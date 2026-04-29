Itt az ukrán csodafegyver, amely már Moszkvát veheti célba

Bemutatták az FP–9 névre keresztelt ballisztikus rakéta makettjét egy lengyelországi védelmi konferencián. A szakértői vélemények szerint az ukrán csodafegyver nagyobb mint az orosz Iszkander és akár 855 kilométeres távolságból is képes célpontokat eltalálni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 10:51
Fotó: MICHAL FLUDRA Forrás: NurPhoto
Az FP–9-nél az amerikai ATACMS általában sokkal kompaktabb – körülbelül négy méter hosszú. A szakértők szerint ugyanakkor egy ekkora robbanófej célba juttatására képes rakéta semmiképp sem lehet kompakt. 

A rakéta korábban bejelentett jellemzői a következők:

  • repülési hatótávolság — akár 855 km
  • robbanófej – körülbelül 800 kg. 

Ez a hatótávolság lehetővé teszi, hogy potenciálisan célpontokat találjon el a moszkvai térségben. 

Becslések szerint az FP–9 körülbelül 9,5 méter hosszú és akár 1,1 méter átmérőjű is lehet. Összehasonlításképpen, az orosz 9M723 Iszkander rakéta körülbelül 7,2 méter hosszú és 0,95 méter átmérőjű.

Korábban a Fire Point kijelentette, hogy az FP–9-et 2026 nyarán kell elfogadnia az ukrán védelmi minisztériumnak. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
