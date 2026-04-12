Napokon belül újabb fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között

A közeljövőben ismét fogolycsere jöhet Kijev és Moszkva között – erről sajtóértesülések szerint Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője számolt be. A tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy a folyamat már előkészítés alatt áll, és akár napokon belül lezárulhat – írja a Sztrana.

A következő napokban újabb fogolycsere várható Ukrajna és Oroszország között Fotó: AFP

A fogolycsere elhúzódása adminisztratív okokra vezethető vissza

Remélem, hogy a hét végére lesz egy újabb szakasz. Pusztán bürokratikus eljárásokról van szó. A másik félnek nem igazán volt ideje mindent előkészíteni

– mondta Budanov. Szavai alapján a csere elhúzódása adminisztratív okokra vezethető vissza. Egy nappal korábban már végrehajtottak egy fogolycserét a felek. Ennek keretében 175 ukrán katona és hét civil térhetett haza. A lépést mindkét oldalon fontos humanitárius gesztusként értékelték.