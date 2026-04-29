A tánc világnapján ők kaptak szakmai díjakat

A szakma képviselői a közelgő fesztiválok közül több meghatározó eseményt is kiemeltek.

Nyáron rendezik meg a Magyar Táncfesztivált Győrben, ezt követi a Duna Karnevál, amely Budapest ikonikus helyszínein kínál gálákat és nemzetközi produkciókat, míg az őszi időszak egyik kiemelt eseménye a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó.

A következő hónapokban Nagyváradon az Infinite Dance Festival, Csíkszeredán a Csűrdöngölő Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó, valamint a Székely Népviselet Napja és az Ezer Székely Leány Napja is a közösségi táncélményre helyezi a hangsúlyt. Budapesten augusztusban az International Dance Week hoz nemzetközi workshopokat és előadásokat, míg ősszel Székelyudvarhelyen az Erdélyi Táncháztalálkozó, Sepsiszentgyörgyön a Néptánctalálkozó, valamint Budapesten a SŐT7 Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál szerepel a programkínálatban.

Ertl Péter szólt a jelenleg is zajló Budapest Táncfesztiválról, kiemelve: idén az új magyar bemutatókra helyezik a hangsúlyt.

Beszámolt arról, hogy az idei évad végéig, júniusig a Nemzeti Táncszínház összesen 435 előadást valósít meg, amelyeket várhatóan mintegy 60–61 ezer néző lát. Az évad során 34 bemutató születik, és 15 táncszínházi-nevelési előadás segíti a fiatal közönség megszólítását.

Szólt a Keszthelyi Táncpanorámáról is, amelyet szeptember 10. és 12. között huszonnegyedik alkalommal rendez meg a Nemzeti Táncszínház.

A Budapest Ballet Grand Prix az idén november 15. és 18. között valósul meg, a Magyar Táncművészeti Egyetem nemzetközi balettversenyének a Nemzeti Táncszínház visszatérő helyszínként ad otthont.