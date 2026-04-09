Orbán Viktor: Ez bizony Magyar bukta!

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában reagált egy kiszivárgott felvételre, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje megszólalt, zárt ajtók mögött a háborúról. Azt írta:

Ez bizony Magyar bukta!

A kormányfő kamerása szó szerint idézte a miniszterelnöknek a Tisza Párt vezérének a szavait: „Magyar Péter egy kiszivárgott videón azt mondta, idézem szó szerint, hogy g…i nagy háború lesz.”

Orbán Viktor szerint ez a kijelentés három nappal a választások előtt komoly beismerésnek számít.

„Lehullt a lepel” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Magyar Péterék is tudják azt, amit a Fidesz hónapok, sőt évek óta mond: Európa háborúra készül, és ebből háború lesz.

Orbán a videóban egyértelművé tette, hogy

Ebből kell Magyarországnak kimaradni, az a kérdés és ez a választás tétje is, ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún.

A miniszterelnök szerint a Fidesz az a politikai erő, amely képes erre.