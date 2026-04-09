Magyar Péter lelepleződött, erre bérelték fel

Magyar Péter lelepleződött , háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel – írta Hidvéghi Balázs friss videója mellé. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a mai hangfelvétel bizonyítja, hogy nagyon jól tudja a Tisza Párt elnöke, hogy Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. Pontosan tudja azt is, hogy tőle mit vár Brüsszel és az ukránok: egy háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel – tette hozzá a politikus.



A mai leleplező hangfelvétel egyértelművé tette, hogy mi a vasárnapi választás tétje. Magyar Péter amikor nem kamerák előtt van, azt mondja, hogy nagyon nagy háború lesz – mondja Hidvéghi Balázs közösségi oldalára feltöltött videójában. Majd így folytatja:

Erre a veszélyre figyelmeztetünk jó ideje: Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, és a háborúra és Ukrajnára költeni az európaiak pénzét. Magyar Péter ezt az egész kampányában tagadta, de ma lelepleződött. A mai hangfelvétel bizonyítja, hogy nagyon jól tudja, hogy Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. Pontosan tudja azt is, hogy tőle mit vár Brüsszel és az ukránok: háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint Magyar Péter kész magyar pénzt, fegyvert, és katonákat küldeni az ukrán háborúba. A politikus folytatja: kész elzárni a magyarok előtt az orosz energiát, akkor is, ha ez havi plusz 100 ezer forintjába kerül a családoknak, és háromszorosra emelkedik a rezsi és 1000 forint fölé emelkedik a benzinár. Magyar Péter lelepleződött. Egyértelművé vált, hogy mire bérelték fel – szögezte le a politikus.

– Csak a Fidesz a biztos választás! – zárta videóját Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (fotó: Havran Zoltán Magyar Nemzet)

