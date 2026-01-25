IzraelGázai övezetBéketanácsNetanjahuTrump

Washington továbblépést sürget Izraeltől a gázai tűzszünet ügyében

Amerikai küldöttek arra igyekeznek rábírni az izraeli vezetést, hogy továbblépjen a gázai tűzszünet következő fázisába, miközben továbbra sem zárult le a vita a túszok sorsáról és a rafahi határátkelő megnyitásáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 18:22
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Magas rangú amerikai küldöttek egyeztettek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és arra ösztönözték kormányát, hogy haladjon tovább a gázai tűzszünet második fázisának végrehajtásával. Washington célja a megállapodás fenntartása, miközben Izraelben és a térségben is egyre nő a politikai és biztonsági nyomás – írja a Bloomberg cikkére hivatkozva az Origo.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az izraeli kormányfői hivatal közlése szerint Benjamin Netanjahu egyeztetést folytatott Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel. Amerikai értesülések alapján a tárgyalások középpontjában a Gázában maradt izraeli túsz maradványainak visszaszerzése, illetve a térség jövőbeni biztonsági berendezkedése állt.

Az Egyesült Államok fenntartaná a Trump közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodást, ugyanakkor Izraelben belpolitikai vita zajlik arról, hogy a következő lépéseknek meg kell-e előzniük a Hamász által visszatartott túszok ügyének lezárását. 

A hozzátartozók egy része nagyobb nemzetközi nyomást követel a Hamász vezetésére 

– fogalmaz a Bloomberg.

A második szakasz egyik kulcskérdése a rafahi határszakasz újranyitása lenne Egyiptom és a Gázai övezet között. Gázai tisztviselők szerint az átkelő akár napokon belül megnyílhat, Izrael viszont egyelőre nem erősítette meg ezt, a kérdésről várhatóan az izraeli kormány is tárgyal – magyarázzák.

Egyiptom eközben szintén sürgeti a tűzszünet második fázisának végrehajtását, amelynek része lenne az izraeli csapatok kivonása, a határátkelők megnyitása és akár nemzetközi megfigyelők telepítése is. 

A tűzszünet ellenére a feszültség nem szűnt meg: szombaton egy izraeli csapás két palesztin tinédzser halálát okozta Gázában. Az izraeli hadsereg szerint fegyveresek ellen léptek fel, míg a palesztin egészségügyi hatóságok civil áldozatokról számoltak be – tájékoztatott a portál.

Mint azt korábban megírtuk, Davosban magyar részvétellel hozták létre a Donald Trump kezdeményezésére megalakított Béketanácsot, amelynek feladatköre jóval túlmutathat a gázai konfliktust követő rendezésen. A testülethez Orbán Viktor miniszterelnök alapító tagként csatlakozott.

A kormányfő kijelentette, azért fontos a szervezet, hogy ne legyen háború, és kifejtette, hogy a létező nemzetközi intézmények csődöt mondtak, ezért van a világban ennyi veszélyes helyzet, és ezért vannak háborús régiók.

És ha ezt folytatjuk, akkor újabb és újabb háborúk lesznek. Ezért szükség van arra, hogy amit eddig csináltunk, azt hagyjuk abba, és hozzunk létre új intézményeket – fogalmazott Orbán Viktor. 

A miniszterelnök hozzátette:

A »csináljunk valami újat, a háború helyett csináljunk békét«, szimbóluma az amerikai elnök, ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt. Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk, és új intézményekre. Ma tettünk egy lépést, lehet, hogy bejön.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

