Washington továbblépést sürget Izraeltől a gázai tűzszünet ügyében

Magas rangú amerikai küldöttek egyeztettek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és arra ösztönözték kormányát, hogy haladjon tovább a gázai tűzszünet második fázisának végrehajtásával. Washington célja a megállapodás fenntartása, miközben Izraelben és a térségben is egyre nő a politikai és biztonsági nyomás – írja a Bloomberg cikkére hivatkozva az Origo.
Az izraeli kormányfői hivatal közlése szerint Benjamin Netanjahu egyeztetést folytatott Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel. Amerikai értesülések alapján a tárgyalások középpontjában a Gázában maradt izraeli túsz maradványainak visszaszerzése, illetve a térség jövőbeni biztonsági berendezkedése állt.
Az Egyesült Államok fenntartaná a Trump közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodást, ugyanakkor Izraelben belpolitikai vita zajlik arról, hogy a következő lépéseknek meg kell-e előzniük a Hamász által visszatartott túszok ügyének lezárását.
A hozzátartozók egy része nagyobb nemzetközi nyomást követel a Hamász vezetésére
– fogalmaz a Bloomberg.
