UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Ukrajna Moszkvát célozná?

Ukrajna új, nagy hatótávolságú fegyverrel léphet szintet a háborúban: az FP–9-es ballisztikus rakéta akár Moszkvát is elérheti. A fejlesztés azonban nemcsak katonai, hanem súlyos geopolitikai következményekkel is járhat, figyelmeztetett a lapunknak nyilatkozó szakértő.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 18:08
Ukrán FP rakéta Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Illusztráció – egy légvédelmi rakéta működés közben (Fotó: AFP)

Koskovics Zoltán szerint katonailag sem jelent áttörést az új fegyver. Mint mondta:

Ha fejlett, precíziós fegyverekkel ezt a háborút meg lehetne nyerni, az oroszok rég megnyerték volna. A technológiai fölényük Ukrajnával szemben elsöprő. De az ukrajnai konfliktus egy attríciós – felőrlő – háborúvá vált. Az számít, ki bírja tovább emberrel, nyersanyaggal, lőszerrel, drónnal. Soha egy pillanatig sem volt kétséges a válasz erre a kérdésre.

A szakértő borúlátó képet festett a háború jövőjéről is. Szerinte az ukrajnai háború el fog húzódni. Az amerikai fél letett a rendezésről, és fokozatosan kivonul. 

Az oroszok a maguk számára fenntartható szinten fognak csak erőt kifejteni. Volodimir Zelenszkij kapni fogja a pénzt Európából. Minden nap több ukrán fog meghalni, és Ukrajna több területet fog veszíteni. És mindez addig fog tartani, amíg valamelyik tényezőben nem áll be radikális változás – amikor beáll, Ukrajna egy, a mai feltételeknél sokkal rosszabb békét fog aláírni

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Ukrán FP rakéta (Fotó: Képernyőkép)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
