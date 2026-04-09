Amióta a Tisza Párt létezik, annak elnöke átveri a magyar embereket + videó

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Szijjártó Péter az autóban ülve hallgatta meg a felvételt, majd kommentálta az abban elhangzottakat. Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt alapítása óta azt hazudta a Tisza Párt elnöke, hogy nincsen háborús veszély. Emlékeztetett arra is, hogy a Tisza párti politikusok arról beszéltek, hogy az ukrajnai háború továbbterjedése csak egy riogatás, félrevezették a magyar embereket, eltagadták előlük a Magyarország biztonságára leselkedő súlyos háborús veszélyt, miközben a magyar kormány az elmúlt négy évben nap mint nap azért küzdött, hogy Magyarországot ne tudják belevini az Ukrajnában most már négy éve zajló háborúba.

A videó elején hallható, hogy Vogel Evelin felveti: „Lehet, hogy jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok.” Azt is hozzáteszi, hogy „csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar Péter úgy reagál:

Így is az lesz, g…ci nagy háború lesz!

Szijjártó Péter figyelmeztetett: az ukrajnai háború most már majdnem annyi ideje zajlik, mint a világháborúk az elmúlt évszázadban.

Ennek a háborúnak a továbbterjedése sajnos egy reális veszély, hiszen Brüsszel, Berlin és Kijev is háborúba akarja sodorni az egész európai kontinenst, és az elmúlt négy évben csak azért tudtunk kimaradni a háborúból, mert nap mint nap nemet tudtunk mondani Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek

– hangsúlyozta. – Nemet mondani az összes zsarolási kísérletre, az összes belekeverési kísérletre – tette hozzá.