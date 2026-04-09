Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Orbán Viktor: Ez bizony Magyar bukta!

Magyar Péter a zárt ajtók mögött egyértelművé tette, hogy háború készül. A kiszivárgott hangfelvétel a miniszterelnökhöz is eljutott, videóban reagált a trágár, fenyegető kijelentésre.

Forrás: Facebook2026. 04. 09. 17:53
Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában reagált egy kiszivárgott felvételre, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje megszólalt, zárt ajtók mögött a háborúról. Azt írta: 

Ez bizony Magyar bukta!

A kormányfő kamerása szó szerint idézte a miniszterelnöknek a Tisza Párt vezérének a szavait: „Magyar Péter egy kiszivárgott videón azt mondta, idézem szó szerint, hogy g…i nagy háború lesz.”

Orbán Viktor szerint ez a kijelentés három nappal a választások előtt komoly beismerésnek számít.

„Lehullt a lepel” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Magyar Péterék is tudják azt, amit a Fidesz hónapok, sőt évek óta mond: Európa háborúra készül, és ebből háború lesz.

Orbán a videóban egyértelművé tette, hogy

Ebből kell Magyarországnak kimaradni, az a kérdés és ez a választás tétje is, ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún. 

A miniszterelnök szerint a Fidesz az a politikai erő, amely képes erre.

„Szerintem mi vagyunk erre képesek, mert a Fidesz a biztos választás” – hangsúlyozta Orbán, arra buzdítva a választókat, hogy a kormánypártra szavazzanak a vasárnapi voksoláson.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu