izraelhamászbenjamin netanjahujichák hercoggázai övezet

Állami vezetők is részt vettek Izraelben annak a rendőrnek a temetésén, akinek a holtteste utolsóként került haza a Gázai övezetből

Izraelben több százan, köztük az államfő, a kormányfő és egy miniszter is részt vett annak a fiatal rendőrkommandósnak a szerdai temetésén, akit a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-i terrortámadásában már holtan hurcolt el a Gázai övezetbe, és akinek a holtteste utolsóként, a minap került haza. A fiatal izraeli rendőr holttestét a hadsereg közlése szerint egy tömegsírban találták meg.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 01. 29. 5:00
Jichák Hercog izraeli elnök Ran Gvili temetésén Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szülővárosának, Meitárnak a temetőjében helyezték örök nyugalomra Ran Gvili izraeli rendőr főtörzsőrmestert, aki tűzpárbajban, 24 évesen esett el.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett Ran Gvili temetésén
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett Ran Gvili temetésén (Fotó: AFP)

A fiatal férfi aznap éppen műtétre várt, mert motorbalesetben eltörött a válla. Ennek ellenére a palesztin terroristák támadásáról értesülve azonnal csatlakozott kommandós egységéhez, és a Nova zenei fesztivál helyszínén megmentette többtucatnyi fiatal életét, majd Alumim kibuc lakóit védve esett el.

Ran Gvili utolsó útja szerdán a katonai rabbinátus ramlei székhelyénél kezdődött, ahol a rendőrség búcsúszertartást tartott a tiszteletére, majd onnan rendőrségi kísérettel, zászlókat tartó izraeliek ezreinek sorfala mellett szállították Meitarba. A temetésen Jichák Hercog államfő, Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter is részt vett.

Búcsúbeszédet sokan mondtak a ceremónián. Az elhunyt bátyja felidézte, hogy a terrortámadás napján többször hívta az öccsét telefonon, miközben ő már részt vett egy tűzpárbajban. Többször rövid időre tudtak beszélni, de befejezni már nem tudták a beszélgetést.

Hercog elnök Izrael nevében bocsánatot kért Gvili családjától azért, hogy ilyen hosszú ideig kellett várni hazatérésére. A miniszterelnök köszönetet mondott az izraeli katonáknak azért, hogy megtalálták Ran Gvili holttestét, és hazajuttatták. A belbiztonsági miniszter pedig sürgette a halálbüntetés bevezetését a terrorizmusért elítéltek számára.

A fiatal rendőr holttestét a hadsereg közlése szerint egy tömegsírban találták meg, miután mintegy 250 tetemet megvizsgáltak ott.

Ran Gvili földi maradványainak Izraelbe szállítása után nem maradt már sem élő túsz, sem halott izraeli áldozat a Gázai övezetben. A palesztin terroristák 2023. október 7-én 251 izraeli, illetve külföldi állampolgárt hurcoltak el túsznak. A túszok közül 168-an élve tértek vissza Izraelbe. A legtöbb túszt a Hamásszal megkötött megállapodás keretében engedték el. Nyolc túszt az izraeli hadsereg katonai műveletei során szabadított ki, és ezek közben találtak rá 48 holttestre is. A fogságban legkevesebb 41 élve elrabolt túsz halt meg vagy lett gyilkosság áldozata. Többségüket a Hamász emberei ölték meg, heten pedig izraeli katonai támadásban vesztették életüket.

Borítókép: Jichák Hercog izraeli elnök Ran Gvili temetésén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen

Csépányi Balázs avatarja

Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu