Végzetes döntést hozott Sallaiékról a Galatasaray edzője, lecsapott az exfradista

A Liverpool elleni Bajnokok Ligája-kiesést követő három mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Galatasaray, ezáltal a török bajnokság tabellájának élén is csökkent az előnye. Szombaton aztán az isztambuliak 2-1-re nyertek a Genclerbirligi ankarai otthonában, így a Fenerbahce elleni vasárnapi rangadót négypontos előnyből várják. Előtte viszont Sallai Rolandéknak a Török Kupa negyeddöntőjében kellett pályára lépniük, méghozzá címvédőként, odahaza, ismét a Genclerbirligi ellen. A kupa csoportköréből mindkét együttes veretlenül jutott a legjobb nyolc közé.

Fotó: Anadolu via AFP/Dogukan Keskinkilic

Okan Buruk vezetőedző a mérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy a Török Kupa is nagyon fontos az együttesének, ám ez az összeállításon nem érződött: a szombati bajnokihoz képest kilenc helyen is változott a retró mezben pályára lépő Galatasaray kezdőcsapata, Sallai Roland is a kispadon ült. Így is óriási mezőnyfölényben futballoztak a hazaiak, bár az első félidőben ez lövésekkel nem társult. A legnagyobb helyzet a négy napja is kezdő Mauro Icardi előtt adódott, végül kaput eltaláló lövés (és gól) nélkül mentek szünetre a csapatok.

Sallai Roland csereként játszott a Galatasaray Török Kupa-negyeddöntőjén

A második félidő kezdetén Ilkay Gündogan beállt a hazaiakhoz, mégis a Genclerbirligi szerzett vezetést az első helyzetéből. Az 51. percben egy kontra végén a kapus először még a felső lécre ütötte a labdát, a kipattanónál Firatcan Üzüm már nem hibázott (0-1).

Ahmed Kutucu előtt a középkezdés után szinte rögtön egyenlítési esély adódott, de a vendégek kapusa is bemutatta az első védését. A labdát a folytatásban is az isztambuliak birtokolták, de hasonlóan nagy helyzetig nem jutottak. Buruk elkezdte beküldeni további alapembereit, Baris Yilmaz után Yunus Akgün, Victor Osimhen és Sallai Roland is pályára lépett – a magyar válogatott játékosa az idényben harmadik alkalommal játszhatott a kupában.

A Galatasaray azonban velük is csak lesgólig jutott, érvényes találatot képtelen volt szerezni.

A vendégek ellenben még egyszer örülhettek gólnak: a 83. percben az exferencvárosi Adama Traoré a kapus által kiejtett labdára lecsapott, és eldöntötte a továbbjutás sorsát (0-2).

A 2022 és 2025 között 118 tétmérkőzésen az FTC-t erősítő támadó először volt eredményes az ankarai csapat színeiben.