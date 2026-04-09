Egy német NGO is nyomást gyakorolna a magyar választásokra

A Tűzfalcsoport számolt be arról, hogy az EU által finanszírozott aktivista civil szervezetek központi szerepet játszanak az uniós szintű jogállamisági jelentések és demokráciafigyelő tevékenységek tartalmának, értékeléseinek és ajánlásainak kialakításában, beleértve a Magyarországra irányulókat is. A cikk ennek kapcsán külön kiemeli a Democracy Reporting International (DRI) szerepét, ami a területen nagy befolyással járó munkát végez. A DRI működése átláthatósági és semlegességi kérdéseket vet fel, főleg azért, mert a finanszírozásának 74 százaléka kormányzati vagy egyéb közpénzforrásból érkezik (a közlemény szerint: 47 százalék a német külügytől, 20 százalék az EU-tól, 7 százalék a holland külügytől). Több forrás is megerősíti, hogy a holland kormány is eurómilliókat pumpál a DRI-be, amely most bírósági úton próbál hozzáférést szerezni a magyar választásokkal kapcsolatos adatokhoz nagy közösségimédia-platformoktól, például az X-től.

A DRI most bírósági úton próbál hozzáférést szerezni a magyar választásokkal kapcsolatos adatokhoz

Ugyanakkor a holland kabinet nem hajlandó elárulni, milyen támogatási feltételekkel nyújtották ezt a pénzt – állítja a NieuwRechts holland lap. A nyilvános finanszírozás, a jogi nyomásgyakorlás és az átláthatóság hiánya együtt veszélyes elegyet alkot – különösen most, amikor szerintük egyre gyakrabban megkérdőjeleződik az EU szerepe a nemzeti választásokban.

A holland portál szerint ez politikailag érzékeny ügy, mert érinti a nemzeti választási folyamatokat, ráadásul nem ez az első alkalom, hogy ezt az utat választják: ugyanezek a szereplők tavaly már indítottak pert Németországban a parlamenti választásokkal kapcsolatos adatok megszerzésére.

Érdekesség továbbá, hogy a DRI április 15-én, 11 órakor Magyarország a választások után címmel tart webináriumot. Az eseményt mindössze három nappal az április 12-i magyar parlamenti választások után tartják. A DRI a LinkedIn-posztjában úgy mutatja be a magyar választást, mint sorsdöntő eseményt az egész Európai Unió számára. A szervezet szerint a voksolás nem csupán arról szól, ki vezeti Magyarországot, hanem a jogállamiság jövőjéről is. Az eseményen résztvevői között megtaláljuk Pardavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság volt társelnökét is.