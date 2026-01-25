Washington továbblépést sürget Izraeltől a gázai tűzszünet ügyében

Magas rangú amerikai küldöttek egyeztettek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és arra ösztönözték kormányát, hogy haladjon tovább a gázai tűzszünet második fázisának végrehajtásával. Washington célja a megállapodás fenntartása, miközben Izraelben és a térségben is egyre nő a politikai és biztonsági nyomás – írja a Bloomberg cikkére hivatkozva az Origo.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az izraeli kormányfői hivatal közlése szerint Benjamin Netanjahu egyeztetést folytatott Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel. Amerikai értesülések alapján a tárgyalások középpontjában a Gázában maradt izraeli túsz maradványainak visszaszerzése, illetve a térség jövőbeni biztonsági berendezkedése állt.

Az Egyesült Államok fenntartaná a Trump közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodást, ugyanakkor Izraelben belpolitikai vita zajlik arról, hogy a következő lépéseknek meg kell-e előzniük a Hamász által visszatartott túszok ügyének lezárását.

A hozzátartozók egy része nagyobb nemzetközi nyomást követel a Hamász vezetésére

