnak, ezért sem mindegy, hogy ki vezeti az országot a továbbiakban. A nemzeti kormány képes elhárítani a veszélyeket, mert bőven van tapasztalata ezen a téren is.

Nem véletlenül rettegnek a háborúzni vágyók attól, hogy Orbán Viktor alakíthat ismét kormányt a választás után, hiszen akkor még évekig képtelenek lesznek beráncigálni Magyarországot Ukrajna pénzelésébe és a háborúba. Emiatt minden eddiginél alattomosabb és durvább módon igyekeznek beavatkozni a voksolásba, például a miniszterelnök lehallgatott telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra hozatalával vagy a baloldali erők mértéktelen pénzelésével.

Mint ismert, Európában mindennapossá váltak azok a vezetői nyilatkozatok és döntések is, amelyek egy közelgő háborút készítenek elő az oroszokkal.

Németországban például a fiatalok már csak a honvédelem engedélyével utazhatnak tartósan külföldre, a franciáknál pedig soha nem látott módon rúgták be a hadiipari gyárak szalagjait. A hollandoknál és a belgáknál egy esetleges háborús katasztrófára készítik fel az embereket különböző tájékoztatókkal.

A szakértő megjegyezte, hogy nincs más választásuk ezeknek a vezetőknek, túl nagy pénzügyi- és presztízsveszteség lenne meghátrálniuk, ezért kénytelenek végigvinni a történetet. Lényegében be kellene vallaniuk, hogy az elmúlt években teljesen feleslegesen öntötték a fegyvert és a pénzt Ukrajnába, erre pedig képtelenek lesznek.

Nógrádi György arra is felhívta a figyelmet, hogy kiderült, az amerikaiaknak is visszaosztottak abból a pénzből, amit a demokraták Ukrajnának adtak az évek alatt, innentől kezdve pedig nehéz nem arra gondolni, hogy a brüsszeli vezetőknek is jutott a visszaosztott pénzből. Most már tudjuk, hova tűnt az amerikai segélyek harmada.

Magyarországon ugyanakkor látják a veszélyeket, és J. D. Vance látogatása megerősítette a béketábort hazánkban.