török fociGalatasaraytörök bajnokságSamsunsporSallai Roland

Sallai Roland helyett a kapust állították ki a Galatasaray rémálomszerű estéjén

A török labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának szombati játéknapján a Galatasaray 4-1-re kikapott a tavalyi bronzérmes Samsunspor otthonában. A vereség, illetve a Fenerbahce győzelme miatt Sallai Roland csapata még nem biztosította be, hogy megvédi a címét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 20:59
Sallai Roland a Samsunspor ellen is játszott a Galatasaray csapatában Fotó: Anadolu via AFP/Recep Bilek
Öt percig tartott, hogy a Galatasaray kapujában bajnokin debütáló Batuhan Sen gólt kapjon, Mouandilmadji lesgyanús találatát videózás után sem érvénytelenítették (3-1). Sennek később voltak védései, de Ndiaye a 83. percben végleg eldöntötte a találkozót (4-1).

Amellett, hogy az éllovas kikapott, a Fenerbahce 3-1-re nyert, így a bajnokavatás elmaradt – két fordulóval a vége előtt négy pont a különbség a csapatok között.

A Török Kupából már kiesett Galatasaray egy hét múlva az Antalyaspor gárdáját fogadja, majd a Kasimpasa vendégeként zárja az idényt.

A Fenerbahce elleni siker kulcsfontosságú lehet a Galatasaray bajnoki címéig vezető úton:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
