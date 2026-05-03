Trump lezártnak nyilvánította a háborút, de Irán bármikor lángba boríthatja a Közel-Keletet

Az iráni média újabb amerikai–izraeli támadásra számít az elkövetkező hetekben. Az elemző szerint Washingtonnak jelenleg két opciója van: folytatja a légitámadásokat, vagy néhány szigetet ellenőrzése alá von a Hormuzi-szorosban és ezzel próbálja kikényszeríteni a hajók áthaladását. Mind a két lehetőség nagy kockázatot hordoz, hiszen irán megtorló erejű válaszléépseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni állami televízió április végén megnevezte azokat a szomszédos országokban található célpontokat, amelyeket támadás alá fog venni, ha a harcok újraindulnak.

A felsorolt listában a Közel-Kelet legfontosabb olaj- és gázmezői, illetve feldolgozó központjai szerepelnek, vagyis Irán az egész világgazdaságra hajlandó lenne csapást mérni.

Ráadásul a harcok kiújulásával a jemeni húszi mozgalom is becsatlakozhat a konfliktusba, például azáltal, hogy a Báb el-Mandebet, vagyis a Vörös-tenger bejáratát blokád alá veszik. A szakértő a közel-keleti válság elhúzódására számít és attól tart, hogy Irán beválthatja a korábbi fenyegetéseit:

Azt láttuk eddig is, hogyha amerikai–izraeli támadás volt, akkor Irán azzal válaszolt, hogy találat ért több olaj és földgázmezőt, olajfinomítót, olajvezetéket a térségben és Szaúd-Arábiában kikötőket is, amelyek nagyon fontosak az olaj és földgázkereskedelem szempontjából.

A kérdés most leginkább az, hogy Irán elegendő katonai kapacitásokkal rendelkezik-e egy ilyen művelet végrehajtásához. Drónok nagy számban állnak az iráni hadsereg rendelkezésére, mivel ezek előállítási költsége alacsony. Azonban ballisztikus rakétából sokkal kisebb készletük lehet, viszont a jelek szerint a fegyverszünet időszakát arra használhatták fel, hogy a föld alá temetett rakétákat megpróbálták kiásni.