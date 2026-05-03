Véber György nyilatkozata olaj a tűzre az Újpest–Ferencváros meccs előtt + videó

Az Újpest számára a Ferencváros elleni meccs mindennél fontosabb

– Amikor idejöttem, Dárdai Pál (az Újpest sportigazgatója – a szerk.) mondta nekem, hogy van egy meccs, ami az összes többinél fontosabb, ez pedig a derbi – fogalmazott a lila-fehérek honlapján a csapat német középpályása, Arne Maier. – Tudom, milyen egy városi rangadó, volt részem hasonlóban a Herthánál az Union Berlinnel szemben. A történelemről értelemszerűen nem tudok annyit, de azt igen, hogy mindenki azt hangsúlyozza, hogy le kell győznünk a zöld-fehéreket.

Az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán arról beszélt, hogy nem foglalkoznak a külső tényezőkkel, így azzal sem, hogy akár még bajnoki címhez is segíthetnék az ETO FC-t. Szélesi elmondta, ők csak a saját dolgukkal foglalkoznak, hogy megfelelően felkészüljenek a rangadóra, és a pályán a lehető legjobb arcukat mutassák.

A Ferencváros csapatából Szalai Gábor az M4 Sportnak nyilatkozott:

– Nem készülünk máshogy az Újpest ellen sem, mint a többi meccsre, de azért ott van a fejekben, hogy ez egy derbi, ráadásul idegenben, ami kicsit nehezebb, ám mindig ugyanúgy készülünk. A győzelem az egyetlen út, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre, úgyhogy biztosan nagyon tüzes és motivált csapatot fogunk látni az ellenféltől, de a magunk részéről is, mi is ugyanígy leszünk.

Véber György, a „torta” és a „hab”

Véber György, a lila-fehérek legendája, aki 1990-ben és 1998-ban is bajnoki címet nyert az Újpesttel, nem köntörfalazott, a Borsnak a következőket mondta:

– Az Újpest számára jelenleg a presztízsen túl talán a legnagyobb motiváció az, hogy megszakítsa a Ferencváros elleni, immár harminckét mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, ami a klub történetében egyszerűen elfogadhatatlan. Ha ezt sikerülne megtörni, az már önmagában hatalmas eredmény lenne, de a „hab a tortán” az lehetne, hogy ezzel a FTC a bajnoki címét is elveszítené. Azt nyugodtan ki lehet mondani, ha az Újpest nyer, a szurkolók úgy fognak ünnepelni, mintha bajnoki címet nyert volna a csapat.