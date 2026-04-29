Ukrajna Moszkvát célozná?

Koskovics Zoltán szerint katonailag sem jelent áttörést az új fegyver. Mint mondta:
Ha fejlett, precíziós fegyverekkel ezt a háborút meg lehetne nyerni, az oroszok rég megnyerték volna. A technológiai fölényük Ukrajnával szemben elsöprő. De az ukrajnai konfliktus egy attríciós – felőrlő – háborúvá vált. Az számít, ki bírja tovább emberrel, nyersanyaggal, lőszerrel, drónnal. Soha egy pillanatig sem volt kétséges a válasz erre a kérdésre.
A szakértő borúlátó képet festett a háború jövőjéről is. Szerinte az ukrajnai háború el fog húzódni. Az amerikai fél letett a rendezésről, és fokozatosan kivonul.
Az oroszok a maguk számára fenntartható szinten fognak csak erőt kifejteni. Volodimir Zelenszkij kapni fogja a pénzt Európából. Minden nap több ukrán fog meghalni, és Ukrajna több területet fog veszíteni. És mindez addig fog tartani, amíg valamelyik tényezőben nem áll be radikális változás – amikor beáll, Ukrajna egy, a mai feltételeknél sokkal rosszabb békét fog aláírni
– összegezte a szakértő.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!