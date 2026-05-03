Emlékeztetett, a biztonság szavatolása terén a szövetségesek már előrelépést értek el, mióta a tavalyi hágai NATO-csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy GDP-jük 5 százalékát a védelem erősítésébe fektetik.
A NATO nem érti Trump döntését
A NATO együttműködik az Egyesült Államokkal, hogy megértse a németországi haderőkivonással kapcsolatos döntésének részleteit – közölte Allison Hart, a NATO szóvivője szombaton, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.
Továbbra is bízunk abban, hogy képesek vagyunk az elrettentés és a védelem biztosítására, miközben ez a folyamat egy erősebb Európa és egy erősebb NATO felé folytatódik
– tette hozzá a NATO-szóvivő, akit az MTI idézett.
Amint arról korábban beszámoltunk, a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését helyezte kilátásba az amerikai elnök.
