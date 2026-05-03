A tévések szörnyethaltak, a brazil meccs kópiája megmenekült

A magyar edzők elégedetten dőltek hátra

A brazil–jugoszláv meccs amúgy a magyaroknak is nagyon fontos mérkőzés volt, hiszen tudtuk, hogy ennek a csatának az egyik résztvevőjével játszik Sebes Gusztáv csapata a torna negyeddöntőjében. Éppen ezért az MLSZ és a magyar sajtó is kiemelten foglalkozott ezzel a mérkőzéssel.

Azt állapították meg, hogy a brazil csapat játékosai egy lépést sem hajlandóak tenni a labdával cselek nélkül. A magyar megfigyelőknek feltűnt, hogy a dél-amerikai játékosok szinte belehalnak a szépségbe.

Miért tette mindezt a dél-amerikai csapat? Elsősorban a közönsége miatt. 1954 nyarán Lausanne brazil megszállás alatt állt, rengeteg szurkoló érkezett a városba. Márpedig ezeket az embereket ki kellett szolgálni. Hogyan? Úgy, hogy a játékosok öncélú és sokszor tényleg felesleges cselsorozatokba bonyolódtak. Mindez persze feltűnt a magyar szakvezetésnek és edzőknek is. A brazil védők pedig elképesztő nagyképűséggel tologatták ide-oda a labdát. Szinte az arcukra volt írva a kivagyiság, mintha azt hirdették volna, hogy ők a tökéletesek, akiktől nem lehet elvenni a labdát. A brazil közönség a lelátón elégedetten morajlott, csak akkor tört ki a pánik, amikor a 49. percben a jugoszláv Zebec megszerezte a vezetést.

Pillanatok alatt néma csend borult a stadionra. Brazíliát pedig meglegyintette a kiesés szele. A második félidő 25. percében végül Didi egyenlített, s ez az 1:1 maradt a 90. majd a 120. perc végén is az állás, illetve a végeredmény. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat továbbjutott, 1:1-et követően nem is szaggatták szét magukat.