„A mai fiatalokból hiányzik az éhség” – exkluzív interjúnkban Sághy Alexandra koreográfus őszintén vall a szakma nehézségeiről

– Őszintén szólva látok egyfajta különbséget a hozzáállásban.

A mai fiatalok jobban szeretnek csak úgy „beleélni” a világba, gyakran nincs meg bennük a tudatos célirányosság. Szeretnek improvizálni, de nem látom rajtuk azt a fajta éhséget a tudásra, amit én éreztem.

Jómagam a szakmai életem első tíz-egynéhány évében mindig félretettem a pénzemet, és amint megkaptuk az egy hónap nyári szabadságot, már mentem is külföldre tánckurzusokra. Meg voltam őrülve, hogy lássam, mi történik Hollandiában, Olaszországban vagy Spanyolországban. Saját magam képeztem önmagam, mert érdekelt, mi van máshol, mi az a tudás, amit beépíthetek. A maiaknál ritka az a profi táncos, aki a szabadidejében is elmegy kurzusokra; ők inkább csak hagyják, hogy sodorja őket az élet. Engem Béla fanatizmusra nevelt: minden áldott nap tréningeztem, mert úgy éreztem, későn kezdtem, és lemaradásom van. Ez a fajta megszállottság ma már ritkább.

– Az alkotási folyamata során mi adja a kezdőlökést? Mennyire más egy irodalmi alapanyaggal dolgozni?

– Minden darabomhoz máshonnan jött az inspiráció. A Balance egy belső állapot, egy párkapcsolati egyensúlykeresés lenyomata volt, amikor valami nem klappol az ember életében. A Három nővér ötlete pedig onnan jött, hogy nagybátyám, Gálffi László színművész révén sokat jártunk az Örkény Színházba. Néztem az előadást, és azon járt az agyam, milyen zseniálisan meg lehetne ezt csinálni kortárs tánccal. Olyan hívószavak vezettek, mint a magány, az elvágyódás vagy a monotonitás, amik képekké álltak össze a fejemben. A Viszlát a levegőben!-nél viszont egy akrobatikusabb világ vonzott, kortárs cirkuszi előadások inspiráltak. Ott az volt a cél, hogy ne különálló akrobatikus elemeket mutassunk be, hanem egy folyamatos, összefüggő mozgássort alkossunk, ahol az egyik elemből jön a következő. Juhász Péter, a Flashingpix alapítójának vizuális látásmódja, animációi és vetített díszletei is sokat segítettek abban, hogy újszerű legyen a végeredmény.

A Kötelék című darabomat pedig egy könyv, Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című műve ihlette. Rengeteget gondolkodtam a viselkedésmintákon, azokon az automatizmusokon, amiket magunkkal hozunk. Ahhoz, hogy ezeket le tudjuk tenni, először rá kell jönnünk, mik ezek, ehhez pedig sokat kell visszatekinteni az időben.

Szeretek ezeken a kérdéseken „morfondírozni”: mi történt a gyerekkoromban, milyenek voltak a régebbi párkapcsolataim, milyen minták mozgattak? Ez a darab végül is ezt a belső keresést hozta felszínre. Itt is fontos volt a látvány, pókhálószerűen kötöttünk fel rengeteg anyagot, mintegy szimbolizálva az emberek közötti kusza kapcsolati rendszereket, illetve azokat használtuk a táncosokkal – ráugrottak, belengették őket –, ami egy egészen őrült lendületet és dinamikát adott az előadásnak.