Orbán Viktor: Ez bizony Magyar bukta!

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában reagált egy kiszivárgott felvételre, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje megszólalt, zárt ajtók mögött a háborúról. Azt írta:
Ez bizony Magyar bukta!
A kormányfő kamerása szó szerint idézte a miniszterelnöknek a Tisza Párt vezérének a szavait: „Magyar Péter egy kiszivárgott videón azt mondta, idézem szó szerint, hogy g…i nagy háború lesz.”
Orbán Viktor szerint ez a kijelentés három nappal a választások előtt komoly beismerésnek számít.
„Lehullt a lepel” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Magyar Péterék is tudják azt, amit a Fidesz hónapok, sőt évek óta mond: Európa háborúra készül, és ebből háború lesz.
Orbán a videóban egyértelművé tette, hogy
Ebből kell Magyarországnak kimaradni, az a kérdés és ez a választás tétje is, ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún.
A miniszterelnök szerint a Fidesz az a politikai erő, amely képes erre.
„Szerintem mi vagyunk erre képesek, mert a Fidesz a biztos választás” – hangsúlyozta Orbán, arra buzdítva a választókat, hogy a kormánypártra szavazzanak a vasárnapi voksoláson.
