Vinícius mindenkit megdöbbentett azzal, amit a gólja után tett az éjjel + videó

A szezonban Vinícius Júnior már többször a Real Madrid szurkolóinak célkeresztjébe került, és a kritikus hangok felerősödtek azt követően, hogy a királyi gárda a Bajnokok Ligájában nem jutott az elődöntőbe, a múlt héten elvérzett a Bayern München ellen. Kedden már a kezdő sípszótól kezdve füttykoncert fogadta, amikor labdához ért. Vinícius azonban ezúttal szokatlan módon viselkedett: nem gesztikulált, nem szólt vissza, még csak egy megvető pillantással sem reagált a lelátóról érkező kritikákra. Ez a visszafogottság nem volt rá jellemző korábban.

Vinícius Júnior elnézést kért a Real Madrid szurkolóitól Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Mbappé és Vinícius szerezték a Real Madrid góljait

A Real Madrid a 30. percben Kylian Mbappé góljával szerzett vezetést, az 50. percben pedig Vinícius megduplázta csapata előnyét. A brazil 25 méterről nagy gólt lőtt a vendégek kapujába, s ezt követően sem a rá jellemző módon viselkedett. Egyáltalán nem ünnepelt, hanem felemelte a két kezét, és bocsánatkérő gesztust tett a közönség felé.

❤️‍🩹✋🏿 Vinicius Jr, apologising to Real Madrid fans after his goal.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/4E2FKcRZAC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

A stadion erre hangos tapssal reagált. A Marca cikkében kiemeli, hogy Vinícius korábban gyakran reagált a rá nehezedő nyomásra vitatott gesztusokkal, és rendszeresen több támogatást követelt a Real Madrid szurkolóitól. Ezúttal azonban más utat választott. A klubnál már régóta elvárták tőle ezt az érettebb reakciót, és úgy tűnik, most sikerült egy fontos lépést megtennie ebbe az irányba. Vinícius gesztusa a személyes fejlődésének fontos állomása lehet – írja a Marca.

Az Alavés a 93. percben szépített, így a Real Madrid 2-1-re nyerte meg a találkozót. A lefújás után Vinícius a mezét odaadta az egyik szurkolkónak, az illető bizonyosan mindent megbocsátott neki...

Vinicius Jr regaló su camiseta a un aficionado al terminar el partido. 🤝 pic.twitter.com/pkPL8sBYov https://t.co/42tLhay7jP — MT2 (@madrid_total2) April 21, 2026

La Liga, 33. forduló:

Athletic Bilbao–Osasuna 1-0 (1-0)

Real Mallorca–Valencia 1-1 (0-0)

Girona–Real Betis 2-3 (1-1)

Real Madrid–Alavés 2-1 (1-0)

szerdán játsszák:

Elche–Atlético Madrid 19.00

Real Sociedad–Getafe 20.00

Barcelona–Celta Vigo 21.30

csütörtökön játsszák:

Levante–Sevilla 19.00

Rayo Vallecano–Espanyol 20.00

Oviedo–Villarreal 21.30

Az élcsoport:

1. Barcelona 31 84-30 79 pont

2. Real Madrid 32 67-30 73

3. Villarreal 31 56-36 61

4. Atlético Madrid 31 51-32 57

5. Real Betis 32 48-40 49

6. Celta Vigo 31 44-40 44