Végzetes döntést hozott Sallaiékról a Galatasaray edzője, lecsapott az exfradista

A labdarúgó Török Kupa szerdai játéknapján egyetlen negyeddöntőt rendeztek. A tartalékos Galatasaray a szombati, bajnokságban aratott siker után a kupában 2-0-ra kikapott a Genclerbirligi együttesétől, így nem jutott be az elődöntőbe. Az isztambuliaknál Sallai Roland a 71. percben csereként lépett pályára, így közelről láthatta az exferencvárosi Adama Traoré gólját is.

2026. 04. 22. 21:34
A Galatasaray különleges mezben játszott a Török Kupa negyeddöntőjében, de végül Sallai, Osimhen és Icardi (b–j) is szomorkodhatott a kiesés miatt Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Akgun
A Liverpool elleni Bajnokok Ligája-kiesést követő három mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Galatasaray, ezáltal a török bajnokság tabellájának élén is csökkent az előnye. Szombaton aztán az isztambuliak 2-1-re nyertek a Genclerbirligi ankarai otthonában, így a Fenerbahce elleni vasárnapi rangadót négypontos előnyből várják. Előtte viszont Sallai Rolandéknak a Török Kupa negyeddöntőjében kellett pályára lépniük, méghozzá címvédőként, odahaza, ismét a Genclerbirligi ellen. A kupa csoportköréből mindkét együttes veretlenül jutott a legjobb nyolc közé.

Sallai Roland a Galatasaray Genclerbirligi elleni bajnokiján pályán volt, majd a két csapat Török Kupa-negyeddöntőjében is becserélte őt az edzője
Sallai Roland a Galatasaray Genclerbirligi elleni bajnokiján pályán volt, majd a két csapat Török Kupa-negyeddöntőjében is becserélte őt az edzője
Fotó: Anadolu via AFP/Dogukan Keskinkilic

Okan Buruk vezetőedző a mérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy a Török Kupa is nagyon fontos az együttesének, ám ez az összeállításon nem érződött: a szombati bajnokihoz képest kilenc helyen is változott a retró mezben pályára lépő Galatasaray kezdőcsapata, Sallai Roland is a kispadon ült. Így is óriási mezőnyfölényben futballoztak a hazaiak, bár az első félidőben ez lövésekkel nem társult. A legnagyobb helyzet a négy napja is kezdő Mauro Icardi előtt adódott, végül kaput eltaláló lövés (és gól) nélkül mentek szünetre a csapatok.

Sallai Roland csereként játszott a Galatasaray Török Kupa-negyeddöntőjén

A második félidő kezdetén Ilkay Gündogan beállt a hazaiakhoz, mégis a Genclerbirligi szerzett vezetést az első helyzetéből. Az 51. percben egy kontra végén a kapus először még a felső lécre ütötte a labdát, a kipattanónál Firatcan Üzüm már nem hibázott (0-1).

Ahmed Kutucu előtt a középkezdés után szinte rögtön egyenlítési esély adódott, de a vendégek kapusa is bemutatta az első védését. A labdát a folytatásban is az isztambuliak birtokolták, de hasonlóan nagy helyzetig nem jutottak. Buruk elkezdte beküldeni további alapembereit, Baris Yilmaz után Yunus Akgün, Victor Osimhen és Sallai Roland is pályára lépett – a magyar válogatott játékosa az idényben harmadik alkalommal játszhatott a kupában.

A Galatasaray azonban velük is csak lesgólig jutott, érvényes találatot képtelen volt szerezni. 

A vendégek ellenben még egyszer örülhettek gólnak: a 83. percben az exferencvárosi Adama Traoré a kapus által kiejtett labdára lecsapott, és eldöntötte a továbbjutás sorsát (0-2).

A 2022 és 2025 között 118 tétmérkőzésen az FTC-t erősítő támadó először volt eredményes az ankarai csapat színeiben.

A Genclerbirligi tizenöt év után jutott ismét a Török Kupa elődöntőjébe, a fővárosiakra a május közepén sorra kerülő elődöntőben a csütörtöki Samsunspor–Trabzonspor párharc továbbjutója vár. A Galata pedig innentől teljesen a bajnokságra koncentrálhat, először a Török Kupából kedden kiesett Fenerbahce elleni városi derbi során.

A két csapat szombati bajnokijának összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Csehországból jött az üzenet

Bayer Zsolt avatarja

Megszólalt egy normális európai. Most egy cseh.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu