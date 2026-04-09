Huszonötször annyi holttestet adott át Oroszország, mint Ukrajna + videó

Legutóbb február 26-án történt hasonló. Akkor az orosz fél ugyancsak ezer, az ukrán pedig 35 holttestet adott át. Az orosz külügyminisztérium által február 2-án közölt adatok szerint Oroszország 2025 júniusától addig az időpontig több mint 12 ezer ukrán katona maradványait szolgáltatta ki Ukrajnának, és ugyanebben az időszakban több mint 200 orosz katonáét kapta meg.
Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos csütörtökön a RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy telefonon beszélt ukrán hivatali partnerével, Dmitro Lubineccel, és kifejezte reményét, hogy az ortodox húsvét előtt újabb fogolycsere és családegyesítés történhet a felek között.
Az orosz külügyi tárca említett, február elejei tájékoztatása szerint Oroszország és Ukrajna 2024–2025-ben összesen több mint 4000 embert engedett szabadon, a hadifoglyoknak és fogvatartottaknak az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével, 17 körben megszervezett cseréje keretében.
A múlt hónap elején két hadifogolycsere történt: március 5-én a felek 200-200, március 6-án pedig 300-300 foglyot adtak át egymásnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!