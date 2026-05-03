Véber György nyilatkozata olaj a tűzre az Újpest–Ferencváros meccs előtt + videó

A labdarúgó NB I utolsó előtti fordulójában az éllovas Győri ETO FC tegnap este hazai pályán a papírformának megfelelően 4-0-ra nyert az élvonaltól búcsúzó Diósgyőr ellen, így 66 pontja van, és négy pontra növelte az előnyét a címvédő FTC előtt (62). A Ferencváros ma 16 órakor (tv: M4 Sport) győzelmi kényszerben lép pályára az Újpest otthonában, ha pedig kikap, akkor Győrben már ünnepelhetik a bajnoki aranyérmet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 6:13
Telt ház lesz az Újpest–Ferencváros találkozón
Telt ház lesz az Újpest–Ferencváros találkozón
Az Újpest számára a Ferencváros elleni meccs mindennél fontosabb

– Amikor idejöttem, Dárdai Pál (az Újpest sportigazgatója – a szerk.) mondta nekem, hogy van egy meccs, ami az összes többinél fontosabb, ez pedig a derbi – fogalmazott a lila-fehérek honlapján a csapat német középpályása, Arne Maier. – Tudom, milyen egy városi rangadó, volt részem hasonlóban a Herthánál az Union Berlinnel szemben. A történelemről értelemszerűen nem tudok annyit, de azt igen, hogy mindenki azt hangsúlyozza, hogy le kell győznünk a zöld-fehéreket.

Az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán arról beszélt, hogy nem foglalkoznak a külső tényezőkkel, így azzal sem, hogy akár még bajnoki címhez is segíthetnék az ETO FC-t. Szélesi elmondta, ők csak a saját dolgukkal foglalkoznak, hogy megfelelően felkészüljenek a rangadóra, és a pályán a lehető legjobb arcukat mutassák.

A Ferencváros csapatából Szalai Gábor az M4 Sportnak nyilatkozott:

– Nem készülünk máshogy az Újpest ellen sem, mint a többi meccsre, de azért ott van a fejekben, hogy ez egy derbi, ráadásul idegenben, ami kicsit nehezebb, ám mindig ugyanúgy készülünk. A győzelem az egyetlen út, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre, úgyhogy biztosan nagyon tüzes és motivált csapatot fogunk látni az ellenféltől, de a magunk részéről is, mi is ugyanígy leszünk.

Véber György, a „torta” és a „hab”

Véber György, a lila-fehérek legendája,  aki 1990-ben és 1998-ban is bajnoki címet nyert az Újpesttel, nem köntörfalazott, a Borsnak a következőket mondta:

– Az Újpest számára jelenleg a presztízsen túl talán a legnagyobb motiváció az, hogy megszakítsa a Ferencváros elleni, immár harminckét mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, ami a klub történetében egyszerűen elfogadhatatlan. Ha ezt sikerülne megtörni, az már önmagában hatalmas eredmény lenne, de a „hab a tortán” az lehetne, hogy ezzel a FTC a bajnoki címét is elveszítené. Azt nyugodtan ki lehet mondani, ha az Újpest nyer, a szurkolók úgy fognak ünnepelni, mintha bajnoki címet nyert volna a csapat.

A derbi előtt a hangulat természetesen felfokozott, de a mindig szókimondó Véber György a „tortával” és a „habbal” még olajat is öntött a tűzre.

Az élcsoport

  1. ETO FC 32 19 9 4 64-30 66
  2. Ferencváros 31 19 5 7 59-31 62
  3. Debrecen 31 13 11 7 47-35 50
  4. ZTE FC 32 13 9 10 49-40 48
  5. Paks 31 13 8 10 55-43 47

Az Újpest legutóbbi győzelme a Ferencváros ellen 2015. december 12-én:


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
