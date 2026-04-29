A tánc világnapján ők kaptak szakmai díjakat

Gálaesttel és szakmai díjak átadásával ünneplik a tánc világnapját április 29-én este a Nemzeti Táncszínházban. A világnap alkalmából tartott sajtótájékoztatón kihirdették a Magyar Táncművészek Szövetségének szakmai díjazottjait, bemutatták az idei táncfesztiválok programját, a közeljövő meghatározó eseményeit, valamint ismertették a Nemzeti Táncszínház műsorát és bemutatóit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 18:00
A tánc világnapján tartott sajtótájékoztató résztvevői Forrás: Nemzetitancszinhaz.hu
A szakma képviselői a közelgő fesztiválok közül több meghatározó eseményt is kiemeltek. 

Nyáron rendezik meg a Magyar Táncfesztivált Győrben, ezt követi a Duna Karnevál, amely Budapest ikonikus helyszínein kínál gálákat és nemzetközi produkciókat, míg az őszi időszak egyik kiemelt eseménye a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó.

A következő hónapokban Nagyváradon az Infinite Dance Festival, Csíkszeredán a Csűrdöngölő Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó, valamint a Székely Népviselet Napja és az Ezer Székely Leány Napja is a közösségi táncélményre helyezi a hangsúlyt. Budapesten augusztusban az International Dance Week hoz nemzetközi workshopokat és előadásokat, míg ősszel Székelyudvarhelyen az Erdélyi Táncháztalálkozó, Sepsiszentgyörgyön a Néptánctalálkozó, valamint Budapesten a SŐT7 Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál szerepel a programkínálatban.

Ertl Péter szólt a jelenleg is zajló Budapest Táncfesztiválról, kiemelve: idén az új magyar bemutatókra helyezik a hangsúlyt.

Beszámolt arról, hogy az idei évad végéig, júniusig a Nemzeti Táncszínház összesen 435 előadást valósít meg, amelyeket várhatóan mintegy 60–61 ezer néző lát. Az évad során 34 bemutató születik, és 15 táncszínházi-nevelési előadás segíti a fiatal közönség megszólítását.

Szólt a Keszthelyi Táncpanorámáról is, amelyet szeptember 10. és 12. között huszonnegyedik alkalommal rendez meg a Nemzeti Táncszínház.

A Budapest Ballet Grand Prix az idén november 15. és 18. között valósul meg, a Magyar Táncművészeti Egyetem nemzetközi balettversenyének a Nemzeti Táncszínház visszatérő helyszínként ad otthont.

Elhangzott, hogy december 1-jén a Nemzeti Táncszínház fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Török Jolán táncpedagógus, táncművész és Galambos Tibor táncművész-koreográfus az 1980-as évektől vitte a Táncfórumot, amely a Táncszínház elődintézménye, szeptember 16-án előadással ünneplik meg Galambos Tibor 95. születésnapját.

 

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu