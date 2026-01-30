Izrael betartotta a szavát, jöhet a következő fázis

Noha Ran Gvili holttestét nem a Hamász adta át Izraelnek, ahogy ezt vállalta a megállapodásban, hanem izraeli katonák találták meg titkosszolgálati értesülések alapján egy tömegsírban, Izrael átadott tizenöt palesztin holttestet, miután a megállapodás szerint minden izraeliért ennyit kell átadnia.

A Béketanácsnak alapos információi vannak az Izrael elleni terrortámadás résztvevőiről (Fotó: AFP)

A tűzszüneti megállapodás második szakasza elsősorban az övezet újjáépítéséről szól. Elsőként az Egyiptomba vezető rafahi átkelőhelyet nyitják meg, várhatóan a jövő héten. Izrael a következő lépésnek a Hamász fegyverbeszolgáltatását, illetve lefegyverzését tekinti.

A fegyverek átadásának részletei még változhatnak, de a folyamatnak márciusban el kell kezdődnie

– közölték a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése alapján a Gázai övezeti béke megteremtésére létrehozott Béketanács magas rangú, meg nem nevezett tisztségviselői a Ynet című izraeli hírportállal.

Ha a Hamász nem adja le önként a fegyvereit, akkor megakad a második fázis, az izraeli hadseregnek óhatatlanul be kell vonulnia az övezetbe

– tették hozzá.

Amíg nem folytatódhat a második fázis, addig a Hamász csak erősödik, mert jövedelemhez jut. Amint a Béketanács megkezdheti a működését az övezeten belül is, akkor ellenőrzése alá kerülnek a pénzmozgások, a segélyszállítmányok, és a palesztin iszlamista terrorszervezet már nem jut pénzhez

– mondták.

Beszámoltak arról, hogy a Béketanácsnak „alapos információi, névlistái vannak a 2023. október 7-i terrortámadás résztvevőiről és másokról is, akik tagjai voltak a Hamász fegyveres szervezeteinek. Akik szerepelnek az adatbázisban, azok nem vehetnek részt a gázai polgári rendfenntartásban vagy az irányítást ott átvevő erőkben”.

Az amerikai elnök szerint ennek a bonyolult tervnek a végrehajtására a Béketanácsban szükség van olyan országokra, amelyeknek erős nyomásgyakorló eszközeik vannak a Hamásszal szemben. A leghatékonyabb országok között van Törökország és Katar, két olyan, amely ellenséges Izraellel, de a cél érdekében be kellett vonni – mondták.

A Béketanács három szintű. A legfelsőbb szintű tanácsot maga az amerikai elnök vezeti, és az ő tervei végrehajtásának átfogó felügyeletéért, a nagy stratégiai döntésekért felel majd. Az újjáépítés gyakorlati irányításáért felel majd a második szint, a végrehajtó tanács. A harmadik szint pedig a palesztin nemzeti irányító bizottság, a mindennapi élet helyreállítását végző, Gázai övezeti helyi kormányzat lesz.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)