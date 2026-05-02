Sallai Roland helyett a kapust állították ki a Galatasaray rémálomszerű estéjén

Öt percig tartott, hogy a Galatasaray kapujában bajnokin debütáló Batuhan Sen gólt kapjon, Mouandilmadji lesgyanús találatát videózás után sem érvénytelenítették (3-1). Sennek később voltak védései, de Ndiaye a 83. percben végleg eldöntötte a találkozót (4-1).
Amellett, hogy az éllovas kikapott, a Fenerbahce 3-1-re nyert, így a bajnokavatás elmaradt – két fordulóval a vége előtt négy pont a különbség a csapatok között.
A Török Kupából már kiesett Galatasaray egy hét múlva az Antalyaspor gárdáját fogadja, majd a Kasimpasa vendégeként zárja az idényt.
