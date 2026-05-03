Növekszik a légitársaságok aggodalma az üzemanyaghiány miatt

Komoly kihívást jelent az iráni háború okozta üzemanyag-áremelkedés a légitársaságoknak, ám eddig a legtöbb európai vállalatnak sikerült kimozogni a sokkot. Ugyanakkor kérdéses, hogy meddig bizonyulnak ellenállónak a kontinens légitársaságai a krízissel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 6:35
A Lufthansa német légitársaság egyik Boeing 747 típusú utasszállító repülőgépe emelkedik a levegőbe Fotó: Ronald Wittek Forrás: MTI/EPA
A másik meghatározó európai fapados légitársaság, a Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József pedig a héten azt nyilatkozta, hogy a nyári foglalások erősek voltak. Ugyanakkor óvatosságra is intett, ugyanis szerinte már a konfliktus rapid lezárása sem oldaná meg gyorsan a magas üzemanyagárak problémáját. „Még ha Iránban véget is ér a háború, nem hiszem, hogy ez visszaállítaná az üzemanyag árát a két hónappal ezelőtti szintre” – fogalmazott londoni újságíróknak a vezérigazgató.

A hagyományos, nagy légitársaságok, így 

  • az Air France-KLM, 
  • a British Airways, 
  • az IAG és 
  • a Lufthansa 

a háborúra válaszul együtt emelték az árakat és csökkentették a járatszámukat is.

Nagy mínusz az Öböl menti államok légitársaságai

Természetesen az Öböl menti légitársaságokat sújtotta a leginkább a háború, a Cirium Ascend adatai szerint a közel-keleti légitársaságok által üzemeltetett járatok száma márciusban 50 százalékkal csökkent az előző évhez képest, míg a második és harmadik negyedévre vonatkozó foglalások a főbb Öböl menti csomópontokon keresztül 42,5 százalékkal estek vissza. A globális utaskapacitás azonban 2026-ban eddig közel 2 százalékkal nőtt 2025-höz képest – áll a jelentésben.

Ugyanakkor a válság csökkentette a haszonkulcsokat és kiélezte a szakadékot a gyengébb és erősebb szereplők között. 

Finnország nemzeti légitársasága, a Finnair és a Norwegian fapados légitársaságok egybehangzó véleménye, hogy a válság eddig nettó pozitív hatással bírt, mivel megnőtt az ázsiai járataik iránti kereslet.

A Cirium Ascend értékelési vezetője, George Dimitroff elmondta, hogy a légitársaságok alkalmazkodtak és fejlődtek a különféle válságok során, és egyetértésének adott hangot annak kapcsán, hogy a Covid–19 sokkal nagyobb csapást jelentett az ágazat számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

