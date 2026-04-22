Vinícius mindenkit megdöbbentett azzal, amit a gólja után tett az éjjel + videó

A La Liga 33. fordulójában kedd éjjel a Real Madrid hazai pályán 2-1-re nyert az Alavés ellen. A királyi gárda két gólját Kylian Mbappé és Vinícius Júnior szerezték, s a brazil a találata után megdöbbentette az őt bíráló Real-drukkereket. Gólöröm helyett bocsánatot kért.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 5:43
Vinícius Júniortól ilyen visszafogott „gólörömöt” még nem láttunk Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
A szezonban Vinícius Júnior már többször a Real Madrid szurkolóinak célkeresztjébe került, és a kritikus hangok felerősödtek azt követően, hogy a királyi gárda a Bajnokok Ligájában nem jutott az elődöntőbe, a múlt héten elvérzett a Bayern München ellen. Kedden már a kezdő sípszótól kezdve füttykoncert fogadta, amikor labdához ért. Vinícius azonban ezúttal szokatlan módon viselkedett: nem gesztikulált, nem szólt vissza, még csak egy megvető pillantással sem reagált a lelátóról érkező kritikákra. Ez a visszafogottság nem volt rá jellemző korábban.

Vinícius Júnior elnézést kért a Real Madrid szurkolóitól Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A Real Madrid a 30. percben Kylian Mbappé góljával szerzett vezetést, az 50. percben pedig Vinícius megduplázta csapata előnyét. A brazil 25 méterről nagy gólt lőtt a vendégek kapujába, s ezt követően sem a rá jellemző módon viselkedett. Egyáltalán nem ünnepelt, hanem felemelte a két kezét, és bocsánatkérő gesztust tett a közönség felé. 

A stadion erre hangos tapssal reagált. A Marca cikkében kiemeli, hogy Vinícius korábban gyakran reagált a rá nehezedő nyomásra vitatott gesztusokkal, és rendszeresen több támogatást követelt a Real Madrid szurkolóitól. Ezúttal azonban más utat választott. A klubnál már régóta elvárták tőle ezt az érettebb reakciót, és úgy tűnik, most sikerült egy fontos lépést megtennie ebbe az irányba. Vinícius gesztusa a személyes fejlődésének fontos állomása lehet – írja a Marca.

Az Alavés a 93. percben szépített, így a Real Madrid 2-1-re nyerte meg a találkozót.  A lefújás után Vinícius a mezét odaadta az egyik szurkolkónak, az illető bizonyosan mindent megbocsátott neki...

La Liga, 33. forduló:

  • Athletic Bilbao–Osasuna 1-0 (1-0)
  • Real Mallorca–Valencia 1-1 (0-0)
  • Girona–Real Betis 2-3 (1-1)
  • Real Madrid–Alavés 2-1 (1-0)

szerdán játsszák:

  • Elche–Atlético Madrid 19.00
  • Real Sociedad–Getafe 20.00
  • Barcelona–Celta Vigo 21.30

csütörtökön játsszák:

  • Levante–Sevilla 19.00
  • Rayo Vallecano–Espanyol 20.00
  • Oviedo–Villarreal 21.30

Az élcsoport:

1. Barcelona 31 84-30 79 pont
2. Real Madrid 32 67-30 73
3. Villarreal 31 56-36 61
4. Atlético Madrid 31 51-32 57
5. Real Betis 32 48-40 49
6. Celta Vigo 31 44-40 44

A Real Madrid–Alavés találkozó összefoglalója a YouTube-linke kattintva megtekinthető:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bánó Attila
idezojelekTisza István

Gróf Tisza István a becsületes magyarok szívében örökké él

Bánó Attila avatarja

A történelem olykor mintha ismételné önmagát. A kivételes adottságú, tizenhat éve egyhuzamban kormányzó Orbán Viktor miniszterelnök is kétfrontos harcot folytatott.

