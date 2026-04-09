Magyar Péter háborús kijelentése jól illeszkedik a brüsszeli tervekbe + videó

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy hangfelvétel került nyilvánosságra , amelyen Magyar Péter arról beszél, hogy „g…ci nagy háború lesz”. A felvétel szerint a Tisza Párt elnöke egészen máshogy nyilatkozik az ukrajnai háborúval kapcsolatban, mint a nyilvánosság előtt szokott. Szijjártó Péter külügyminiszter figyelmeztetett, hogy Brüsszel és Kijev egész Európában háborút akar, ez most már tény, és csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni, hogy Magyarország kimarad a háborúból.

Magyar Péter szerint is „g…ci nagy háború lesz”

Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót a brüsszeli elit háborús kijelentéseiről, amihez azt írta, hogy hiába hazudozott a nyilvánosság előtt Magyar Péter, ő is tudja, hogy a brüsszeli főnökei g…ci nagy háborúra készülnek.

Ne hagyjuk, hogy Magyarországot is belerángassák! Egyedül Orbán Viktor képes megőrizni Magyarország békéjét!

– zárta a posztot a miniszterelnök politikai igazgatója.