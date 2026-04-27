Tízezrek várják: megnéztük a Magyar Zene Háza új Freddie Mercury-kiállítását – Íme a részletek!

Mándli Endre Vazul bemutatta a kiállítás koncepcióját is: az alkotók nem csupán egy oldaláról szerették volna megmutatni a sztárt.

A tárlat bepillantást enged a backstage világába, a turnék szervezésébe – különös tekintettel a budapesti állomásra –, de megcsodálhatjuk az énekes saját bútorait is. Hangsúlyos részt kaptak a hobbijai: Japán iránti szenvedélye, a társasjátékok, a macskák iránti szeretete, valamint a komolyzene és az ajándékozás iránti elkötelezettsége.

Végül eljutunk odáig, ahol kiderül, hogyan vált ez a nagyszerű előadó örök ikonná.

A Barcelona is felcsendült az eseményen.

A megnyitó felemelő pillanata volt, amikor Mike Moran billentyűs – a Barcelona album társszerzője és producere – közreműködésével előadták a lemez címadó dalát. A dalt Mickey Callisto, a Britain’s Got Talent 2025-ös évadának versenyzője énekelte meglepően élethűen, míg Montserrat Caballé szólamait Horti Lilla opera-énekesnő szólaltatta meg. Az előadásban kórusként a Magyar Zene Háza munkatársaiból álló csapat is részt vett.

A színpadon olyan hatalmas vagyok, hogy szinte egy szörnyeteget teremtettem. Amikor fellépek, extrovertált vagyok, de legbelül egy teljesen más személyiség

– fogalmazott egyszer Mercury. Mi pedig hozzátehetnénk: nemcsak egy „szörny” volt, hanem a rocktörténelem egyik legmeghatározóbb alakja. Bár világsztárrá a Queen tette, négyoktávos hangterjedelme és elemi erejű színpadi jelenléte eleve sikerre predesztinálta. A Zene Háza Freddie kiállítása azonban épp azért különleges, mert megmutatja az embert a maszk mögött: a magánéletben gyakran visszahúzódó, távoli világokból indult, összetett személyiséget.