Döbbenetes bejelentés: Putyin tűzszünetet hirdetett

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.
Putyin tűzszünetet hirdetett
„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki” – állt a közleményben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!