Sallai Roland helyett a kapust állították ki a Galatasaray rémálomszerű estéjén

Öt percig tartott, hogy a Galatasaray kapujában bajnokin debütáló Batuhan Sen gólt kapjon, Mouandilmadji lesgyanús találatát videózás után sem érvénytelenítették (3-1). Sennek később voltak védései, de Ndiaye a 83. percben végleg eldöntötte a találkozót (4-1).

Amellett, hogy az éllovas kikapott, a Fenerbahce 3-1-re nyert, így a bajnokavatás elmaradt – két fordulóval a vége előtt négy pont a különbség a csapatok között.

A Török Kupából már kiesett Galatasaray egy hét múlva az Antalyaspor gárdáját fogadja, majd a Kasimpasa vendégeként zárja az idényt.