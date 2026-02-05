Lélekre, szívre és elmére ható jótékony mozdulatok

Létezik-e olyan ember, aki ismeri és nem szereti Vivaldi klasszikus remekét, A négy évszakot? A kérdés nyilván költői, hiszen a mester muzsikája minden megnyilvánulásában magával ragadó. Számos módon hallhattuk és láthattuk már ezt az alkotást, legutóbb épp a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a The Magic of Vivaldi című előadásban. Ennek a produkciónak a táncos részét a Budapest Táncszínház alkotói csapata szolgáltatta, professzionális módon. Így amikor nemrégiben megtudtuk, hogy a kiváló alakulat új előadással készül Quattro Stagioni – Many Ways címmel, örömmel látogattunk el a Nemzeti Táncszínházban tartott bemutatójukra. Hozzá kell tennünk, az ekkor látott két darabban teljesen új koreográfiákat mutattak be, egyetlen közös elem a fentebb említett előadással kapcsolatban Vivaldi zenéje volt.

Részlet a Budapest Táncszínház Quattro Stagioni című darabjából (Fotó: Kaszner Nikolett)

A művészeti alkotások egy része esetében – és a kortárs táncra ez nagyon igaz – nem érdemes előre elképzelni, hogy mit is fogunk látni a színpadon. Ezért érdemes inkább egyszerűen csak nyitott elmével és szívvel befogadnunk a produkciót.

A Budapest Táncszínház egy estén két darabot is bemutatott

A Földi Béla koreográfus által immár 35 éve alapított Budapest Táncszínház előadásának kezdőjelenetében egy csapat barnába öltözött táncost látunk egy kupacban. Lassan rebbennek szét, találják meg új helyüket a színpadon, indulnak növekedésnek, gabalyodnak egymásba.

Gondolhatjuk róluk, hogy földből kikelő magok, de lehetnének akár egy fészekben mozgolódó madárfióka-csapat is. A kortárs tánc csodája, hogy mindkét elgondolás igaz lehet.

A Quattro Stagioni című táncszínházi előadás vendég koreográfusa Aurelie Mounier, aki az olaszországi Centro Opus Ballet balettmestere, így fogalmaz a művel kapcsolatban:

Az ember és a természet nagyon hasonlítanak egymásra: egyfolytában mozgásban vannak, mindketten lélegző, élő organizmusok összességéből épülnek fel. A természet képes megváltoztatni az emberek lelkiállapotát

– ahogy ez a darab is, mondhatnánk, hiszen megtekintése örömöt és kreatív energiákat hoz felszínre.