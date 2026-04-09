tűzszünetVlagyimir Putyinorosz elnökorosz-ukrán háború

Döbbenetes bejelentés: Putyin tűzszünetet hirdetett

Az orosz elnök váratlan bejelentést tett. Vlagyimir Putyin közölte, hogy húsvéti tűzszünet lép életbe.

Sebők Barbara
Forrás: MTI2026. 04. 09. 22:54
Az orosz elnök váratlan bejelentést tett Forrás: AFP
Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

Vlagyimir Putyin közölte, hogy húsvéti tűzszünet lép életbe
Vlagyimir Putyin közölte, hogy húsvéti tűzszünet lép életbe Fotó: AFP

Putyin tűzszünetet hirdetett

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki” – állt a közleményben.

Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját

– olvasható a dokumentumban. A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének. Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu