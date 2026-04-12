Napokon belül újabb fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között

A következő napokban újabb fogolycsere várható Ukrajna és Oroszország között – közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője. A fogolycsere a hét végéig megvalósulhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 22:59
Napokon belül újabb fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között Forrás: AFP
A közeljövőben ismét fogolycsere jöhet Kijev és Moszkva között – erről sajtóértesülések szerint Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője számolt be. A tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy a folyamat már előkészítés alatt áll, és akár napokon belül lezárulhat – írja a Sztrana.

A következő napokban újabb fogolycsere várható Ukrajna és Oroszország között
A következő napokban újabb fogolycsere várható Ukrajna és Oroszország között Fotó: AFP

A fogolycsere elhúzódása adminisztratív okokra vezethető vissza

Remélem, hogy a hét végére lesz egy újabb szakasz. Pusztán bürokratikus eljárásokról van szó. A másik félnek nem igazán volt ideje mindent előkészíteni

– mondta Budanov. Szavai alapján a csere elhúzódása adminisztratív okokra vezethető vissza. Egy nappal korábban már végrehajtottak egy fogolycserét a felek. Ennek keretében 175 ukrán katona és hét civil térhetett haza. A lépést mindkét oldalon fontos humanitárius gesztusként értékelték.

Budanov ugyanakkor nem látja tartósnak a jelenlegi enyhülést. 

Korábban arról beszélt, hogy a húsvéti fegyverszünet Oroszországgal szerinte nem vezet hosszú távú tűzszünethez. 

Az ukrajnai háború már az 1509. napjánál tart, áttörés egyelőre nem látszik. A legfrissebb jelentések szerint Oroszország szombat délután óta nem hajtott végre nagy hatótávolságú csapásokat Ukrajna ellen – ezt az ukrán légierő közölte. 

Újabb kárpátaljai áldozata van a háborúnak

Lapunk ma arról is beszámolt, hogy harci bevetés közben vesztette életét egy újabb kárpátaljai katona az ukrajnai háborúban, az ország északkeleti részén. A 38 éves férfi a Szumi megyei harcokban esett el, a helyi közösség gyászt hirdetett.

Borítókép: Az eltűnt vagy fogságba esett hozzátartozóik fényképeit tartó emberek várják a fogolycsere után érkező, szabadon engedett ukrán hadifoglyokat a csernyihivi régióban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu