Tízezrek várják: megnéztük a Magyar Zene Háza új Freddie Mercury-kiállítását – Íme a részletek!

Nyolcvan éve született Freddie Mercury, aki zenekarával, a Queennel pontosan negyven éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez a kettős évforduló ihlette a Magyar Zene Háza és a világsztár emlékét ápoló World of Freddie közös időszaki tárlatát, amely ötszáz eredeti, személyes tárgyon és számos, eddig ismeretlen történeten keresztül tárja fel a világhírű ikon emberi arcát.

Kató Lenke
2026. 04. 27. 17:47
Fotó: Kurucz Árpád
Mándli Endre Vazul bemutatta a kiállítás koncepcióját is: az alkotók nem csupán egy oldaláról szerették volna megmutatni a sztárt. 

A tárlat bepillantást enged a backstage világába, a turnék szervezésébe – különös tekintettel a budapesti állomásra –, de megcsodálhatjuk az énekes saját bútorait is. Hangsúlyos részt kaptak a hobbijai: Japán iránti szenvedélye, a társasjátékok, a macskák iránti szeretete, valamint a komolyzene és az ajándékozás iránti elkötelezettsége. 

Végül eljutunk odáig, ahol kiderül, hogyan vált ez a nagyszerű előadó örök ikonná.

A Barcelona is felcsendült az eseményen. Fotó: Kurucz Árpád

A megnyitó felemelő pillanata volt, amikor Mike Moran billentyűs – a Barcelona album társszerzője és producere – közreműködésével előadták a lemez címadó dalát. A dalt Mickey Callisto, a Britain’s Got Talent 2025-ös évadának versenyzője énekelte meglepően élethűen, míg Montserrat Caballé szólamait Horti Lilla opera-énekesnő szólaltatta meg. Az előadásban kórusként a Magyar Zene Háza munkatársaiból álló csapat is részt vett.

A színpadon olyan hatalmas vagyok, hogy szinte egy szörnyeteget teremtettem. Amikor fellépek, extrovertált vagyok, de legbelül egy teljesen más személyiség

– fogalmazott egyszer Mercury. Mi pedig hozzátehetnénk: nemcsak egy „szörny” volt, hanem a rocktörténelem egyik legmeghatározóbb alakja. Bár világsztárrá a Queen tette, négyoktávos hangterjedelme és elemi erejű színpadi jelenléte eleve sikerre predesztinálta. A Zene Háza Freddie kiállítása azonban épp azért különleges, mert megmutatja az embert a maszk mögött: a magánéletben gyakran visszahúzódó, távoli világokból indult, összetett személyiséget.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

