Állami vezetők is részt vettek Izraelben annak a rendőrnek a temetésén, akinek a holtteste utolsóként került haza a Gázai övezetből

Ran Gvili utolsó útja szerdán a katonai rabbinátus ramlei székhelyénél kezdődött, ahol a rendőrség búcsúszertartást tartott a tiszteletére, majd onnan rendőrségi kísérettel, zászlókat tartó izraeliek ezreinek sorfala mellett szállították Meitarba. A temetésen Jichák Hercog államfő, Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter is részt vett.

Búcsúbeszédet sokan mondtak a ceremónián. Az elhunyt bátyja felidézte, hogy a terrortámadás napján többször hívta az öccsét telefonon, miközben ő már részt vett egy tűzpárbajban. Többször rövid időre tudtak beszélni, de befejezni már nem tudták a beszélgetést.

Hercog elnök Izrael nevében bocsánatot kért Gvili családjától azért, hogy ilyen hosszú ideig kellett várni hazatérésére. A miniszterelnök köszönetet mondott az izraeli katonáknak azért, hogy megtalálták Ran Gvili holttestét, és hazajuttatták. A belbiztonsági miniszter pedig sürgette a halálbüntetés bevezetését a terrorizmusért elítéltek számára.