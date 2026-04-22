Hansi Flick válaszolt a kérdésre, hogy elvárja-e a Real Madrid díszsorfalát

A spanyol élvonal 33. fordulójában a Real Madrid kedden éjjel hazai pályán Kylian Mbappé és Vinícius Júnior gólaival 2-1-te nyert az Alavés ellen – Vinícius Júnior gólöröm helyett látványosan bocsánatot kért a királyi gárda szurkolótáborától –, ma este pedig jön az éllovas Barcelona meccse. Hansi Flick együttese a hatodik helyen álló Celta Vigót fogadja, s ha nyer, visszaállítja a kilencpontos előnyét a Real előtt. Ez hat fordulóval a vége előtt behozhatatlannak tűnik, azzal együtt, hogy a 35. fordulóban, május 10-én Barcelona–Real Madrid találkozót játszanak. S az is elképzelhető, hogy az El Clásicóra a katalánok már matematikailag is bebiztosítják a bajnoki címüket. Erre vonatkozóan Flick a tegnapi sajtótájékoztatóján kapott egy pikáns kérdést – szúrta ki az EuroBarca.

Hansi Flick bízik benne, hogy a Barcelona csapatát vakamikor BL-győzelemig vezeti Fotó: NurPhoto via AFP/Gongora

– Minél előbb szeretné megnyerni a bajnokságot, vagy inkább az ősi rivális Real Madrid legyőzésével? Ha úgy alakul, a Realnak sorfalat kellene állnia a Barcelonának? Németországban mi a véleményük erről a szokásról, amely Spanyolországban sok feszültséget szül? – kérdezték Hansi Flicktől, aki a Bayern Münchennel 2020-ban és 2021-ben is megnyerte a Bundesligát.

– Már nem is emlékszem, hogy volt ez Németországban. Covid volt és nem is nagyon lehetett érintkezni… Most lépésről-lépésre haladunk, mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. A bajnokság a végéig nagyon nehéz lesz, a Madrid a végsőkig küzdeni fog, így a legjobb formánkat kell hoznunk. Nem foglalkozom ezekkel a dolgokkal, a legfontosabb, hogy megnyerjük a La Ligát, azonban ez még nem történt meg.

Hansi Flick szerint a Barcelona mindent megtett az Atlético ellen

A Bajnokok Ligájában a Barcelona a múlt héten búcsúzott a negyeddöntőben, az Atlético Madrid ellen hazai pályán 2-0-ra kikapott, idegenben pedig a 2-1-es győzelem kevés volt. S ez azért is fájó lehet, mert a 24. percben a Barca 2-0-ra vezetett.

– Ez egy utazás, akárcsak a többi szezon. Az ehhez hasonló kudarcok sajnos benne vannak a pakliban. Fiatal csapatunk van, és a játékosainknak igencsak fájó volt a kiesés. Javulnunk kell a következő összecsapásokon, és jobbá kell válnunk a következő idényre. Ennek a csalódásnak arra kell ösztönöznie a srácokat, hogy az apróságokban fejlődjenek. Azt gondolom, hogy mindkét meccsen remekül futballoztunk. Büszke vagyok a csapatomra, mert mindent beleadott. Most már a La Ligára kell koncentrálnunk, amit szeretnénk megnyerni, de még nem jelenthetjük ki, hogy bajnokok vagyunk. Van pár pont előnyünk, de ez egy nehéz sorozat – szögezte le a Hansi Flick, akinek a jelenlegi szerződése 2027-ig szól.