Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukrán háborúUkrajnaholttest

Huszonötször annyi holttestet adott át Oroszország, mint Ukrajna + videó

Elesett katonák újabb cseréje történt csütörtökön az ukrajnai háborúban szemben álló felek között: Oroszország ezer, Ukrajna pedig 41 elesett katona holttestét adta át – jelentette be Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó, az Ukrajnával tárgyaló orosz küldöttség vezetője csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 20:43
Ezer ukrán család kapta vissza szerettük holttestét Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legutóbb február 26-án történt hasonló. Akkor az orosz fél ugyancsak ezer, az ukrán pedig 35 holttestet adott át. Az orosz külügyminisztérium által február 2-án közölt adatok szerint Oroszország 2025 júniusától addig az időpontig több mint 12 ezer ukrán katona maradványait szolgáltatta ki Ukrajnának, és ugyanebben az időszakban több mint 200 orosz katonáét kapta meg.

Fotó: AFP

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos csütörtökön a RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy telefonon beszélt ukrán hivatali partnerével, Dmitro Lubineccel, és kifejezte reményét, hogy az ortodox húsvét előtt újabb fogolycsere és családegyesítés történhet a felek között.

Az orosz külügyi tárca említett, február elejei tájékoztatása szerint Oroszország és Ukrajna 2024–2025-ben összesen több mint 4000 embert engedett szabadon, a hadifoglyoknak és fogvatartottaknak az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével, 17 körben megszervezett cseréje keretében.

A múlt hónap elején két hadifogolycsere történt: március 5-én a felek 200-200, március 6-án pedig 300-300 foglyot adtak át egymásnak.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön kiadott hadijelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudott nyomulni, és a különleges hadművelet övezetében 1255 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel ukrán fegyveres erőket kiszolgáló energetikai és üzemanyag-ellátási infrastruktúra több objektumát, valamint több lőszer- és anyagraktárt, 19 páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, hét irányított légibombát, egy HIMARS rakétát, továbbá 339 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Belgorod megye Sebekinói járásában hét civil szenvedett sérüléseket, A Krasznodari területen lévő Krimszkben tűz ütött ki egy olajlétesítményben, három ember megsebesült. A közeli Szauk-Dere községben a lehulló drónszilánkok egy civilt megöltek.

Herszon és Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került területeinek túlnyomó részén megszakadt az áramellátás, egyebek között Enerhodar városban is. A kiemelt fontosságú infrastruktúra és a szociális intézmények működését, valamint a vízellátást generátorok biztosítják. Az incidens okát nem közölték.

A krasznodari regionális bíróság hazaárulás címén 17 évi fegyházra ítélt csütörtökön egy krími lakost, aki az ukrán hírszerzés megbízásából rögzítette és továbbította orosz biztonsági szolgálatok és egy helyi stratégiai vállalat biztonsági alkalmazottainak rádióforgalmát.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
